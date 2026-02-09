Кронпринцеса Метте-Маріт може ніколи не стати королевою: як норвезька монархія переживає кризу

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Як принцеса спілкувалася з Епштейном і до чого це призвело

У нещодавно опублікованих документах уряду США було розкрито файли, які розкривають тісні стосунки Метте-Маріт із покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Згідно з офіційною версією, стосунки з Епштейном відбувалися у світських колах, переважно у Сполучених Штатах, у період від 2011 до 2013 року. Принцеса кілька разів зустрічалася з Епштейном у нього вдома, а також в Осло, завжди в присутності кількох людей. Принцеса ніколи не відвідувала приватний острів Епштейна і ніколи не отримувала від нього жодних грошей ні особисто, ні через благодійні фонди. Коли ця інформація спливла, кронпринцесі довелося випустити публічну заяву та пояснити свої дії.

Заява принцеси Метте-Маріт

В опублікованій минулого тижня палацом заяві йшлося, що Метте-Маріт бере на себе відповідальність за те, що не провела ретельнішого розслідування біографії Епштейна і не змогла швидко зрозуміти, якою людиною він був. «Я ніколи не мала б справи з Епштейном, якби знала про серйозність його злочинних дій. Мені слід було ретельніше вивчити його минуле, і я шкодую, що не зробила цього», — підкреслює вона.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Associated Press

Крім того, принцеса висловила свою солідарність із жертвами: «Завдяки моєму великому досвіду в міжнародних питаннях охорони здоров’я я на власні очі впевнилася в тому, яку глибоку шкоду сексуальне насильство завдає дітям та жінкам. Ми всі несемо спільну відповідальність за боротьбу із сексуальним насильством і підтримку жертв, і я хочу висловити свої глибокі співчуття та солідарність із жертвами зловживань, скоєних Джеффрі Епштейном».

В офіційній заяві підтверджується, що останній контакт з Епштейном електронною поштою відбувся 2014 року і що стосунки закінчилися частково тому, що Метте-Маріт вважала, що Епштейн намагався використати свої зв’язки з нею проти інших людей.

У зв’язку з такими подробицями, що спливли, вже кілька норвезьких організацій відмовилися продовжувати співпрацю з Метте-Маріт, а норвежці незадоволені тим, що жінка з такою репутацією може стати їхньою наступною королевою-консортом.

Чоловік кронпринцеси — кронпринц Гокон — підтримав її публічно

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Публічно виступив на підтримку дружини та її чоловік. Він пояснив журналістам, що сім’я переживає особливо важкий період і зараз пріоритетом є підтримка внутрішньої рівноваги.

«Багато відбувається одночасно», — зазначив він, підкресливши, що його головна турбота — це забезпечення правильного розставлення пріоритетів. У зв’язку з цим спадкоємець престолу наполягав на тому, що в останні дні він зосередився на сім’ї, підтримці Маріуса в його нинішній ситуації, а також на турботі про інших дітей. Кронпринц також сказав, що Метте-Маріт поінформована про суспільний інтерес і про те, що багато хто хоче почути її думку, що він вважає «цілком нормальним». Однак зараз не час: «Вона хотіла б пояснити, що сталося, але зараз не може». Тим не менш, він підтвердив, що вона зробить це пізніше, оскільки хоче висловитися з цього приводу, і попросив поставитися з розумінням до її мовчання.

Суд над сином принцеси — Маріусом Хойбі

Ще одна проблема королівської родини — суд над старшим сином Метте-Маріт — Маріусом, якого вона народила за кілька років до свого весілля із принцом. Кронпринц не є його біологічним батьком, але усиновив Маріуса. 29-річного чоловіка зараз звинувачують у 38 різних злочинах, зокрема й сексуальному насильстві. Судовий процес триватиме до середини березня. В більшості звинувачень Маріус своєї провини не визнає. А його мати та батько заявили, що не з’являться на судових засіданнях і рішення має ухвалюватися відповідно до законів Норвегії.

Проблеми зі здоров’ям кронпринцеси

Кронпринцеса Метте-Маріт / © Getty Images

Від 2018 року кронпринцеса Метте-Маріт страждає на хронічний фіброз легень. Наприкінці минулого року королівський палац офіційно повідомив, що можливо їй знадобиться пересадження легень після явного погіршення стану здоров’я.

«Наближається час, коли потрібно провести пересадку легенів, і ми ведемо необхідну підготовку, щоб це стало можливим, коли настане час», — говориться у заяві.

Більше жодних деталей з цього питання не повідомляється. Як бачите, кронпринцеса зіткнулася з низкою проблем і переживає зараз вкрай складний час.