Куди зникли прекрасні діамантові зірки імператриці Сісі: загадка унікальних прикрас

У колекції імператриці були особливі прикраси, які вона часто носила та позувала до них на фото. Однак куди вони зникли після її смерті – точно не знає ніхто.
На цьому дивовижному портреті, датованому 1865 роком, ми бачимо Єлизавету, імператрицю Австрії, більш відому як Сіссі, у її прекрасній придворній сукні із зірками у волоссі. Ця зачіска стала культовою, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.
На той час було досить новаторським прикрашати волосся діамантами і тому цей спосіб поширився по всій Європі, як лісова пожежа. Імператриця Сіссі володіла двома наборами діамантових зірок. Один був із перлинними центрами, а другий набір зірок був зроблений лише з діамантів.
Вважається, що вона віддала деякі із цих зірок своїм улюбленим фрейлінам, але інші передавалися з покоління у покоління. Наприклад, її дочки, ерцгерцогині Гізелі, і так далі.
Отже, це онука імператриці Сіссі, принцеса Єлизавета Марія Баварська, і у її волоссі діамантові зірки. Деякі з цих діамантів, схоже, були успадковані іншою онучкою імператриці Сіссі.
Ерцгерцогиня Єлизавета Марія була єдиною дитиною кронпринца Рудольфа, сина імператриці Сіссі. Вважається, що вона успадкувала деякі із зірок, тому що це її посаг, і якщо ми подивимося праворуч, то побачимо набір діамантових зірок. Але що дещо примітно, після того, як ці онуки успадкували набори діамантових зірок, прикраси практично зникли.
Але 1998 року ця зірка знову з'явилася. Вона належала приватній особі, і її позичили для виставки про імператрицю Сіссі, яка проходила у палаці Соорнбрун. Але ця зірка була вкрадена. Насправді її вкрав злодій, і її зникнення не помічали протягом двох тижнів, бо він замінив її на копію. Цю діамантову зірку пізніше знайшли в Канаді 2009 року і потім повернули до Відня.
Тепер вона перебуває у постійній експозиції. Вона виставлена в замку Гоенбрунн. Однак, можливо, деякі з цих зірок все ще залишаються в сім'ї.
Це фотографія, зроблена 2017 року, і ця леді — графиня Анна-Тереза, і вона носила їх у день свого весілля.
Вона дочка ерцгерцогині Марії Беатриси Австрійської, так що, схоже, деякі з цих зірок передавалися у спадок і були в сім'ї, або ж вони є дуже хорошими копіями.
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