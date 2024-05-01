Леді Сара Чатто: десять цікавих фактів із біографії дочки принцеси Маргарет

1 травня 2024 року єдиній дочці принцеси Маргарет та племінниці королеви Єлизавети II виповнюється 60 років. Розповідаємо вам найцікавіші факти з біографії однієї з найскромніших членів британської королівської родини.

1. Леді Сара Армстронг-Джонс, народилася 1 травня 1964 року і стала останнім королівським немовлям, яке народилося в палаці, а не в лікарні. Вона єдина дочка принцеси Маргарет та фотографа Ентоні Армстронг-Джонса, першого графа Сноудона.

Сара Чатто на руках у матері принцеси Маргарет, поруч її батько та старший брат / Фото: Getty Images

Леді Сара Армстронг-Джонс на руках у мами принцеси Маргарет / Фото: Associated Press

2. Її виховувала нянька на ім'я Верона Самнер, оскільки принцеса Маргарет була надто зайнята своїми королівськими обов'язками та особистим життям, а батько-фотограф – своєю роботою. Хоча треба додати, що Тоні Армстронг-Джонс іноді приділяв своїй дочці чимало уваги.

Сара Чатто з батьком Тоні / Фото: Getty Images

3. У Сари були теплі стосунки з її тіткою — королевою Єлизаветою II і вони стали ще ближчими після смерті її матері принцеси Маргарет 2002 року. Вони обидві поділяли "почуття відданості та королівського обов'язку".

Леді Сара Армстронг-Джонс, принц Едвард та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Королева Єлизавета II та Сара Чатто / Фото: Getty Images

4.У неї є старший брат Девід Армстронг-Джонс. Їхні батьки розлучилися, коли Сарі було 14 років. Діти жили з кожним з них по черзі, а канікули та свята проводили в королівських маєтках – Сандрінгемі та Балморалі. Там юна леді Сара любила писати краєвиди.

5. Сара навчалася в школі Белейлс, закінчила її з оцінкою "відмінно" з мистецтва та вступила до Школи мистецтв Камбервелла. Також вивчала мистецтво у школах Королівської академії. Свої роботи завжди виставляла під дівочим ім'ям Сара Армстронг-Джонс. Їх можна побачити у галереї Redfern.

Леді Сара Армстронг-Джонс та королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

6. Сара була головною подружкою нареченої на весіллі принца Уельського Чарльза та леді Діани Спенсер. А коли народився їхній другий син принц Гаррі, вона стала його хрещеною матір'ю. З принцесою Діаною леді Сара була дружною.

Леді Сара Чатто на весіллі принцеси Діани та принца Чарльза, 29 липня 1981 року / Фото: Getty Images

Сара Чатто та принцеса Діана / Фото: Getty Images

7. Вона вийшла заміж за британського художника та колишнього актора Деніела Сент-Джорджа Чатто на церемонії у Церкві Святого Стефана у Волбруку 14 липня 1994 року. З майбутнім чоловіком Сара познайомилася 1983 року на зніманнях фільму "Спека і пил", де вона працювала помічницею гардеробу, а Чатто зіграв другорядну роль.

Сара Армстронг-Джонс та Деніел Чатто у день свого весілля 14 липня 1994 року / Фото: Getty Images

Сара Армстронг-Джонс та Деніел Чатто у день свого весілля 14 липня 1994 року / Фото: Getty Images

8. У Сари та Деніела двоє синів – Семюел Чато (він гончар і художник), і Артур Чато (спортсмен, який захоплюється альпінізмом, веслуванням та підводним плаванням. Хлопець проходив службу у Королівській морській піхоті).

Сара Чатто зі своїми синами / Фото: Getty Images

9. Сара від 2004 року є віце-президентом Королівського балету (посаду президента за традицією займає принц Уельський).

Сара Чатто / Фото: Getty Images

10. Леді Сара не виконує королівських обов'язків і не працює на корону, але іноді відвідує сімейні заходи хоч і не любить бути у центрі уваги фотографів.

Леді Сара Чатто / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми докладніше розповідали про біографію Сари Чатто.

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