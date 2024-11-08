Леді Луїза Віндзор: що відомо про молодшу онуку королеви Єлизавети II

Леді Луїза Віндзор – старша донька герцога Единбурзького Едварда і герцогині Единбурзької Софі, онука покійної королеви Єлизавети II. Сьогодні дівчині виповнюється 21 рік. Що про неї відомо та чому Луїза не взяла титул принцеси, який призначався для неї після досягнення повноліття, розповідаємо детальніше.

Хто така Луїза Віндзор

Леді Луїза Віндзор на руках батька, принца Едварда / Фото: Associated Press

Леді Луїза народилася 8 листопада 2003 року і стала першою дитиною Софі (на той момент графині Весекської) та її чоловіка принца Едварда. Дівчинка з'явилася на світ недоношеною. Її мати була госпіталізована до лікарні Фрімлі-Парк за місяць до запланованої дати пологів із сильною кровотечею, яка сталася через розрив плаценти. Графині зробили термінову операцію – кесарів розтин, а новонароджена була доправлена до спеціалізованого дитячого відділення лікарні St George`s Hospital у Лондоні, водночас її мати ще два тижні залишалася у Фрімлі-Парку за 50 км від своєї дитини. На момент свого народження Луїза посідала 8 місце в черзі на престол, а зараз перебуває аж на 16-й позиції.

Леді Луїза Віндзор з батьками / Фото: Getty Images

Леді Луїза народилася з езотропією (формою косоокості, за якої одне або обидва ока повернені всередину). 2006 року дівчинка перенесла першу операцію, щоб виправити цей дефект, проте вона була безуспішною. Наприкінці 2013 року Луїза пройшла додаткове лікування, внаслідок якого її очі були скориговані.

Ім'я новонародженої доньки Софі та Едварда було оголошено 27 листопада 2003 року, через тиждень після святкування річниці весілля її бабусі королеви Єлизавети II. Її повне ім'я звучить як Луїза Еліс Елізабет Мері.

Хрестили дівчинку 24 квітня 2004 року у приватній каплиці Віндзорського замку. Однією з її хрещених стала Сара Чатто – донька принцеси Маргарет (сестри королеви Єлизавети ІІ).

Навчання та освіта

Леді Луїза відвідувала школу Святого Георгія у Віндзорському замку, перш ніж у 9 класі перейшла до школи Святої Марії в Аскоті. Вона вивчала англійську мову, історію, політику та драму як основні предмети. Під час навчання взяла участь у конкурсі на премію герцога Единбурзького (засновану її дідусем принцом Філіпом, чоловіком королеви Єлизавети II).

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

У вересні 2022 року Луїза вступила до Університету Сент-Ендрюс у Шотландії, де навчалися принц Вільям і принцеса Кейт, обравши спеціалізацію "англійська мова". Нещодавно повідомлялося, що, можливо, під час навчання вона вирушить за програмою обміну студентів до Сіднея в Австралії, але наразі офіційно палац це не підтвердив.

Хобі та захоплення

Леді Луїза, як і її бабуся, королева Єлизавета II, дуже любить коней. А від свого діда принца Філіпа вона успадкувала любов до керування кінними візками. Одного разу дівчинка мала честь керувати кінним візком самого принца Філіпа. Це сталося на святкових заходах, присвячених платиновому правлінню королеви Єлизавети ІІ у червні 2022 року.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

Луїза керувала візком герцога Единбурзького під час емоційного ходу ареною у фіналі шоу "Галопом по історії", який був організований на честь монархині. Водіння екіпажу було одним з улюблених занять принца Філіпа від 1970-х років, і він брав участь у перегонах біля Норфолка, перш ніж представляти Велику Британію на кількох чемпіонатах світу та Європи. Його онука пішла стопами діда.

Чому Луїза не має титулу

Під час народження Луїза автоматично стала принцесою Сполученого Королівства через патентну грамоту, видану 1917 року, яка надавала цей титул, а також титул Королівської Високості всім дітям синів монарха, а вона є дитиною молодшого сина королеви Єлизавети ІІ. Проте коли 1999 року її батьки Софі та Едвард одружилися, Єлизавета II у пресрелізі Букінгемського палацу оголосила, що їхні діти іменуватимуться дітьми графа, а не принцами чи принцесами.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

2020 року її мати Софі заявила, що Луїза зберегла свій королівський титул і може зробити вибір, чи використовувати його від 18 років, однак дівчина відмовилася робити це. Титул має на меті і роботу на корону, а Луїза розуміє, що в такому разі її життя стане набагато публічнішим, ніж є зараз, і їй це, вочевидь, не імпонує.

Особисте життя

Під час навчання в Сент-Ендрюському університеті леді Луїза познайомилася з хлопцем, Феліксом да Сілва-Клемпом. Кажуть, у них теплі дружні стосунки, але хлопець уже кілька разів з'являвся разом з Луїзою на публічних заходах, зокрема приїздив підтримати її на змаганнях, де вона керувала візком, і навіть познайомився з її матір'ю Софі. Королівські шанувальники одразу приписали парі романтичні стосунки, та про це наразі зарано говорити. Публічно Луїза роман не підтверджувала, хоча саме з Феліксом вона планує вирушити продовжувати навчання у Сіднеї.

Леді Луїза Віндзор / Фото: Getty Images

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