Мала приголомшливий вигляд: згадуємо стильні образи юної Сари Мішель Геллар

Вона — одна з яскравих представниць покоління нульових.
Сара Мішель Геллар повертається до своєї самої культової ролі — "Баффі — переможниці вампірів". Однак цього разу новий серіал розповідатиме про іншу переможницю, а Сара Мішель зіграє в ньому вже не головну роль, а епізодичну.
Згідно з виданням Variety, акторка зараз перебуває на завершальній стадії перемовин. Назва проєкту поки що невідома, проте повідомляється, що замовив новий серіал стримінговий сервіс Hulu.
Що ж, з такої нагоди пропонуємо згадати, що носила акторка в епоху, коли мода на вампірські саги лише зароджувалася – у 90-х та двохтисячних роках. Ми зібрали для вас п'ять красивих фотографій Сари Мішель Геллар у вечірньому вбранні, яке вона одягала на червоні доріжки, оскільки вони мають стильний вигляд і сьогодні.
Топ та гламурна спідниця в тон
Такий образ вона обрала для заходу, присвяченого 25-річчю шоу Saturday Night Live.
Оксамитова сукня з вишивкою
1999 року Геллар відвідала вечірку Фонду Елтона Джона з боротьби зі СНІДом, яка щорічно проводиться після церемонії вручення премії "Оскар".
Ефектні прозорі вирізи
А цю ефектну сукню вона одягла на прем'єру не менш відомого проєкту зі своєю участю – фільму "Жорстокі ігри".
Мініспідниця та топ
У цьому вбранні вона відвідала MTV Video Music Awards 1998 року.
Шикарний корсет та спідниця з розрізом
Акторка на 50-й щорічній церемонії вручення премії "Еммі".
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