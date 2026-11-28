Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

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Можна зіграти десятки складних ролей, отримати світове визнання та пройти через безліч професійних трансформацій. Проте деякий життєвий досвід змінює людину значно глибше, ніж будь-яка робота. Для Скарлетт Йоганссон одним із таких переломних моментів стало материнство.

В інтерв’ю виданню People 42-річна акторка зізналася, що після народження дітей відчуває себе зовсім іншою артисткою. За її словами, батьківство буквально змінює ДНК людини і це відображається не лише на особистому житті, а й на творчості.

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Як материнство змінило акторку

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Скарлетт виховує двох дітей: 12-річну доньку Роуз Дороті від колишнього чоловіка Ромена Доріака та 5-річного сина Космо від нинішнього чоловіка, коміка Коліна Джоста.

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Акторка зізнається, що після народження дітей почала зовсім інакше дивитися на власних батьків, життя та його швидкоплинність. Материнство, на її думку, допомогло їй розвинути глибше співчуття та краще розуміти людські переживання.

Скарлетт також зазначає, що батьківство вчить відмовлятися від ілюзії повного контролю. Неможливо передбачити все чи зупинити зміни, і саме прийняття цієї реальності допомагає їй краще розкривати емоції персонажів на екрані.

«Я стала іншою артисткою після народження дітей» — поділилася зірка.

Підтримка родини

Скарлетт Йоганссон / © Associated Press

Зараз акторка працює над анімаційним фільмом «Рей Ґанн „, у якому озвучила популярну співачку Венус Нову. Для Йоганссон цей проєкт став особливим, бо вона знову співала на екрані. Її героїня виконує 5 пісень, написаних співачкою та авторкою пісень Кімброю.

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За словами Скарлетт, родина дуже підтримує її творчі експерименти. Особливо зворушує ставлення 12-річної доньки, яка щиро заохочує маму в її роботі. Чоловік Колін також завжди підтримує акторку. Скарлетт зізнається, що їй пощастило мати родину, у якій усі намагаються надихати одне одного та тішитися спільним досягненням.

Отже, материнство не обов’язково віддаляє жінку від професійної реалізації. Навпаки, новий життєвий досвід може відкрити несподівані творчі можливості, поглибити емпатію та допомогти по-іншому відчувати світ. Іноді найважливіші ролі в житті стають джерелом натхнення для найкращих ролей на екрані.

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