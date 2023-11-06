Лікарів непокоїть вибухова тенденція: чому не варто вірити знаменитостям, які народили в 50 років

Останнім часом багато відомих жінок середнього віку з гордістю діляться з шанувальниками радісними новинами про те, що стали мамами. І ця тенденція турбує лікарів, які вважають, що таким чином зірки дають жінкам хибну надію на їхні власні шанси зачати дитину в пізнішому віці.

Коли 53-річна супермодель Наомі Кемпбелл, яка стала мамою другої дитини в червні, сказала фанатам, що ніколи не пізно стати матір'ю, багато хто їй, на жаль, повірив. Але фахівці з репродукції побоюються, що такі історії успіху можуть переконати жінок, що вони можуть зачати дитину природним шляхом у пізнішому віці чи що лікування безпліддя – це легко, що насправді зовсім не так.

Проблемам пізнього материнства й зіркового досвіду народження дітей у середньому віці присвячена велика стаття у MailOnline.

Для більшості жінок старше 45 років ймовірність завагітніти природним шляхом становить близько 1 відсотка. Запаси яйцеклітин неухильно скорочуються з віком, а потім практично повністю зникають під час менопаузи. І згодом у їхній ДНК накопичуються мутації, які можуть збільшити ризик того, що яйцеклітини не зможуть правильно розвиватися.

Шанси трохи збільшуються за процедури ЕКО. Але коштує вона дорого і, згідно зі статистикою, жінкам віком від 20 до 30 років потрібно в середньому від двох до чотирьох спроб, щоб завагітніти. Крім того, показники успіху падають ближче до позначки в 4 відсотки для жінок старше 44 років.

Дехто може вибрати використання донорських яйцеклітин, щоб підвищити свої шанси, хоча цей варіант може потребувати додаткових коштів.

Також є варіант заморозити яйцеклітини у віці 20 або 30 років, перш ніж використовувати їх у пізнішому віці. Але збирання і заморожування також доволі дороговартісна процедура, плюс щорічні витрати на зберігання, вартість розморожування і перенесення яйцеклітин у матку теж доволі висока.

Всі ці дорогі медичні процедури можуть дозволити собі далеко не всі.

Доктор Іппократіс Саріс, консультант із репродуктивної медицини та директор King's Fertility в Лондоні, розповів MailOnline: "Завагітніти природним шляхом у віці 50 років можливо. Але це зазвичай окремі випадки, а не те, що можна включити до статистики, тому що це менше 1 відсотка. Це досить незвичайно, і ми говоримо про жменьку жінок. Багато людей також не усвідомлюють, як усе змінюється з віком, або думають, що лікування безплідності може їм допомогти.

Хоча лікар і зазначає, що історії про когось, хто народив у віці 50 років – це хороші історії, він звертає нашу увагу на те, що багато жінок не розповідають, як це сталося: чи це було природно, чи використовувалися заморожені ембріони, чи використовувалися донорські яйцеклітини. Як результат, люди бачать це і думають, що якщо вони можуть, то і я зможу.

Невелика частина жінок вагітніє у віці від 40 до 50 років. Багато хто може подумати, що це нормально і що це може статися з кожною, але це не так. Позитивні історії – це чудово. Але реальність така, що це виняток, а не правило.

Докторка Кетрін Гілл, керівниця відділу політики та зв'язків із громадськістю Fertility Network UK, стверджує, що вік і фертильність тісно переплетені як для жінок, так і для чоловіків.

"Для жінок показники народжуваності становлять 28, 35, 42. До 28 років жіноча фертильність вже починає падати, до 35 років вона помітно знижується, а до 42 років шанси народити біологічну дитину вкрай малі. Однак кожна жінка – унікальна, і деякі жінки можуть мати дітей, використовуючи власні яйцеклітини, і після 40 років", – каже Кетрін Гілл.

Ганс Гангескар, генеральний директор стартапу Overture Life, який займається ЕКО, сказав: "Деякі жінки старше 50 років вагітніють природним шляхом, а деякі жінки старше 50 років можуть зробити ЕКО, використовуючи свої власні яйцеклітини, отримані одночасно. Обидва випадки рідкісні і, зокрема, ЕКО з яйцеклітинами, отриманими від жінок старше 50 років, має низькі показники успіху. Багаті знаменитості можуть дозволити собі кілька циклів ЕКО, але це може бути недоступним для середньостатистичної жінки або пари.

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Ікона моди Наомі Кемпбелл, яка у віці 50 років стала мамою двох дітей, ніколи публічно не розкривала, яким чином у неї народилися донька й син.

Джанет Джексон / Фото: Getty Images

2017 року співачка Джанет Джексон також стала мамою сина Ейссу Аль Мана у віці 50 років. Вона ніколи не розповідала, чи проходила вона якесь лікування від безпліддя, але сказала, що це був "подарунок".

Бриджит Нільсен / Фото: Getty Images

Бриджит Нільсен народила свою доньку Фріду 2018 року після більш ніж десятирічних невдалих спроб ЕКО, акторці тоді було 55 років. В інтерв'ю The Guardian 2019 року актриса й модель розповіла, що їй сказали, що її шанси на успіх становлять лише 2,5%.

Але жінкам, які сподіваються стати мамами у віці 40 років і більше, доводиться боротися не лише зі зменшенням шансів на зачаття. Вони також, попереджають експерти, стикаються з підвищеним ризиком ускладнень під час вагітності. Літні матері частіше страждають від високого кров'яного тиску, прееклампсії, викиднів і мертвонародження. До того ж жінки, вдавшись до допоміжних репродуктивних технологій, можуть зіткнутися з виснажливими побічними ефектами, починаючи від припливів і поганого настрою до потенційно небезпечного для життя синдрому гіперстимуляції яєчників. Крім того, їхні діти з більшою ймовірністю народжуються із вродженими аномаліями, як-от синдром Дауна, оскільки якість яйцеклітин жінки знижується з віком і, найімовірніше, вони матимуть надто багато чи надто мало хромосом.

Однак важливо зазначити, що ускладнення вагітності можуть виникнути в будь-якому віці. Дуже важливо не дискримінувати матерів середнього віку й жінок похилого віку. Багато жінок віком від 20 до 30 років, які мають численні проблеми зі здоров'ям, вагітніють або природним шляхом, або за допомогою новітніх репродуктивних технологій. Хоча старіння саме собою збільшує ризики, в акушерстві існує безліч людей із медичними проблемами в будь-якому віці.

І хоча один цикл штучного запліднення триває від шести до восьми тижнів, більшість жінок, щоб завагітніти, потребують більше одного циклу, а це означає, що вони можуть проходити виснажливе лікування протягом декількох місяців. А історії успішних вагітностей знаменитостей у пізньому віці замовчують випробування і негаразди.

Материнство – це чудово в будь-якому віці, але що старшими ви стаєте, тим нижчими є ваші шанси на успіх, особливо якщо ви не можете собі дозволити дороге лікування чи оплату послуг сурогатної матері. Тож яким би надхненним не був досвід зірок, які народили після 50 років, все ж краще не надто затягувати.

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