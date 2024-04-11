Лише два предмети: що носить у сумці королева Летиція

Королева Іспанії Летиція завжди має чудовий вигляд. Що б вона не одягла і які аксесуари не підібрала, її образи завжди чудові. Сьогодні обговорюємо улюблені сумки Летиції та розповідаємо, що ж носить у них дружина короля Філіпа VI.
Улюблені сумки королеви Летиції
На публіці королеву Летицію можна побачити, як з дорогими аксесуарами, так і з бюджетними, як Zara. Серед улюблених королівських брендів – Carolina Herrera. Сумок цієї марки у Летиції декілька у різних кольорах. Універсальну чорну сумку з гладкої шкіри з короткою ручкою Летиція бере часто на різні урочисті заходи. Вона ідеально пасує під класичні образи. Таку ж сумку королева має і в коньячному кольорі.
Також дуже любить королева чорну сумку на золотому ремінці-ланцюжку.
А ось для літніх виходів королева обирає найчастіше яскраві відтінки. Від Carolina Herrera Летиція має сумку з короткою ручкою і довгим ремінцем красивого ягідного кольору.
На вечірніх прийомах Її Величність можна побачити із клатчами від Bottega Veneta.
Серед улюбленців королеви також можна назвати бренд Furla. Білу сумку прямокутної форми із золотою фурнітурою королева Летиція любить поєднувати з ніжними весняно-літніми образами.
А білу Furla з квітковим принтом вдало комбінує навіть із пальтом.
Демократичні бренди теж у фаворитах
Королева любить бренди Felipe Varela та Zara. Якось на одному із заходів королева з'явилася у діловому костюмі, який доповнила яскравою сумкою на ланцюжку від бренду Zara. Іспанці захоплюються таким підходом королеви до вибору аксесуарів, оскільки можуть собі дозволити таку саму сумку, як у Летиції.
Що у сумці у дружини монарха
Вміст жіночої сумки зазвичай тримається у секреті. Але одного разу королева Летиція випадково упустила свій клатч під час візиту до Швеції і все, що в ньому було, опинилося на підлозі. Серед предметів, які того дня були у клатчі Летиції – помада, щоб поправити макіяж та мобільний телефон. У той момент, коли королева втратила клатч, персонал кинувся їй допомагати зібрати вміст сумки назад, але вона не мала схвильований вигляд, продовжуючи вітати гостей разом із шведською королівською родиною.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що носить у своїй сумці принцеса Уельська Кетрін та королева Камілла.
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