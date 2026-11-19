Флоренс П’ю / © Associated Press

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Здається, у Голлівуді навіть природні зміни зовнішності можуть стати приводом для чергової хвилі припущень про пластичну хірургію. Цього разу під приціл користувачів соцмереж потрапила акторка Флоренс П’ю, відома за фільмами «Дюна» та «Маленькі жінки». Приводом для дискусії стали її нещодавні появи на червоних доріжках. Про це розповіло видання People.

Обличчя жінки змінюється

Флоренс П’ю / © Associated Press

17 листопада в Instagram було опубліковано відео, автори якого порівняли фотографії акторки різних років і припустили, що вона могла зробити косметичні втручання. На думку авторів ролика, раніше Флоренс мала округліші щоки, які надавали її обличчю впізнаваних рис, водночас зараз її підборіддя і лінія щелепи здаються виразнішими.

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Вони також звернули увагу на популярність у кіноіндустрії так званого скульптурного вигляду — чітко окреслених вилиць, гострішого підборіддя та виразних контурів обличчя.

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Сама П’ю не залишила ці припущення без відповіді. Вона досить різко висловилася про звичку публіки аналізувати жіночу зовнішність.

«Люди, мені виповнилося 30. Я жінка. Тіла й обличчя змінюються. Це не так уже й дивно. Проте те, що люди навіть не можуть відрізнити старіння від пластичної хірургії — тривожно. На жаль, пухкенькі „дитячі“ щічки не залишаються назавжди», — написала акторка.

Підписники швидко підтримали зірку. В коментарях вони нагадували, що вікові зміни обличчя — природний процес, а жінки не повинні виправдовуватися за те, який вигляд вони мають.

Флоренс виступає проти нав’язаних стандартів краси

Флоренс П’ю / © Associated Press

Це не перший випадок, коли акторка відкрито говорить про тиск, із яким стикаються жінки в індустрії розваг. Ще 2024 року вона розповідала про подвійні стандарти Голлівуду та постійну необхідність відповідати чужим очікуванням.

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За словами П’ю, жінкам доводиться дотримуватися негласних правил, а варто вийти за їхні межі — і вас уже можуть назвати примхливою, вимогливою чи проблемною.

Акторка також згадувала, як її вражали заголовки про зовнішність інших знаменитостей, зокрема Кіри Найтлі. Замість того, щоб говорити про талант і професійні досягнення жінок, соцмережі нерідко зосереджувалися на їхніх вазі, фігурі чи рисах обличчя.

Флоренс П’ю / © Associated Press

«Єдине, про що люди хочуть говорити — це якась нісенітниця про те, який вигляд вони маютт», — зауважувала вона.

Історія Флоренс П’ю вкотре нагадує, наскільки абсурдними можуть бути суспільні очікування щодо жіночої зовнішності. Від жінок вимагають залишатися молодими, проте водночас засуджують будь-які спроби змінити свою зовнішність. А якщо вони просто дорослішають, навіть це стає приводом для обговорень. Тож, можливо, настав час припинити шукати сліди пластичних операцій на кожному новому фото знаменитостей і дозволити жінкам просто бути собою у 20, 30, 40 років і в будь-якому віці.

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