Літня відпустка: улюблені місця для відпочинку принца та принцеси Уельських

Кейт і Вільям Уельські / © Getty Images

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Острів Тріско, острови Сіллі

Принц Вільям і принцеса Кейт вважають острови Сіллі одним із своїх улюблених місць і люблять проводити час на них. Їхній улюблений острів Треско, він розташований біля узбережжя Корнуолла. Це місце, де принц Вільям проводив дитинство разом зі своїми батьками — Чарльзом та Діаною, а сьогодні майбутній король привозить сюди вже свою родину — Кейт та трьох дітей.

Тріско, острови Сіллі / © Getty Images

Уельські люблять зупинятись у будинку під назвою Dolphin House, який здається в оренду на час відпустки. В маєтку є шість спалень, захопливий краєвид на море і прекрасний обгороджений сад.

Кенія, Африка

Принц Вільям у Кенії / © Getty Images

Це ще одне символічне для пари місце, адже саме у Кенії принц Вільям 2010 року освідчився Кейт Міддлтон. Це сталося на березі озера Ратунду. Вони вирішили зупинитися в хижині без електромережі на висоті 10 000 футів над табором Lewa Safari Camp, який розташований на території заповідника Lewa Wildlife Conservancy. Вільям любить Кенію і з іншої причини, оскільки саме тут він провів частину свого навчального року перед вступом до Сент-Ендрюського університету, де його звела доля з Кейт.

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Вілла на острові Мюстік

Карибські острови любила не лише принцеса Маргарет, Кейт та Вільям Уельські з дітьми часто приїжджають туди. На острові є лише один комерційний готель, а ще на Мюстиці діє сувора безполітна зона, що забезпечує гостям та мешканцям повну конфіденційність. Якось сім’я зупинялася на віллі «Антіллес», яка належала другові Вільяма — Ендрю Данну. Це місце — втілення розкоші та усамітнення, з білими пісочними пляжами та бірюзовими водами Карибського моря.

Вілла «Антіллес, фото: instagram.com/mustiqueisland

Анмер-гол у Норфолку

У цьому приватному маєтку, подарованому Уельським королевою Єлизаветою II у день їхнього весілля 2011 року, сім’я любить проводити час найчастіше.

Анмер-гол, Норфолк / © Getty Images

У будинку з 10 спальнями, про який ми вже розповідали раніше, сім’я проводить багато часу на свіжому повітрі, включаючи заняття у сільській місцевості, велосипедні екскурсії та вітрильні прогулянки. Також Вільям, Кейт та діти люблять їздити на прилеглі пляжі, де вони можуть провести час далеко від уваги публіки.

Йорданія

Кейт і сестра Піпа з батьком Майклом Міддлтоном / © Getty Images

Йорданія — місце, де пройшли кілька дитячих років Кейт та її сім’ї, коли її батько Майкл Міддлтон був диспетчером British Airways. Вільям та Кейт уже возили своїх дітей до Йорданії, навіть влаштовували там одну зі своїх фотосесій, знімками якої потім ділилися на Різдво.

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