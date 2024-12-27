Куди зникли прекрасні діамантові зірки імператриці Сісі: загадка унікальних прикрас

У колекції імператриці були особливі прикраси, які вона часто носила та позувала до них на фото. Однак куди вони зникли після її смерті – точно не знає ніхто.

На цьому дивовижному портреті, датованому 1865 роком, ми бачимо Єлизавету, імператрицю Австрії, більш відому як Сіссі, у її прекрасній придворній сукні із зірками у волоссі. Ця зачіска стала культовою, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.

Єлизавета Баварська / Фото: Getty Images

На той час було досить новаторським прикрашати волосся діамантами і тому цей спосіб поширився по всій Європі, як лісова пожежа. Імператриця Сіссі володіла двома наборами діамантових зірок. Один був із перлинними центрами, а другий набір зірок був зроблений лише з діамантів.

Вважається, що вона віддала деякі із цих зірок своїм улюбленим фрейлінам, але інші передавалися з покоління у покоління. Наприклад, її дочки, ерцгерцогині Гізелі, і так далі.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Отже, це онука імператриці Сіссі, принцеса Єлизавета Марія Баварська, і у її волоссі діамантові зірки. Деякі з цих діамантів, схоже, були успадковані іншою онучкою імператриці Сіссі.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Ерцгерцогиня Єлизавета Марія була єдиною дитиною кронпринца Рудольфа, сина імператриці Сіссі. Вважається, що вона успадкувала деякі із зірок, тому що це її посаг, і якщо ми подивимося праворуч, то побачимо набір діамантових зірок. Але що дещо примітно, після того, як ці онуки успадкували набори діамантових зірок, прикраси практично зникли.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Але 1998 року ця зірка знову з'явилася. Вона належала приватній особі, і її позичили для виставки про імператрицю Сіссі, яка проходила у палаці Соорнбрун. Але ця зірка була вкрадена. Насправді її вкрав злодій, і її зникнення не помічали протягом двох тижнів, бо він замінив її на копію. Цю діамантову зірку пізніше знайшли в Канаді 2009 року і потім повернули до Відня.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Тепер вона перебуває у постійній експозиції. Вона виставлена ​​в замку Гоенбрунн. Однак, можливо, деякі з цих зірок все ще залишаються в сім'ї.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Це фотографія, зроблена 2017 року, і ця леді — графиня Анна-Тереза, і вона носила їх у день свого весілля.

Фото: скриншот instagram.com/history_with_amy

Вона дочка ерцгерцогині Марії Беатриси Австрійської, так що, схоже, деякі з цих зірок передавалися у спадок і були в сім'ї, або ж вони є дуже хорошими копіями.

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