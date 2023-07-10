Літній гардероб принцеси Уельської: улюблені образи на кожен день

Принцесу Уельську вже давно називають іконою стилю у Британії. Її образи прагнуть повторити, а вбрання, в яких Кейт виходила на публіку, одразу змітають з полиць магазинів. Про улюбленців Кейт у її літньому гардеробі поговоримо сьогодні.

Сукні у горох

Гороховий принт у літньому гардеробі Кейт – однозначний фаворит. Принцеса часто з'являється на літніх заходах у сукнях міді від свого улюбленого бренду Alessandra Rich. У гардеробі Кейт має білі, сині, блакитні сукні в горох, ну просто на будь-який вихід.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Еспадрильї

До літніх суконь чудово пасують еспадрильї. Найчастіше принцеса Уельська носить тканинні на платформі та із зав'язками навколо щиколотки. Також у її гардеробі є і шкіряні моделі. Це зручне взуття для літа, яке люблять і інші королівські особи.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Легкі одноколірні сукні міді

Це варіант сукні, який добре підійде майже для будь-якого публічного заходу влітку. До музею, благодійної організації, на зустріч чи садову вечірку, скрізь доречно з'явитися в однотонній сукні середньої довжини з тонкої тканини. Як правило, до такого вбрання Кейт підбирає більш класичне взуття — туфлі-човники на підборах і мініатюрну сумку або клатч.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Короткі шорти

Принцеса Кейт має чудову фігуру, тому вона легко може дозволити собі носити короткі шорти і часто робить це влітку. Звичайно, не на кожному заході вона може з'явитися в шортах, але якщо йдеться про щось спортивне, Кейт може носити саме їх. Часто, до речі, принцеса комбінує шорти зі смугастими топами.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Смугасті топи

Топи, футболки та трикотажні кофти в принт "смужка" – теж в улюбленцях у Кетрін. У такому повсякденному варіанті Кейт можна побачити на прогулянці з дітьми або на грі в поло, куди принцеса приїжджає повболівати за чоловіка Вільяма. Також топи в смужку Кетрін часто одягає на футбольні змагання, де часто присутня як уболівальниця на трибунах.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Жакети

Жакети принцеса Уельська любить і часто носить. Влітку, як правило, комбінує їх із класичними штанами світлих відтінків, доповнюючи іноді кросівками або білими кедами – більш повсякденний варіант, або туфлями-човниками – для ділових виходів. Також принцесу можна іноді побачити в джинсах та топі, поверх якого вона неодмінно одягає жакет.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Крислаті капелюхи

Коли, як не влітку, носити легкі капелюхи з широкими крисами. У таких ми часто бачимо Кетрін на Вімблдоні або на кінних перегонах в Аскоті. Іноді принцеса підбирає аксесуар до тону сукні, інколи ж обирає солом'яний варіант. Широкі криси чудово закривають обличчя від сонця, а в тандемі із сонцезахисними окулярами роблять образ завершеним.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Сонцезахисні окуляри

Окуляри — постійний аксесуар у літньому образі. Принцеса Уельська рідко носить сонцезахисні окуляри на публічних заходах через правила етикету, але такі заходи, як тенісний турнір на Вімблдоні, дозволяють робити це. Найчастіше на Кетрін можна побачити окуляри класичної форми коричневої або черепахової оправи.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

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