Леді Гага розповіла про засоби, без яких не уявляє свого макіяжу / © Associated Press

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Навіть у зірок із червоних хідників бувають дні, коли не хочеться проводити перед дзеркалом години. Леді Гага довела це на власному прикладі, коли показала шанувальникам свою мінімалістичну б’юті-рутину, про це розповіло видання People. Співачка, якій 40 років, записала відео без макіяжу та продемонструвала, як за лічені хвилини освіжити обличчя.

Спочатку Гага зняла рожеву маску та показала осяяну шкіру без тонального засобу. Далі у хід пішов консилер, артистка нанесла його під очі, у центр чола та навколо рота. Наступний крок — контуринг. Стік вона розподілила під вилицями, на носі, біля зовнішніх куточків очей та вздовж лінії щелепи.

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Фінальний штрих — коричневий олівець для губ. Гага обвела ним контур губ, а потім злегка розтушувала лінію пальцем, чим створила м’який, природний ефект.

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«Моя Свята Трійця за одну хвилину», — підписала відео співачка та назвала своїми головними б’юті-помічниками консилер, контур і олівець для губ.

Проте увагу глядачів привернув не лише макіяж, у кадрі неможливо було не помітити її ефектну обручку від нареченого Майкла Поланскі. Зірка вперше продемонструвала прикрасу публічно у вересні 2024 року на Венеційському кінофестивалі, куди приїхала разом із Поланскі на промокампанію фільму «Джокер: божевілля на двох». Тоді Гага спеціально підняла руку, щоб фотографи роздивилися масивний овальний діамант.

Втім, головний б’юті-інсайт Гаги цього разу значно простіший за її розкішну каблучку. Її формула швидкого макіяжу — консилер, контур і олівець для губ — доводить, щоб мати свіжий вигляд, зовсім не обов’язково використовувати десятки засобів, іноді достатньо правильно розставити акценти.

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