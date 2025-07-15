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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
659
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3 хв

Леді Сара і леді Джейн: який мають вигляд дві старші сестри принцеси Діани і де вони зараз

Сестри покійної принцеси практично не бувають на публіці, а віддають перевагу тихому заміському життю.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Леді Сара, леді Джейн та граф Чарльз

Леді Сара, леді Джейн і граф Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана народилася в багатодітній сім’ї, адже окрім неї у графа Джона Спенсера та Френсіс Рут Рош було ще дві дочки Сара та Джейн, а також син Чарльз. Також у шлюбі народився ще один хлопчик, якого на честь батька назвали Джоном, але він помер через 10 годин після появи на світ.

Але якщо брат Діани Чарльз Спенсер відносно публічна особистість і не лише дає інтерв’ю, але також веде соцмережі, де ділиться знімками як архівними так і сучасними, то його старші сестри віддають перевагу більш прихованому від публіки способу життя.

Леді Сара Спенсер

Вона народилася 19 березня 1955 року. Сара здобула освіту спочатку в школі в Норфолку, а потім у школі-інтернаті в Кенті. Після закінчення середньої освіти вона вирушила працювати до Лондона. У юності Сара деякий час Сара зустрічалася з принцом Чарльзом — вони познайомилися 1977 року, коли їх представили одне одному на щорічній домашній вечірці Royal Ascot у Віндзорі. Їхній роман закінчився 1978 року після одного катастрофічного інциденту — Сара потоваришувала з двома журналістами, яким одного разу за обідом у Лондоні дала відверте інтерв’ю. Однак кінець роману Сари і Чарльза не залишив по собі образ, і коли Чарльз почав стосунки з Діаною 1980 року, Сара нібито благословила цей союз. У Сари та Діани були близькі та дружні стосунки.

Леді Сара, 1977 рік / © Getty Images

Леді Сара, 1977 рік / © Getty Images

Сара одружилася з Нілом Едмундом МакКоркодейлом 17 травня 1980 року в Нортгемптонширі і в цьому шлюбі у них народилося троє дітей.

Леді Сара зараз живе у своєму будинку недалеко від Ґрентема, графство Лінкольншир, і підтримує стосунки зі своїми племінниками, принцами Вільямом та Гаррі. Вона була на їхньому весіллі, а також іноді відвідує й інші заходи, які проводить королівська родина.

Леді Сара, 2013 рік / © Getty Images

Леді Сара, 2013 рік / © Getty Images

Леді Джейн Спенсер

Народилася 11 лютого 1957 року. Як і її сестри, леді Джейн здобула освіту в школі-інтернаті в графстві Кент, де чудово навчалася. Вона відрізнялася характером від своїх сестри, оскільки була тихішою і стриманішою.

20 квітня 1978 року Джейн вийшла заміж за свого далекого родича Роберта Феллоуза, тоді помічника особистого секретаря королеви. Діана була на весіллі подружкою нареченої. У шлюбі у них народилося троє дітей.

Леді Джейн та її батько граф Спенсер, 1978 рік / © Getty Images

Леді Джейн та її батько граф Спенсер, 1978 рік / © Getty Images

Після смерті принцеси Діани з’явилося багато пліток про те, в яких стосунках вона була з Джейн, оскільки в пресі поширювалася інформація, що сестри не спілкувалися. Як би там не було, у Джейн явно гарні стосунки з її племінниками — Гаррі і Вільямом. Вона була присутня на весіллі обох. Леді Феллоуз навіть попросили виступити з промовою на весіллі Гаррі та Меган Маркл 2018 року. Вона також познайомилася з першим сином Меган і Гаррі, Арчі, до того, як це зробив Вільям. Також її дочка Лора є хрещеною матір’ю дочки і Кейт і Вільяма — принцеси Шарлотти.

Леді Джейн, 2025 рік / © Getty Images

Леді Джейн, 2025 рік / © Getty Images

Леді Джейн живе у Великій Британії і рідко буває на публіці. Особисте життя вона не коментує, також нічого не розповідає про сестру Діану публічно.

Також нагадаємо, що 1 липня 2021 року в день 60-річного ювілею принцеси Діани в Затонулому саду Кенсінгтонського палацу відкрили статую принцеси Уельської. Захід відвідали не лише сини Діани, а й її брат із сетрами.

Принц Гаррі і принц Вільям зі своїми тітками / © Getty Images

Принц Гаррі і принц Вільям зі своїми тітками / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
659
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