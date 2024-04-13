"Материнський інстинкт" Енн Гетевей і Джессіки Честейн: цікаві факти про акторок і подруг у житті

У сучасному кіно дуже багато красивих і талановитих жінок, різних за віком і походженням, але у кожного покоління є свої суперзірки, які затьмарюють конкуренток. Такими зірками, без сумніву, є Енн Гетевей і Джессіка Честейн.

Акторки мають різні типажі і пройшли різні шляхи, але змогли одночасно отримати статус головних зірок свого покоління. Лише згадування їхніх імен у титрах – є гарантією якості стрічки і це є магнітом для уваги критиків і глядачів.

Протягом свого життя і кар'єри акторки доводять, що можна отримати майже все: славу, гроші, повагу глядачів я критиків та реалізуватися як мати я дружина. Тож давайте розберемося у таємницях їхнього успіху. Ділимося з вами головними фактами з біографій акторок.

Енн Гетевей і Джессіки Честейн / Фото: Associated Press

"Материнський інстинкт": елітарний психологічний трилер від двох суперзірок

Енн Гетевей і Джессіка Честейн є подругами в особистому житті. Вони також разом працювали у фільмах "Інтерстеллар" та "Час армагедону". Але наступний їхній спільний проєкт – "Материнський інстинкт" – є особливим і розроблявся він спеціально для них.

Енн Гетевей і Джессіки Честейн / Фото: Associated Press

Кадри з фільму "Материнський інстинкт"

Філь є англомовною адаптацією світового бестселера бельгійської письменниці Барбари Абел. Головні героїні Еліс (Честейн) і Селін (Гетевей) мають все: щасливі родини, комфортне життя у заміській атмосфері, а також міцну сусідську дружбу. Але все це руйнується, коли стається нещасний трагічний випадок.

Кадри з фільму "Материнський інстинкт"

За словами Честейн, акторки розігрують історію, у якій "провина, підозри та параноя просочуються в дружбу їхніх героїнь, оскільки темні сторони психологічної битви поступаються місцем темній стороні материнського інстинкту".

Кадри з фільму "Материнський інстинкт"

Кадри з фільму "Материнський інстинкт"

Водночас Гетевей зізналася, що ця роль є найскладнішою в її кар'єрі.

"Ця незвичайна деталь поставила мене віч-на-віч зі своїм гіршим страхом, який мені довелося подолати, щоб прийняти цю роль. Через страх я мало не відмовилася від участі у фільмі, тому що не знала, чи я зможу подолати власні материнські інстинкти та виконати свої акторські задачі", – розповіла Енн.

Кадри з фільму "Материнський інстинкт"

Кадри з фільму "Материнський інстинкт"

Кадри з фільму "Материнський інстинкт"

5 цікавих фактів про Енн Гетевей

1. Почала працювати і заробляти у дитинстві

Майбутня суперзірка завжди марила кіном, але на відміну від багатьох своїх однолітків одразу перейшла від думок до дії.

Свою першу роботу в кіно вона отримала у 13 років. Акторка починала з масовки за гонорарні 50 доларів, який здавався дівчинці справжнім скарбом. За свої перші гроші Енн купила шкіряні штани, про які мріяла напевно кожна дівчина-підліток у 90-ті.

2. Довгий час життя почувалася некрасивою

Зараз Енн Гетевей – є визнаним секс-символ і модною іконою. Але довгий час свого життя майбутня володарка премії "Оскар" не вважала себе гарною. Вона думала, що її доля – це характерні ролі, що і змусило її працювати більш напружено, ніж інші молоді актори.

"Я була впевнена, що я потвора. Тому я зовсім не користувалася косметикою і одягалася в те, що під руку підвернеться. Наприклад, натягувала сорочки старшого брата і почувалася комфортно.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

А потім начебто прокинулася. Я раптом почала приймати свою зовнішність, почала подобатися собі такою, якою я є. І зрозуміла, що чепуритися – це чудово, а доглядати за собою – це особливий, неймовірно жіночний ритуал. Після цього все в мені змінилося…" – розповіла Гетевей в одному з інтерв'ю.

3. Хотіла стати монахинею

У це важко повірити, але одна з найсексуальніших акторок світу хотіла піти в монастир. Енн Гетевей виховувалася у традиційній католицькій родині. Вона регулярно ходила до церкви та розглядала для себе варіант піти зі світського життя і присвятити себе Богу.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Але все змінилося, коли старший брат Гетевей відкрито заявив про те, що є геєм. Сім'я його підтримала, а от священики – ні. Тоді Енн разом із батьками перейшла з католицької церкви до єпископальної, яка не засуджує нетрадиційні стосунки.

Однак розчарування у релігії зробило свою справу, і зараз акторка на всі запитання про своє віросповідання відповідає вкрай неохоче.

4. Визнана фешнікона, яка любить важку моду

Енн Гетевей є визнаною модною іконою, образи якої входять до рейтингу найстильніших образів в історії Голлівуду. Люблять акторку і відомі бренди, які протягом десятиліть залучають її до своїх рекламних кампаній.

Суперзірка є унікальною жінкою, стиль якої є універсальним для наслідування жінок різного віку. Сьогодні Енн обирає одяг, в якому комфорт поєднується з жіночністю.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

"Я люблю сукні, в яких почуваюся розкішно. Головне, щоб вбрання не вимагало якихось додаткових дизайнерських рішень чи доробок. Надмірне прикрашання мене завжди трохи дратує", – поділилася зірка.

5. Головна роль в кар'єрі перейшла до неї від матері

Свій перший та поки єдиний "Оскар" Енн Гетевей отримала за роль Фантіни у мюзиклі "Знедолені". Зірка схудла для ролі до 40 кілограмів і сама виконувала пісні, що зробило її головною фавориткою гонки. Але історія її персонажа є для неї особистою.

Коли Енн запросили на кастинг до "Знедолених", її подиву не було меж. Справа в тому, що Фантіна – зіркова роль її матері, теж акторки.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

"Таких збігів не буває. Тому я одразу зрозуміла, що мені написано на роду отримати цю роль. Вона у мене в крові, у ДНК, у генах! Це моя спадщина. До того ж, мама дуже мене підтримала: ми багато розмовляли з нею про Фантіну, вона допомогла мені її зрозуміти", – якось вона сказала журналістам.

5 цікавих фактів про Джессіку Честейн

1. Вважала себе "гадким каченям"

Як багато інших відомих красунь Джессіка Честейн у дитинстві вважала себе непривабливою.

"У школі мене постійно дражнили і називали потворою. Та й не дивно: я була вся у ластовинні, руда, ще й підстриглася дуже коротко, майже наголо, протестуючи проти шкільних уявлень про красу. Тому мої однокласниці, дівчатка-барбі, знущалися з мене, як тільки могли. Та й у коледжі – у Джульярді, який я обожнюю, – мені також було непросто", – пригадала Джессіка.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Дивовижно, але у касту "сексуальних" акторка потрапила лише років десять тому. Вона довго шукала свій шлях у професії, тому що перші роки кар'єри постійно отримувала відмови на кастингах, на яких їй говорили, що вона чудово грає, але її зовнішність називали дуже специфічною.

2. Вона не розголошує свій вік

Джессіка Честейн є феміністкою, але вона користується традиційною "жіночою фішкою" і не розголошує свій вік. За інформацією, яку можна знайти в Інтернеті, Джессіка народилася 24 березня 1977 року. Але цю дату народження акторка жодного разу не підтверджувала.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

"У мене складні стосунки з віком. Якщо чесно, реальної цифри я ніколи й не називаю. Скажу тільки, що останні десять років я почуваюся дуже старою. З іншого боку, а що змінюють ці безглузді цифри у паспорті?! Та нічого зовсім…." – сказала Честейн в одному зі своїх інтерв'ю.



3. Пережила сімейну трагедію

Джессіка пережила особисту трагедію, яка змінила її життя. Акторка – з великої родини і має двох братів та сестер. Одна з них, Джульєтта, наклала на себе руки, коли їй було 24 роки.

"Вона була молодшою за мене всього на рік, тож ми росли разом. Але на той час із мамою вона вже не жила: вони посварилися і майже не спілкувалися. І ми навіть не знали, що Джульєтта вже дуже довго перебувала у страшній депресії, впоратися з якою їй не вдалося. І вона застрелилася з пістолета нашого біологічного батька.

Коли я про це дізналася, у мене все у житті перекинулося. Я зрозуміла, що всі мої проблеми – це справжня нісенітниця. Кинув хлопець? – Переживу. Чи не взяли на роль? – Буде інша. Зате живу, отже, можу щось виправити. А сестра не може…", – розповіла акторка пресі.

4. Не любить акторів-чоловіків

Джессіка Честейн – одна з небагатьох суперзірок, яка ніколи не спекулювала особистим життям. Вона протягом усієї кар'єри уникала преси і спілкувалася з нею лише з приводу своїх кіноробіт.

Сама акторка не любить зустрічатися з колегами зі знімальних майданчиків, хоча не приховує те, що в житті романи з іншими зірками у неї були.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

"По-перше, актори – люди надто емоційні, і, до речі, далеко не завжди впевнені у собі. А отже, напади ревнощів, скандали та істерики неминучі. По-друге, якщо ти зустрічаєшся з відомою людиною, то про романтику потрібно забути: на кожному кроці на вас можуть чекати папараці, які прагнуть зробити гаряче фото. До того ж, такі романи цікаві завжди тільки на ранній стадії, тобто коли пристрасті киплять, емоції зашкалюють і так далі. А коли відчуття новизни проходить і починається звикання, ти розумієш, що ці стосунки – лише мильна бульбашка".

Зараз у Джессіки все добре і в кар'єрі, і в особистому житті. Чоловіком красуні є італійський дизайнер і бізнесмен Джан Лука Пассі ді Препозуло. У подружжя є двоє дітей: у 2018 році на світ з'явилася донька Джульєтта, народжена від сурогатної матері, а пізніше – син Августус.



5. Вона не вважає, що акторство – це професія

Честейн не вважає, що робота акторкою є важкою. Вона дуже любить свою професію і гадає, якщо любиш те, що робиш, то це – не робота.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

"Я не розумію, коли хтось із моїх колег каже: "Я вирішив стати актором, бо те й те". Я нічого не вирішувала. І я не ставала акторкою – я завжди була нею. Просто, коли мені було сім років, бабуся відвела мене на мюзикл Ендрю Ллойда Веббера "Йосип і його дивовижний різнокольоровий плащ снів". Під час цієї вистави я раптово зрозуміла, хто я така. Я акторка і мені потрібно грати. А решта – неважливо".

Читайте також: