ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
106
Час на прочитання
2 хв

Лілі-Роуз Депп — 26 років: маловідомі факти про доньку Джонні Деппа та Ванесси Параді

27 травня одна з найвідоміших nepo baby святкує свій день народження — Лілі-Роуз Депп виповнюється 26 років.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Лілі-Роуз Депп

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Дочка акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді воліє вести потайливий спосіб життя, тому вона рідкісний гостя на світських заходах та червоних доріжках.

З нагоди її дня народження пропонуємо дізнатися кілька маловідомих фактів про дівчину.

1. Лілі-Роуз вперше дебютувала як акторка 2014 року у віці 15 років у фільмі «Бивень». Вона грала разом зі своїм батьком, Джонні Деппом. Потім Лілі-Роуз здобула перше визнання за роль Айседори Дункан у фільмі 2016 року «Танцівниця» і навіть отримала номінацію на премію «Сезар» як найперспективніша молода акторка.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

2. 2007 року, коли їй було лише 7 років, Лілі-Роуз підхопила інфекцію кишкової палички, через яку її нирки почали відмовляти. Дев’ять днів Депп провела на межі життя та смерті і перенесла операцію, після якої у неї залишився шрам. Цей шрам на животі вона не приховує.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

3. У віці 15 років Лілі-Роуз дебютувала як амбасадорка Модного дому Chanel. Вона стала обличчям культового бренду та музою Карла Лагерфельда. Ця роль започаткувала її відносини з світом моди, які з роками тільки міцніли.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

4. Лілі-Роуз Депп росла на дві країни — у Франції та США, тому вільно розмовляє французькою та англійською мовами. Також вона має два громадянства.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

5. Від січня 2023 Депп перебуває у стосунках з реперкою і співачкою Даніель Бальбуена, також відомою як 070 Shake. Це єдині стосунки, які акторка публічно підтвердила. У жовтні 2024 року Лілі-Роуз знялася у музичному кліпі на сингл своєї дівчини Winter Baby/New Jersey Blues.

Лілі-Роуз Депп / © Getty Images

Лілі-Роуз Депп / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
106
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie