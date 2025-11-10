Куди зникла весільна тіара принцеси Маргарет: історія неймовірної діамантової прикраси

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс / © Getty Images

1960 року молодша сестра королеви Єлизавети II, принцеса Маргарет-Роуз, вийшла заміж. Обранцем дівчини став світський фотограф Ентоні Армстронг-Джонса. Для свого весняного весілля Маргарет обрала лаконічну сукню з пишною спідницею, оскільки головною прикрасою в її образі була приголомшлива тіара, що носить назву «Полтімор».

Принцеса Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонс у день весілля / © Getty Images

Обираючи цю прикрасу для весільної церемонії, Маргарет порушила деякі традиції королівської сім’ї, яких дотримувалися інші наречені, зокрема, її старша сестра: тіару «Полтімор» взяли не з королівської колекції прикрас, а також до весілля Маргарет її вже неодноразово надягала.

Принцеса Маргарет — на її шиї кольє, яке є розібраною версією її тіари / © Getty Images

Але прикраса не була новинкою і не зроблена для принцеси на замовлення — тіара старовинна і має доволі багату історію, оскільки спочатку належала леді Полтімор, дружині другого барона Полтімора і казначея двору королеви Вікторії. Її виготовив 1870 року лондонський ювелірний дім Garrard, вона була втіленням ювелірного стилю вікторіанської епохи: діамантові завитки нагадують про флору, квіти та природу. Леді Полтімор одягла цей твір ювелірного мистецтва на коронацію дідуся Маргарет — короля Георга V 1911 року. Прикраса з’являлася знову публіці — 1952 року тіару одягла леді Стаклі, дочка 4-го барона Полтімора, на галавиставу на честь Єлизавети II.

1959 року нащадки сім’ї вирішили продати прикрасу, і Маргарет, за порадою барона Планкета, придбала її за 5 500 фунтів стерлінгів (на момент 2025 року, якщо врахувати інфляцію, вартість тіари еквівалентна 185 000 доларів). Від моменту купівлі тіара «Полтімор» стала невіддільною частиною образу принцеси — Маргарет носила її на різноманітні державні та світські заходи впродовж усього життя, а також надягнула на власне весілля. Також саме в цій тіарі Маргарет зазнімкована на знаменитому інтимному знімку у ванній, який 1962 року зробив її чоловік, і який було оприлюднено тільки після смерті принцеси.

На сайті аукціонного дому Christie’s тіара описується як «Виготовлена у вигляді поступово розширюваної лінії з кластерів діамантів у формі подушки та діамантів старої огранки, що чергуються з завитковими мотивами, інкрустованими діамантами; кожен з них увінчаний наконечниками зі старої огранки, що переходять у лінію діамантів у цанговому кріпленні. Виріб вставлений у срібло та золото». Також тіара унікальна тим, що може змикатися ззаду, що рідкість, а також є унікальним трансформером — її можна розібрати на намисто і одинадцять брошок. У комплекті до тіари йшла спеціальна викрутка і фурнітура для брошок.

Тіара принцеси Маргарет / © Getty Images

Маргарет носила прикрасу по різному і її неодноразово можна було побачити з розкішним кольеє на шиї, а також з брошками, які насправді були частиною однієї унікальної прикраси.

Після смерті принцесси її син і дочка вирішили продати тіару. Прикраса пішла з молотка за неймовірну суму в 926 400 фунтів стерлінгів.