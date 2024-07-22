Лора Лопес: що відомо про єдину дочку королеви Камілли

У королеви Камілли від першого шлюбу з Ендрю Паркер-Боулзом народилося двоє дітей. Лора – молодша дочка, вона має старшого брата Тома. Сьогодні ми докладніше розповідаємо про те, хто така Лора Лопес і чому про дітей королеви Камілли так мало відомо.

Дитинство і юність

Лора Роуз Лопес (у дівоцтві Лора Паркер-Боулз) народилася 1 січня 1978 року. Дівчинка росла в маєтку Болегайд в Аллінгтоні, а пізніше в Мідлвік-гаусі в Вілтширі. Виховувалися обоє дітей Камілли в католицькій вірі, оскільки їхній батько Ендрю Паркер-Боулз – католик.

Навчалася Лора в католицькій школі-інтернаті для дівчаток St Mary's Shaftesbury у Дорсеті, у 80-х дівчинка відвідувала підготовчу школу Heywood, а вже закінчивши школу, вона вступила до Оксфордського університету Брукса, де вивчала історію мистецтв та маркетинг.

Лора Лопес з матір'ю Каміллою та братом Томом / Фото: Getty Images

Професійна діяльність

Після закінчення університету Лора три місяці стажувалася у Пеггі Гуггенгайм у Венеції (американської галеристки та колекціонерки мистецтва XX століття, дочки багатого промисловця Бенджаміна Гуггенхайма, який загинув 15 квітня 1912 року на "Титаніку").

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Після повернення з Італії Лора працювала автомобільною кореспонденткою журналу Tatler (її брат Том був кулінарним оглядачем у тому самому журналі). У 2000-х Лопес керувала галереєю The Space Gallery в районі Белгравія в Лондоні, а 2005-го стала співзасновницею і директоркою галереї Eleven в Лондоні.

Королева Камілла з дочкою Лорою Лопес / Фото: Getty Images

Як склалася її подальша кар'єра в галереї, невідомо, у пізніші роки (від 2015 до 2023-го) Лора була співзасновницею та власницею модного бутика Mojo & McCoy у Гангерфорді.

Шлюб та діти

Лора Паркер-Боулз вийшла заміж 6 травня 2006 року за дипломованого бухгалтера Гаррі Маркуса Джорджа Лопеса, сина високоповажного Джорджа Лопеса та його дружини високоповажної Сари Астор. Її весілля відбулося через рік після того, як мати Лори — Камілла — стала дружиною принца Уельського Чарльза (нинішнього короля Чарльза III). Таким чином Лора Лопес є падчеркою короля Чарльза та зведеною сестрою принців Вільяма та Гаррі.

Лора Лопес з принцами Гаррі та Вільямом / Фото: Getty Images

Весілля Лора і Гаррі відбулося в церкві Святого Сиріаку, англіканської церкви XI століття в Лакоку, Вілтшир. Наречена йшла до вівтаря у сукні від улюбленого дизайнера її матері Anna Valentine. До речі, вбрання було схожим на сукню, в якій Камілла виходила заміж на принца Чарльза. На весіллі були присутні 380 гостей, а урочистий банкет відбувся в Ray Mill House.

Весілля дочки королеви Камілли — Лори Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

В шлюбі у пари народилося троє дітей – дочка Еліза (2008 року) та хлопчики-близнюки Гас та Луї (2009 року). Дочка Лори була однією з подружок нареченої на весіллі принца Вільяма та Кейт Міддлтон 2011 року. А сини були почесними пажами своєї бабусі королеви Камілли на її коронації з королем Чарльзом у травні 2023 року.

Лора Лопес з дочкою Елізою / Фото: Getty Images

Лора Лопес веде досить скромний спосіб життя, її рідко бачать на публічних заходах, але важливі урочисті заходи королівської сім'ї вона відвідує. Разом із матір'ю королевою Каміллою та братом Томом вона обожнюює коней та кінні змагання, їх можна часто побачити на перегонах в Аскоті. В іншому ж діти Камілли залишається в тіні від королівського життя, жодних титулів не мають і живуть своїм звичайним життям без жодних королівських протоколів та надмірної уваги публіки.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

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