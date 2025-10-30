Квиток в один кінець: 5 місць із фільмів і серіалів, де ви точно не хотіли б опинитися

Реклама

Горори і трилери — це загалом можливість полоскотати нерви, сидячи в безпечному кріслі і спостерігаючи за долею нещасних героїв, які опинилися в моторошному занедбаному будинку, підозрілому готелі чи черговому проклятому містечку. Проте варто визнати: деякі локації з кіно та серіалів настільки продумані й лячні, що мимоволі вкарбовуються в пам’ять як реальні загрози. І, хоча ми розуміємо, що вони існують лише на плівці, сама думка про ночівлю в цих місцях викликає холодний піт. Ми зібрали п’ять справді моторошних кінолокацій, де ви точно не хотіли б опинитися.

Містечко Твін Пікс

«У штаті Вашингтон виявлено труп, Діано. Молода жінка, загорнута у поліетиленову плівку. Я зараз їду до маленького містечка під назвою Твін Пікс», — цими словами, наговореними на касетний диктофон, спеціальний агент ФБР Дейл Купер (Кайл Маклахлен) колись розпочав свою подорож, яка привела його зовсім не туди, куди, здавалося б, мала…

Зовні Твін Пікс з культового однойменного серіалу Девіда Лінча — це втілення ідилічної американської мрії: бездоганно чисте повітря, густі соснові ліси, найкраща чорна кава та вишневий пиріг у закусочній Double R і, звісно, водоспад, що зачаровує. Але саме тут стається загадкове вбивство королеви випускного балу Лори Палмер, яке покладе початок низці моторошних подій за активної участі потойбічних сил, і водночас — назавжди змінить наше уявлення про телебачення.

«Твін Пікс», два сезони якого вийшли 1990-1991 року, став справжнім культурним феноменом: поєднання класичної мильної опери, похмурого детективу та чистого сюрреалізму змусило глядачів по всьому світу задаватися запитанням «Хто вбив Лору Палмер?» Від того часу топонім «Твін Пікс» став синонімом місця, де краса та небезпека тісно сплітаються, а за усміхненим фасадом ховається справжнісіньке, ірраціональне зло. Адже Твін Пікс — це не просто містечко зі своїми секретами, а ворота до іншого виміру.

Всесвіт «Твін Пікс» лише поглибився з часом. 1992 року вийшов фільм-приквел «Твін Пікс: Вогонь іди зі мною», що детально розкрив останні дні Лори. А 2017-го відбулося «Повернення» — третій сезон, який через 25 років продовжив історію агента Купера, розширивши містичну географію і підтвердивши, що назавжди втекти з Твін Пікса неможливо.

Містечко Шелбі Оукс

Містечко в лісах Огайо з нового паранормального горор-трилеру «Прокляття Шелбі Оукс» — це осередок зла, кінорозповідь про який вдало поєднує горор-піджанр «знайдених плівок» (found footage) із класичною ігровою історією.

Фільм розповідає історію Мії Бреннан (Камілль Салліван). Вона 12 років розшукує свою молодшу сестру Райлі, яка зникла безвісти в Шелбі Оукс разом зі своєю YouTube-групою інтернет-розслідувачів «Паранормальні параноїки». Стрічка починається як документальне розслідування, але швидко перетворюється на надприродний, моторошний горор. Завдяки реалістичному підходу та зніманням у справжніх занедбаних локаціях Огайо, фільм створює відчуття, що ви дивитеся не голлівудську вигадку, а архівні кадри справжнього паранормального кошмару.

Унікальність «Прокляття Шелбі Оукс» полягає у його здатності бути «Відьмою з Блер» для YouTube-покоління. Режисер Кріс Стакманн, сам популярний кіноблогер, використав свій багаторічний досвід на платформі, щоб досягти максимального ефекту реалізму. Це дослідження того, як люди сприймали страшне в епоху до штучного інтелекту, коли будь-яке дивне відео (як і зафіксоване на ньому місце) здавалося справжнім. Додаткової ваги проєкту надає його виконавчий продюсер — майстер жахів Майк Фленеґан. А в кінотеатрах України зазирнути в Шелбі Оукс можна буде вже від сьогодні, 30 жовтня.

Мотель Bates

Здається, це місце — класична придорожня зупинка для втомлених мандрівників: невеликий мотель із кількома будиночками, розташований під похмурим вікторіанським будинком на пагорбі. Проте вже понад півсторіччя мотель Bates є символом глибинного психологічного жаху. Вперше він з’явився 1960 року в легендарному фільмі Альфреда Гічкока «Психо»: не просто готель, а дім жахів Нормана Бейтса (Ентоні Перккінс), сором’язливого власника, але водночас — психічно хворого вбивці, одержимого фантазіями про свою покійну матір.

Історія була перезапущена як телевізійний приквел-серіал «Мотель Бейтсів», що виходив від 2013 до 2017 року. Шоу детально показало становлення Нормана (Фредді Гаймор) та його токсичні стосунки з матір’ю Нормою (Віра Фарміґа), показавши, як саме моторошний будинок на пагорбі та мотель стали «колискою» для маніяка.

Готель Overlook

Готель Overlook увійшов в історію кіно завдяки культовій стрічці Стенлі Кубрика «Сяйво» (1980), знятій за однойменним романом Стівена Кінга. Саме тут, високо у Скелястих горах, оселяється разом із дружиною і сином безробітний письменник-алкоголік Джек Торранс (Джек Ніколсон), який влаштувався доглядати за готелем взимку, коли той не працює. Проте замість спокою родина Торрансів знаходить тут смертельну небезпеку, а юний Денні (Денні Ллойд), який має містичний дар «сяйва», стає мішенню для примар, що прагнуть вселитися в хлопчика.

Зовнішній блиск приховує те, що готель Overlook сам по собі є живим і голодним організмом, який харчується страхом. Він маніпулює тими, хто ізольований у його стінах, змушуючи їх чинити насильство. Ця моторошна будівля знову з’явилася на екранах 2019 року у фільмі «Доктор Сон», продовженні історії Денні Торранса, знятій Майком Фленеґаном за однойменним романом Кінга. У цій стрічці дорослий Денні (Юен Мак-Грегор) змушений повернутися до готелю, щоб остаточно розібратися з травмами минулого і захистити юну Абру Стоун (Кайлі Карран), дівчинку із надзвичайно потужним «сяйвом».

Містечко Сайлент Гілл

Сайлент Гілл — це, певно, найгірший «туристичний напрямок» у всій історії горору, адже містечко буквально створює персоналізоване пекло для кожного, хто ступає на його вулиці. Вперше містечко, яке є фізичним виявом внутрішнього болю та відчуття провини своїх мешканців, з’явилося в однойменній культовій серії відеоігор, а згодом — у фільмі Крістофа Гана «Сайлент Гілл» (2006). Оповите густим, задушливим туманом та вкрите шаром попелу від вічних підземних пожеж, містечко Сайлент Гілл регулярно перетворюється на інший світ — іржаву, залиту кров’ю версію реальності, населену монстрами, народженими зі страхів героїв.

Саме ця унікальна концепція, де зло є не зовнішньою силою, а відображенням хворобливих людських переживань, зробила Сайлент Гілл каноном жанру психологічного жаху. А в січні 2026 року планується вихід довгоочікуваного продовження історії, фільму «Сайлент Гілл. Повернення».