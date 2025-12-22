Ляльковий будиночок королеви Марії: який вигляд має унікальна і витончена перлина Віндзорського замку

Ляльковий будиночок королеви Марії / © Associated Press

Ляльковий будиночок королеви Великої Британії Марії — найбільший і найвідоміший ляльковий будиночок у світі, повідомляє Royal Collection Trust.

Ляльковий будинок королеви Марії / © Associated Press

Побудований він між 1921 і 1924 роками для королеви Марії Текська, дружини короля Георга V, провідним британським архітектором сером Едвіном Лютієнсом. Будиночок містить роботи понад 1500 найкращих художників, ремісників та виробників початку 20 століття.

Ляльковий будинок королеви Марії / © Getty Images

У будиночку є комори під сходами, салон та їдальня, бібліотека з оригінальними творами відомих літературних імен того часу, а також повністю укомплектований винний льох, кімнати із меблями та посуд. Усе в будинку було створено в масштабі однієї дванадцятої. Він був задуманий якомога реалістичнішим і у ньому навіть є електрика, проточна вода та робочі ліфти.

Ідея будівництва лялькового будинку належить принцесі Марії Луїзі, двоюрідній сестрі короля Георга V та подрузі дитинства королеви Марії. Вона вирішила, що королева, яка любила все дрібне та декоративне, насолоджуватиметься будинком, і він мав стати подарунком для неї в роки після Першої світової війни. Архітектором був сер Едвін Лютієнс, друг принцеси. Разом вони створили комітет, який визначив стиль будинку та забезпечив, щоб увесь його вміст був найвищої якості та ідеально відповідав масштабу.

Ляльковий будинок королеви Марії / © Getty Images

Комітет запропонував, щоб будинок був спільним проєктом, а витрати та праця мали бути розподілені між якомога більшою кількістю людей. Завершений ляльковий будинок став результатом роботи 250 ремісників та виробників, 60 художників-декораторів, 700 художників, 600 письменників та 500 донорів. Будинок був представлений на виставці Empire у Вемблі 1924 року як вітрина британської майстерності.

Ляльковий будинок королеви Марії / © Associated Press

Він був виставлений на Вемблі протягом семи місяців, і за цей період його відвідали понад 1,5 мільйона людей. У липні 1925 року його було перенесено до Віндзорського замку, де він розташовувався в кімнаті, спроектованій Лютьєнсом, і де його можна відвідати й сьогодні.