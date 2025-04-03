Люблять сад і город: як монархи та їхні родичі копаються в землі

Король Чарльз III / © Getty Images

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Ще молодим, тодішній принц Уельський збігав до свого маєтку Гайгров-гаус, де любив насолоджуватися природою та садівництвом. Чарльз любить вирощувати овочі, які потім його кухарі використовують у приготуванні страв для Його Величності. Це його хобі поділяє і його дружина королева Камілла.

Король Чарльз III / © Getty Images

Король Віллем-Олександр та королева Максима завжди, коли видається можливість, приєднуються до робіт на городі під час своїх закордонних поїздок. На цих фото подружжя зазнімковане під час візиту до села Ксилофага на Кіпрі.

Королева Максима і король Віллем-Олександр / © Getty Images

Члени іспанської королівської родини також іноді навідуються до села, якому вручають почесну премію «Зразкове місто Астурія». Ця премія присуджується місту або селу в Астурії, яке видатним чином відзначилося у захисті та збереженні свого природного середовища, своєї історичної та культурної спадщини. Торік монархи відвідали село Сотрес у Кабралесі всією родиною.

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Королева Летиція і король Філіп VI з дочками Леонор і Софією / © Getty Images

Принц і принцеса Уельські також люблять все, що пов’язане з природою, садом та городом. Нам не відомо, чи садить принцеса Кейт якісь рослини у себе в будинку в Норфолку чи Віндзорі, але на публічних заходах вона неодноразово була помічена за таким заняттям.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, ми збирали добірку монархів, які люблять висаджувати дерева.