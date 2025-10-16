ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
4 хв

Легенди Victoria's Secret: що відомо про особисте життя знаменитих "ангелів" білизняного бренду

Бренд Victoria’s Secret повернув на подіум знаменитих «ангелів» і моделей з розкішними фігурами. Сьогодні вночі у Нью-Йорку відгриміло грандіозне Victoria’s Secret Fashion Show.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Шоу Victoria's Secret

Шоу Victoria’s Secret / © Associated Press

І оскільки на подіумі знову сяяли моделі, які багато років тому починали свою модельну кар’єру в Victoria’s Secret, ми вирішили розповісти вам більше про особисте життя зіркових красунь.

Кендіс Свейнпоул, 36 років, південноафриканська модель

Кендіс вперше з’явилася на Victoria’s Secret Fashion Show 2007 року, у сегменті PINK. 2008 року вона також брала участь у Victoria’s Secret Fashion Show у кількох сегментах, а крила «ангела» отримала 2009-го.

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс незаміжня. У 2005–2018 роках зустрічалася з манекенником Германом Ніколі. У серпні 2015 року пара оголосила про заручини, які розірвала 2018 року. Кажуть, через зраду Германа.

Кендіс Свейнпоул і Герман Ніколи / © Getty Images

Кендіс Свейнпоул і Герман Ніколи / © Getty Images

У них є двоє спільних синів — Анака та Аріель, яких Кендіс народила у 2016 та 2018 роках, не перериваючи своєї успішної кар’єри на подіумі.

Кендіс Свейнпоул із сином Анака

Кендіс Свейнпоул із сином Анака

Кендіс Свейнпоул із синами

Кендіс Свейнпоул із синами

Алессандра Амбросіо, 44 роки, бразильська модель

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра вперше взяла участь у шоу Victoria’s Secret 2001 року, розпочавши свою багаторічну співпрацю з компанією, за її плечима участь у 17 грандіозних шоу. Незважаючи на те, що 2017 року Амбросіо офіційно «пішла на пенсію» і попрощалася з брендом, вона охоче погодилася взяти участь у шоу 2025 року.

Алессандра Амбросіо з дочкою Анею / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з дочкою Анею / © Instagram Алессандри Амбросіо

Амбросіо незаміжня. Від 2005 до 2018 року вона зустрічалася з бізнесменом Джеймі Мазуром, від якого народила двох дітей — доньку Аню 2008-го та сина Ноа 2012-го.

Алессандра Амбросіо із сином Ноа

Алессандра Амбросіо із сином Ноа

Після цього в Алессандри було кілька гучних романів. Зараз вона зустрічається з Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів.

Алессандра Амбросіо з її бойфренд Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Алессандра Амбросіо з її бойфренд Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Адріана Ліма, 44 роки, бразильська модель

Адріана Ліма / © Associated Press

Адріана Ліма / © Associated Press

Ще одна легендарна учасниця показів Victoria’s Secret Адріана Ліма співпрацювала з брендом від 1999 до 2018 року була одним з «ангелів».

Сьогодні вона також брала участь у Victoria’s Secret Fashion Show. Ліма від 2009 до 2016 року була одружена з баскетболістом Марко Яричем, від якого народила двох дочок — Валентину 2009-го та Сієнну 2012-го.

Адріана Ліма з чоловіком Андре Леммерсом / © Getty Images

Адріана Ліма з чоловіком Андре Леммерсом / © Getty Images

Пара розлучилася через зраду Ярича. 2022 року Адріана вийшла заміж вдруге за кінопродюсера Андре Леммерса. У серпні того ж року у них народився син Саян.

Жасмін Тукс, 34 роки, американська модель

Жасмін Тукс / © Associated Press

Жасмін Тукс / © Associated Press

Співпрацює з брендом білизни від 2012 року, а «ангелом», який нині діє, є від 2015-го. На шоу 2025 року Тукс з’явилася на останніх місяцях вагітності. Дівчина одружена з директором з міжнародних ринків Snap Inc. Хуаном Девідом Борреро — сином доктора Альфредо Борреро, колишнього віцепрезидента Еквадору.

Жасмин Тукс із чоловіком Хуаном Девідом Борреро / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмин Тукс із чоловіком Хуаном Девідом Борреро / © Instagram Жасмін Тукс

Вони одружилися 4 вересня 2021 в Еквадорі, а в лютому 2023 у подружжя народилася дочка Міа Вікторія. Зараз Тукс чекає на другу дитину.

Бехаті Прінслу, 37 років, намібійська модель

Бехаті Прінслу / © Associated Press

Бехаті Прінслу / © Associated Press

Співпрацювала з брендом Victoria’s Secret від 2007 року, а «ангелом» стала 2009-го і була ним цілих десять років, до 2019-го.

Бехаті Прінслу і її чоловік Адам Левін / © Associated Press

Бехаті Прінслу і її чоловік Адам Левін / © Associated Press

Від липня 2014 року Бехаті одружена з музикантом Адамом Левіном, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У пари троє дітей — дочка Дасті, яка народилася 2016-го, стала їхнім первістком. 2018 року Прінслу народила другу дочку Джіо, а 2023 року на світ з’явився син, ім’я якого публіці не розголошувалося.

Бехаті Прінслу і Адам Левін із дітьми / © instagram.com/behatiprinsloo

Бехаті Прінслу і Адам Левін із дітьми / © instagram.com/behatiprinsloo

Бехаті Прінслу із сином / © instagram.com/behatiprinsloo

Бехаті Прінслу із сином / © instagram.com/behatiprinsloo

Лілі Олдрідж, 39 років, американська модель

Лілі Олдрідж / © Associated Press

Лілі Олдрідж / © Associated Press

Лілі дебютувала на показі спідньої білизни Victoria’s Secret 2009 року, а крила «ангела» одягла 2010 року. Модель брала участь на щорічних шоу бренду, поки не покинула його 2018 року. Але як запрошена зірка і колишня «ангел» брала участь у шоу 2025 року.

Від 2011 року Лілі одружена з лідером рокгурту «Kings of Leon» Калебом Фолловілом. У подружжя двоє дітей — дочка Діксі, народилася 2012 року, і син Вінстон, народився 2019-го.

Лілі Олдрідж із чоловіком Калебом / © instagram.com/lilyaldridge

Лілі Олдрідж із чоловіком Калебом / © instagram.com/lilyaldridge

Лілі Олдрідж з дітьми / © instagram.com/lilyaldridge

Лілі Олдрідж з дітьми / © instagram.com/lilyaldridge

Барбара Палвін, 31 рік, угорська модель

Барбара Палвін / © Associated Press

Барбара Палвін / © Associated Press

Вперше на шоу Victoria’s Secret Палвін запросили 2012 року, а ось ангельські крила дівчина носить на подіумі від 2019-го. Щодо її особистого життя, то відомо, що від 2018 року Барбара перебувала у стосунках з актором Діланом Спраусом.

Барбара Палвін і Ділан Спраус / © Instagram Барбари Палвiн

Барбара Палвін і Ділан Спраус / © Instagram Барбари Палвiн

Пара зіграла весілля 2023 року в Угорщині, а потім повторила весілля того ж року в США. Дітей у них наразі немає.

Даутцен Крус, 40 років, нідерландська модель

Даутцен Крус / © Associated Press

Даутцен Крус / © Associated Press

Працювала на бренд від 2008 до 2014 року, носячи крила «ангела». 2025-го сяяла на подіумі в шоу в компанії своїх ексколег, з якими вони починали шлях у VS багато років тому.

Від 2010 року Даутцен одружена з діджеєм Саннері Джеймсом Горре. Подружжя має двох дітей — син Філлен, який народився 2011 року, і дочка Міллена, народилася 2014-го.

Даутцен Крус із чоловіком Саннері / © instagram.com/doutzen

Даутцен Крус із чоловіком Саннері / © instagram.com/doutzen

Даутцен Крус із донькою Міленою / © instagram.com/doutzen

Даутцен Крус із донькою Міленою / © instagram.com/doutzen

Даутцен Крус із сином Філленом / © instagram.com/doutzen

Даутцен Крус із сином Філленом / © instagram.com/doutzen

Дата публікації
Кількість переглядів
125
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie