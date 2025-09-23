ТСН у соціальних мережах

Марія-Антуанетта і мода на грудне вигодовування: як королева Франції зламала традиції в епоху розкоші

У 18 столітті, як і в більшій частині історії, королівські жінки, аристократки та багаті пані зазвичай не годували своїх дітей грудьми. Вони наймали годувальниць, які робили це замість них.

Королева Франції Марія-Антуанетта

Королева Франції Марія-Антуанетта / © Getty Images

Однак королева Франції Марія-Антуанетта повністю зламала цю королівську традицію: вона захотіла сама годувати грудьми свою першу дитину, доньку Марію Терезу. Королева була натхненна філософом Жан-Жаком Руссо, який вважав, що годування грудьми — необхідна умова для створення справжнього материнського зв’язку.

Королева Франції Марія-Антуанетта та її діти / © Getty Images

Королева Франції Марія-Антуанетта та її діти / © Getty Images

Цілком можливо, що саме Марія-Антуанетта надихнула й інших аристократок наслідувати її приклад, адже у той час почали створюватися багато картин, на яких жінка, яка гордо годує дитину грудьми. Вона була представлена як ідеал матері і подібних робіт чимало: матері завжди в елегантному вбранні й завжди з милим «янголятком»-немовлям. Звісно, деякі полотна могли бути лише плодом уяви художника, але сам факт того, що такі картини створювалися, свідчить, що у суспільстві відбувалися зміни, які підтримували матерів, що годували власних дітей.

«Молода мати», приблизно 1770-1780 роки, Франція / © Getty Images

«Молода мати», приблизно 1770-1780 роки, Франція / © Getty Images

Для бідних жінок це завжди було нормою — вони не мали грошей на годувальниць. Але для аристократії століттями існувала практика віддавати дітей годувальницям або навіть відсилати їх у село, щоб місцева жінка їх вигодувала.

Ще одна цікава деталь: на деяких картинах поруч із матерями зображені й батьки. Це свідчить, що суспільство почало схвалювати ідею більш згуртованої, домашньої сім’ї, де і мати, і батько беруть участь у вихованні. Це був відхід від традиції, коли діти проводили час лише з гувернантками та годувальницями. Загалом у цей період помітна тенденція до більшої сентиментальності й теплих сімейних стосунків.

Але існувала й інша сторона медалі. Наприклад, англійська карикатура під назвою «Модна матуся». На ній жінку висміюють: вона мати, але збирається на бал і перед від’їздом швидко годує немовля. Карикатуру також назвали «Зручність сучасної сукні» — на ній видно розрізи в сукні, які нібито робили годування легшим.

«Модна мама, або зручність сучасного одягу», опубліковано 15 лютого 1796 року / © Getty Images

«Модна мама, або зручність сучасного одягу», опубліковано 15 лютого 1796 року / © Getty Images

У той час, як інші полотна ідеалізували матір і дитину, такі карикатури показують, що суспільство сприймало нову моду неоднозначно.

