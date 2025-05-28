Літня відпустка: де полюбляють відпочивати члени британської королівської родини

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Принц і принцеса Уельські, король Чарльз і королева Камілла та багато їхніх родичів зазвичай вирушають у відпустки в період з липня до серпня, щоб розслабитися та підзарядитися перед осіннім сезоном.

Замок Балморал

Замок Балморал / © Getty Images

Для покійної королеви Єлизавети II жодна з її резиденцій не була такою особливою, як замок Балморал у Шотландському нагір’ї. Королівська сім’я володіла цим замком від 1845 року. Балморал був справжнім літнім притулком королеви, і вона традиційно проводила там кожен серпень. Сім’я та друзі збиралися в замку і максимально використовували територію, займаючись полюванням, рибалкою, верховою їздою, пікніками та походами. Навіть пішла з життя Єлизавета II саме в Балморалі.

Біркголл у Балморалі

Біркхол / © Getty Images

У той час як замок Балморал в Абердінширі, Шотландія, асоціюється з літньою резиденцією покійної королеви Єлизавети II, а нині ним володіє її старший син король Чарльз, сусідній маєток Біркгол менш відомий. Чоловік королеви Вікторії принц Альберт купив цю власність невдовзі після того, як він придбав Балморал. Король Чарльз успадкував Біркгол після смерті своєї бабусі королеви-матері Єлизавети 2002 року і провів там медовий місяць з Каміллою 2005 року. Відомо, що пара любить проводити літо в цьому будинку 18 століття.

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Гайгроув-гаус

Гайгроув-гаус / © Getty Images

У двох з половиною годинах їзди від Лондона розташований ще один улюблений будинок Чарльза в Глостерширі. Маєток був придбаний 1980 року і належить герцогству Корнуолл, яке тепер належить принцу Уельському Вільяму. Король Чарльз, пристрасний садівник, протягом чотирьох десятиліть старанно працював на території Гайгроува, яку він спроєктував так, щоб вона перебувала в гармонії з природою.

Ray Mill House

Ставок на території будинку Ray Mill House / © Getty Images

Лише в 15 хвилинах їзди від Гайгроув розташований Ray Mill House — приватна резиденція королеви Камілли в Вілтширі. За даними The Sun, вона придбала цю нерухомість 1996 року після розлучення з Ендрю Паркером Боулзом і жила там до 2003 року. Це місце, де Камілла любить усамітнитися і проводити час зі своїми п’ятьма онуками.

Острови Сіллі

Острови Сіллі / © Getty Images

Кейт та Вільям Уельські часто відвідують острови Сіллі в літні місяці разом зі своїми трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Це місце особливо дороге принцові Вільяму, тому що в дитинстві він там часто відпочивав з мамою та молодшим братом Гаррі.

Уельські люблять гуляти островом, катаючись на велосипедах і, звичайно, насолоджуватися красою природи.

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Анмер-Гол

Анмер Холл / © Getty Images

Для шкільних канікул, вихідних та свят Кетрін та Вільям обирають свій будинок Анмер-гол у Норфолку, який їм як весільний подарунок подарувала королева Єлизавета II 2011 року. Сім’я використала його як своє основне місце проживання від 2015 до 2017 рік, коли принц Джордж і принцеса Шарлотта були немовлятами, а зараз часто навідується туди під час канікул дітей.

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

Маєток Анмер-гол розташований неподалік пляжів північного Норфолка, де жителі Уельсу люблять гуляти і кататися на човнах. Родина Уельських також любить проводити там час.

Зимову відпустку цього року, нагадаємо, Уельські провели у французьких Альпах.

Ботсвана у Південній Африці

Меган і Гаррі / © Associated Press

«Мені вдалося умовити її приїхати і приєднатися до мене в Ботсвані. Ми розбили табір під зірками. Вона приїхала і приєдналася до мене на п’ять днів, і це було абсолютно фантастично», — сказав Гаррі в інтерв’ю BBC у листопаді 2017 року, присвяченому їхнім заручинам.

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Принц навіть обрав діамант із Ботсвани для центрального каменю заручальної каблучки, яку подарував Меган.

Також у списку фаворитів у пари Мексика. Меган та Гаррі з дітьми провели відпустку у чудовому маєтку Cuixmala у Галіско, на віллі Casa La Playa вартістю 5000 фунтів стерлінгів (6635 тисяч доларів) за ніч.

Сен-Тропе

Едоардо Мапеллі-Моцці та принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі Моцці люблять проводити літню відпустку в Сен-Тропе. Франція — особливе місце для пари, яка провела там медовий місяць кілька років тому.

Португалія

Принцеса Євгенія із сином / © Instagram принцеси Євгенії

Сестра Беатріс — принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк — не просто їздять на відпочинок до Португалії, а придбали там будинок і живуть зі своїми двома синами. Важко уявити, як Євгенія поєднує це з роботою в художній галереї в Лондоні, але вона говорила в кількох інтерв’ю та подкастах, що завдяки перебуванню в Португалії полюбила океан.

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Мюстік

Принцеса Маргарет на Мюстиці / © Getty Images

Принцеса Маргарет, як відомо, любила острів Мюстік. У 70-х молодша сестра королеви Єлизавети отримала в подарунок ділянку землі площею 10 акрів на приватному острові в Карибському морі і побудувала там будинок для відпочинку, охрещений Les Jolies Eaux — французькою «прекрасні води». Принцеса Маргарет зробила це місце своїм другим домом протягом майже 30 років, і згодом подарувала віллу своєму синові Девіду Армстронг-Джонсу як весільний подарунок у 1990-х роках, а він зрештою продав її. Сьогодні Les Jolies Eaux можна орендувати.

Карибське море

Відомо, що принцеса Діана любила відвідувати Карибське море — від приватного острова Неккер, який належав Річарду Бренсону, до Невіса, де було зроблено її знамениті фотографії в купальнику.

Принцеса Діана на Карібах / © Getty Images