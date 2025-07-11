Літня відпустка Чарльза й Камілли: де люблять відпочивати король і королева Великої Британії

Король Чарльз і королева Камілла / © Getty Images

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Резиденція Біркголл (Шотландія)

Не таємниця, що король і королева з задоволенням проводять літні канікули в Шотландії, у своїй резиденції Біркголл. Чарльз успадкував її після смерті своєї улюбленої бабусі королеви-матері Єлизавети 2002 року і провів там медовий місяць з Каміллою 2005-го.

Резиденція Біркголл, 18 травня 1961 року / © Getty Images

Маєток був побудований 1715 року, а 1849-го його придбав чоловік королеви Вікторії — принц Альберт як частину маєтку замку Балморал. Резиденція передавалася з рук до рук у спадок від королеви Вікторії до її сина і далі, поки не опинилася в руках нинішнього короля.

У 1930-х король Георг V надав Біркголл як шотландську резиденцію герцогові та герцогині Йоркським. Молодший син монарха принц Альберт (у майбутньому король Георг VI) і його дружина Єлизавета Боуз-Лайон відремонтували будинок і з задоволенням займалися там садівництвом. Їхні доньки, принцеси Єлизавета і Маргарет проводили там літні канікули. Єлизавета Боуз-Лайон називала його «улюбленим шотландським сільським домом», а її онук король Чарльз теж дуже любить проводити тут частину літа.

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Балморал (Шотландія)

У цьому замку члени королівської родини зазвичай збираються наприкінці серпня — з’їжджаються всі запрошені, щоб провести решту літа разом. Це була улюблена літня резиденція королеви Єлизавети II, де вона провела свої останні літні канікули 2022-го і мирно померла у своїй спальні 8 вересня того ж року.

Замок Балморал / © Associated Press

Король Чарльз любить займатися тут живописом на свіжому повітрі та садівництвом. Він завжди любив взувати гумові чоботи та виходити до саду. Це його місце щастя.

Грецький острів Корфу

Місце, яке монарх відвідує нечасто, але любить. Камілла і Чарльз обожнюють теплі, кришталево чисті води та блакитне небо грецького острова, і, кажуть, Чарльз має слабкість до цього місця ще й тому, що його батько — принц Філіп — народився на Корфу.

Корфу, Греція / © Getty Images

Напередодні свого офіційного візиту до Греції 2018 року тодішній принц Уельський заявив грецькій газеті Kathimerini: «Окрім усього іншого, Греція у мене в крові, і я давно цікавився її стародавньою культурою та історією, не кажучи вже про те, що мені пощастило відвідати деякі з численних прекрасних та унікальних місць цієї країни».

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Гайгроув-гаус

Приватна резиденція короля Чарльза, де монарх любить побути на самоті, почитати книгу, попрацювати в саду. Його дружина Камілла поділяє з чоловіком ці інтереси.

Гайгроув-гаус / © Getty Images

«Я би трохи попрацювала в саду, погуляла, а потім сіла б і почитала книжку, — розповіла Камілла журналу Vogue, коли її запитали, чим вона любить займатися, коли залишається наодинці. — Для мене ця райська насолода — тиша сільської місцевості, де можна розслабитися і добре подумати».

Також подружжя часто проводить час нарізно. Чарльз у Гайгроуві або Біркголлі, а Камілла — у своєму власному маєтку Ray Mill House. Там королева збирається зі своїми дітьми та п’ятьма онуками, насолоджується природою і тим, що можна їсти ягоди просто з кущів.

Нагадаємо, раніше ми писали, де люблять відпочивати принц і принцеси Уельські.

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