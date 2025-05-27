Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

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Дочка акторів Джонні Деппа та Ванесси Параді воліє вести потайливий спосіб життя, тому вона рідкісний гостя на світських заходах та червоних доріжках.

З нагоди її дня народження пропонуємо дізнатися кілька маловідомих фактів про дівчину.

1. Лілі-Роуз вперше дебютувала як акторка 2014 року у віці 15 років у фільмі «Бивень». Вона грала разом зі своїм батьком, Джонні Деппом. Потім Лілі-Роуз здобула перше визнання за роль Айседори Дункан у фільмі 2016 року «Танцівниця» і навіть отримала номінацію на премію «Сезар» як найперспективніша молода акторка.

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Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

2. 2007 року, коли їй було лише 7 років, Лілі-Роуз підхопила інфекцію кишкової палички, через яку її нирки почали відмовляти. Дев’ять днів Депп провела на межі життя та смерті і перенесла операцію, після якої у неї залишився шрам. Цей шрам на животі вона не приховує.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

3. У віці 15 років Лілі-Роуз дебютувала як амбасадорка Модного дому Chanel. Вона стала обличчям культового бренду та музою Карла Лагерфельда. Ця роль започаткувала її відносини з світом моди, які з роками тільки міцніли.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

4. Лілі-Роуз Депп росла на дві країни — у Франції та США, тому вільно розмовляє французькою та англійською мовами. Також вона має два громадянства.

Лілі-Роуз Депп / © Associated Press

5. Від січня 2023 Депп перебуває у стосунках з реперкою і співачкою Даніель Бальбуена, також відомою як 070 Shake. Це єдині стосунки, які акторка публічно підтвердила. У жовтні 2024 року Лілі-Роуз знялася у музичному кліпі на сингл своєї дівчини Winter Baby/New Jersey Blues.

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Лілі-Роуз Депп / © Getty Images