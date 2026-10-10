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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
3707
Час на прочитання
2 хв

Килим як мистецтво: стильний дім акторки Шерон Стоун надихає на сміливі зміни

Голлівудська зірка доводить, що один правильно підібраний аксесуар здатен повністю змінити інтер’єр. У її будинку у Беверлі-Гіллз саме килими задають настрій, об’єднують кольори та перетворюють кожну кімнату на особливу історію.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Шерон Стоун instagram.com_sharonstone

Шерон Стоун instagram.com_sharonstone

Шерон Стоун завжди вирізнялася сміливістю, як у виборі кіноролей, так і в умінні залишатися собою. Ця свобода відчувається і в її інтер’єрах, де поєднуються мистецтво, книжки, антикваріат і насичені кольори, про це йдеться у матеріалі видання Woman&Home. Дизайнерка килимів Венді Моррісон, чиї роботи прикрашають оселю акторки, показала, як продуманий декор може зробити простір виразним і неповторним.

Один із головних уроків інтер’єрного стилю від Шерон — сприймати підлогу як п’яту стіну. Килим тут не просто доповнює меблі, а стає відправною точкою для оформлення кімнати, допомагає вибудувати колірну палітру, створити акцент і поєднати різні елементи у цілісну композицію.

У вітальні акторки яскраво-жовтий килим ефектно контрастує з ніжно-рожевими диванами. Цю сміливу палітру підтримує абстрактна картина з відтінками синього, зеленого та рожевого. В іншій кімнаті орнаментальний килим задає тон усьому простору, додає йому характеру та візуальної глибини.

Навіть ванна кімната не стала винятком. Темний квітковий килим перегукується з природними відтінками великого пейзажного розпису на стіні, а на цьому тлі ефектний вигляд має блискуча золота ванна на ніжках. Поєднання виразного текстилю з класичними білими дверима та декоративними панелями створює атмосферу стриманої розкоші без зайвої помпезності.

Інтер’єр Шерон Стоун нагадує, щоб оновити оселю, не обов’язково змінювати меблі чи перефарбовувати стіни. Іноді достатньо килима з цікавим орнаментом, контрастного текстилю чи мистецького акценту. Головне — обирати деталі, які відображають вашу особистість, адже саме вони перетворюють звичайний простір на дім із характером.

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