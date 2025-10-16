- Дата публікації
Легенди Victoria's Secret: що відомо про особисте життя знаменитих "ангелів" білизняного бренду
Бренд Victoria’s Secret повернув на подіум знаменитих «ангелів» і моделей з розкішними фігурами. Сьогодні вночі у Нью-Йорку відгриміло грандіозне Victoria’s Secret Fashion Show.
І оскільки на подіумі знову сяяли моделі, які багато років тому починали свою модельну кар’єру в Victoria’s Secret, ми вирішили розповісти вам більше про особисте життя зіркових красунь.
Кендіс Свейнпоул, 36 років, південноафриканська модель
Кендіс вперше з’явилася на Victoria’s Secret Fashion Show 2007 року, у сегменті PINK. 2008 року вона також брала участь у Victoria’s Secret Fashion Show у кількох сегментах, а крила «ангела» отримала 2009-го.
Кендіс незаміжня. У 2005–2018 роках зустрічалася з манекенником Германом Ніколі. У серпні 2015 року пара оголосила про заручини, які розірвала 2018 року. Кажуть, через зраду Германа.
У них є двоє спільних синів — Анака та Аріель, яких Кендіс народила у 2016 та 2018 роках, не перериваючи своєї успішної кар’єри на подіумі.
Алессандра Амбросіо, 44 роки, бразильська модель
Алессандра вперше взяла участь у шоу Victoria’s Secret 2001 року, розпочавши свою багаторічну співпрацю з компанією, за її плечима участь у 17 грандіозних шоу. Незважаючи на те, що 2017 року Амбросіо офіційно «пішла на пенсію» і попрощалася з брендом, вона охоче погодилася взяти участь у шоу 2025 року.
Амбросіо незаміжня. Від 2005 до 2018 року вона зустрічалася з бізнесменом Джеймі Мазуром, від якого народила двох дітей — доньку Аню 2008-го та сина Ноа 2012-го.
Після цього в Алессандри було кілька гучних романів. Зараз вона зустрічається з Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів.
Адріана Ліма, 44 роки, бразильська модель
Ще одна легендарна учасниця показів Victoria’s Secret Адріана Ліма співпрацювала з брендом від 1999 до 2018 року була одним з «ангелів».
Сьогодні вона також брала участь у Victoria’s Secret Fashion Show. Ліма від 2009 до 2016 року була одружена з баскетболістом Марко Яричем, від якого народила двох дочок — Валентину 2009-го та Сієнну 2012-го.
Пара розлучилася через зраду Ярича. 2022 року Адріана вийшла заміж вдруге за кінопродюсера Андре Леммерса. У серпні того ж року у них народився син Саян.
Жасмін Тукс, 34 роки, американська модель
Співпрацює з брендом білизни від 2012 року, а «ангелом», який нині діє, є від 2015-го. На шоу 2025 року Тукс з’явилася на останніх місяцях вагітності. Дівчина одружена з директором з міжнародних ринків Snap Inc. Хуаном Девідом Борреро — сином доктора Альфредо Борреро, колишнього віцепрезидента Еквадору.
Вони одружилися 4 вересня 2021 в Еквадорі, а в лютому 2023 у подружжя народилася дочка Міа Вікторія. Зараз Тукс чекає на другу дитину.
Бехаті Прінслу, 37 років, намібійська модель
Співпрацювала з брендом Victoria’s Secret від 2007 року, а «ангелом» стала 2009-го і була ним цілих десять років, до 2019-го.
Від липня 2014 року Бехаті одружена з музикантом Адамом Левіном, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У пари троє дітей — дочка Дасті, яка народилася 2016-го, стала їхнім первістком. 2018 року Прінслу народила другу дочку Джіо, а 2023 року на світ з’явився син, ім’я якого публіці не розголошувалося.
Лілі Олдрідж, 39 років, американська модель
Лілі дебютувала на показі спідньої білизни Victoria’s Secret 2009 року, а крила «ангела» одягла 2010 року. Модель брала участь на щорічних шоу бренду, поки не покинула його 2018 року. Але як запрошена зірка і колишня «ангел» брала участь у шоу 2025 року.
Від 2011 року Лілі одружена з лідером рокгурту «Kings of Leon» Калебом Фолловілом. У подружжя двоє дітей — дочка Діксі, народилася 2012 року, і син Вінстон, народився 2019-го.
Барбара Палвін, 31 рік, угорська модель
Вперше на шоу Victoria’s Secret Палвін запросили 2012 року, а ось ангельські крила дівчина носить на подіумі від 2019-го. Щодо її особистого життя, то відомо, що від 2018 року Барбара перебувала у стосунках з актором Діланом Спраусом.
Пара зіграла весілля 2023 року в Угорщині, а потім повторила весілля того ж року в США. Дітей у них наразі немає.
Даутцен Крус, 40 років, нідерландська модель
Працювала на бренд від 2008 до 2014 року, носячи крила «ангела». 2025-го сяяла на подіумі в шоу в компанії своїх ексколег, з якими вони починали шлях у VS багато років тому.
Від 2010 року Даутцен одружена з діджеєм Саннері Джеймсом Горре. Подружжя має двох дітей — син Філлен, який народився 2011 року, і дочка Міллена, народилася 2014-го.