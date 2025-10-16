Легенди Victoria's Secret: що відомо про особисте життя знаменитих "ангелів" білизняного бренду

Шоу Victoria’s Secret / © Associated Press

І оскільки на подіумі знову сяяли моделі, які багато років тому починали свою модельну кар’єру в Victoria’s Secret, ми вирішили розповісти вам більше про особисте життя зіркових красунь.

Кендіс Свейнпоул, 36 років, південноафриканська модель

Кендіс вперше з’явилася на Victoria’s Secret Fashion Show 2007 року, у сегменті PINK. 2008 року вона також брала участь у Victoria’s Secret Fashion Show у кількох сегментах, а крила «ангела» отримала 2009-го.

Кендіс Свейнпоул / © Associated Press

Кендіс незаміжня. У 2005–2018 роках зустрічалася з манекенником Германом Ніколі. У серпні 2015 року пара оголосила про заручини, які розірвала 2018 року. Кажуть, через зраду Германа.

Кендіс Свейнпоул і Герман Ніколи / © Getty Images

У них є двоє спільних синів — Анака та Аріель, яких Кендіс народила у 2016 та 2018 роках, не перериваючи своєї успішної кар’єри на подіумі.

Кендіс Свейнпоул із сином Анака

Кендіс Свейнпоул із синами

Алессандра Амбросіо, 44 роки, бразильська модель

Алессандра Амбросіо / © Associated Press

Алессандра вперше взяла участь у шоу Victoria’s Secret 2001 року, розпочавши свою багаторічну співпрацю з компанією, за її плечима участь у 17 грандіозних шоу. Незважаючи на те, що 2017 року Амбросіо офіційно «пішла на пенсію» і попрощалася з брендом, вона охоче погодилася взяти участь у шоу 2025 року.

Алессандра Амбросіо з дочкою Анею / © Instagram Алессандри Амбросіо

Амбросіо незаміжня. Від 2005 до 2018 року вона зустрічалася з бізнесменом Джеймі Мазуром, від якого народила двох дітей — доньку Аню 2008-го та сина Ноа 2012-го.

Алессандра Амбросіо із сином Ноа

Після цього в Алессандри було кілька гучних романів. Зараз вона зустрічається з Баком Палмером, австралійським дизайнером чоловічих прикрас та аксесуарів.

Алессандра Амбросіо з її бойфренд Бак Палмер / © Instagram Алессандри Амбросіо

Адріана Ліма, 44 роки, бразильська модель

Адріана Ліма / © Associated Press

Ще одна легендарна учасниця показів Victoria’s Secret Адріана Ліма співпрацювала з брендом від 1999 до 2018 року була одним з «ангелів».

Сьогодні вона також брала участь у Victoria’s Secret Fashion Show. Ліма від 2009 до 2016 року була одружена з баскетболістом Марко Яричем, від якого народила двох дочок — Валентину 2009-го та Сієнну 2012-го.

Адріана Ліма з чоловіком Андре Леммерсом / © Getty Images

Пара розлучилася через зраду Ярича. 2022 року Адріана вийшла заміж вдруге за кінопродюсера Андре Леммерса. У серпні того ж року у них народився син Саян.

Жасмін Тукс, 34 роки, американська модель

Жасмін Тукс / © Associated Press

Співпрацює з брендом білизни від 2012 року, а «ангелом», який нині діє, є від 2015-го. На шоу 2025 року Тукс з’явилася на останніх місяцях вагітності. Дівчина одружена з директором з міжнародних ринків Snap Inc. Хуаном Девідом Борреро — сином доктора Альфредо Борреро, колишнього віцепрезидента Еквадору.

Жасмин Тукс із чоловіком Хуаном Девідом Борреро / © Instagram Жасмін Тукс

Вони одружилися 4 вересня 2021 в Еквадорі, а в лютому 2023 у подружжя народилася дочка Міа Вікторія. Зараз Тукс чекає на другу дитину.

Бехаті Прінслу, 37 років, намібійська модель

Бехаті Прінслу / © Associated Press

Співпрацювала з брендом Victoria’s Secret від 2007 року, а «ангелом» стала 2009-го і була ним цілих десять років, до 2019-го.

Бехаті Прінслу і її чоловік Адам Левін / © Associated Press

Від липня 2014 року Бехаті одружена з музикантом Адамом Левіном, з яким вона зустрічалася 2 роки до їхнього весілля. У пари троє дітей — дочка Дасті, яка народилася 2016-го, стала їхнім первістком. 2018 року Прінслу народила другу дочку Джіо, а 2023 року на світ з’явився син, ім’я якого публіці не розголошувалося.

Бехаті Прінслу і Адам Левін із дітьми / © instagram.com/behatiprinsloo

Бехаті Прінслу із сином / © instagram.com/behatiprinsloo

Лілі Олдрідж, 39 років, американська модель

Лілі Олдрідж / © Associated Press

Лілі дебютувала на показі спідньої білизни Victoria’s Secret 2009 року, а крила «ангела» одягла 2010 року. Модель брала участь на щорічних шоу бренду, поки не покинула його 2018 року. Але як запрошена зірка і колишня «ангел» брала участь у шоу 2025 року.

Від 2011 року Лілі одружена з лідером рокгурту «Kings of Leon» Калебом Фолловілом. У подружжя двоє дітей — дочка Діксі, народилася 2012 року, і син Вінстон, народився 2019-го.

Лілі Олдрідж із чоловіком Калебом / © instagram.com/lilyaldridge

Лілі Олдрідж з дітьми / © instagram.com/lilyaldridge

Барбара Палвін, 31 рік, угорська модель

Барбара Палвін / © Associated Press

Вперше на шоу Victoria’s Secret Палвін запросили 2012 року, а ось ангельські крила дівчина носить на подіумі від 2019-го. Щодо її особистого життя, то відомо, що від 2018 року Барбара перебувала у стосунках з актором Діланом Спраусом.

Барбара Палвін і Ділан Спраус / © Instagram Барбари Палвiн

Пара зіграла весілля 2023 року в Угорщині, а потім повторила весілля того ж року в США. Дітей у них наразі немає.

Даутцен Крус, 40 років, нідерландська модель

Даутцен Крус / © Associated Press

Працювала на бренд від 2008 до 2014 року, носячи крила «ангела». 2025-го сяяла на подіумі в шоу в компанії своїх ексколег, з якими вони починали шлях у VS багато років тому.

Від 2010 року Даутцен одружена з діджеєм Саннері Джеймсом Горре. Подружжя має двох дітей — син Філлен, який народився 2011 року, і дочка Міллена, народилася 2014-го.

Даутцен Крус із чоловіком Саннері / © instagram.com/doutzen

Даутцен Крус із донькою Міленою / © instagram.com/doutzen