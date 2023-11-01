Майбутня королева Бельгії: що відомо про принцесу Єлизавету – старшу дочку королеви Матильди та короля Філіпа

У жовтні принцесі Єлизаветі, герцогині Брабантській, виповнилося 22 роки. Вона старша дочка короля Філіпа та королеви Матильди і саме їй доведеться одного разу зійти на бельгійський престол.

Ще якихось тридцять років тому принцеса не могла б опинитися першою в лінії наслідування трону, якби до законодавства не було внесено зміни, згідно з якими першою в черзі на корон є старша дитина незалежно від її статі. До 1991 року спадкоємцями могли бути тільки чоловіки, отже, на корону претендував молодший брат Єлизавети – принц Габріель.

Бельгійська принцеса Єлизавета з батьками королевою Матильдою та королем Філіпом / Фото: Getty Images

Хто така Єлизавета

Принцеса народилася 25 жовтня 2001 року за допомогою операції кесаревого розтину у навчальній лікарні Вільного університету Брюсселя. 9 грудня 2001 року була охрещена в каплиці замку Сьорньйон. Ім'я Єлизавета отримала на честь її прапрабабусі королеви Єлизавети Баварської.

Принцеса Єлизавета зі своїми батьками — королем Філіпом та королевою Матильдою / Фото: Getty Images

Майбутня королева почала відвідувати королівські заходи з юних років, і їй було лише дев'ять років, коли вона виголосила промову на відкритті Дитячої лікарні принцеси Єлизавети.

Навчалася дівчинка у коледжі Св. Джона Берхманса у Брюсселі від 2004 до 2018 року. Продовжила середню освіту в Атлантичному коледжі UWC в Уельсі (там же навчалися іспанські принцеси Леонор та Софія та нідерландська принцеса Олексія), який закінчила 2020 року.

Маленька принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Від серпня 2020 року принцеса Єлизавета розпочала військову підготовку у Королівській військовій академії у Брюсселі, вивчаючи соціальні та військові науки та отримала військове звання молодшого лейтенанта 2023 року.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Вона вільно розмовляє нідерландською, французькою, німецькою та англійською мовами, а також відвідувала уроки китайської мови.

Принцеса Єлизавета зі своїм батьком королем Філіпом / Фото: Getty Images

Стане першою королевою Бельгії

Принцеса Єлизавета та її мати королева Матильда / Фото: Getty Images

На принцесу Єлизавету покладено відповідальну роль, колись вона стане першою жінкою-монархом Бельгії. Її батько король Філіп, який зійшов на трон 2013 року, після зречення престолу його батька Альберта II, всіляко залучає дочку до публічного та світського життя.

У травні 2023 року принцеса Єлизавета супроводжувала свого батька на прийманні, що відбулося в Букінгемському палаці напередодні коронації короля Великої Британії Чарльза III та королеви Камілли. А в червні 2023 року вона та її батько були присутні на весіллі спадкового принца Йорданії Хусейна та принцеси Раджви. І це далеко не повний перелік офіційних заходів, де була присутня спадкоємиця трону. Наприклад, вона підписувала книгу співчуттів у резиденції посла Великої Британії після того, як світ дізнався, що померла королева Єлизавета ІІ.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

"Її Величність королева Єлизавета II була взірцем для наслідування і джерелом натхнення для багатьох з нас, молодих і літніх. Я приєднуюся до мільйонів людей у всьому світі, що журяться за видатною особистістю, чия зразкова поведінка вплинула на молоде покоління. Нехай її душа упокоїться з миром", - написала принцеса у своїй записці

Стиль юної принцеси

Вже зараз бачимо принцесу досить часто у світському суспільстві. Кажуть, Єлизавета привносить "ефект принцеси Уельської Кейт" до брюссельських брендів.

Компанія Liebaert Textiles повідомила, що замовлення на їхній одяг збільшилися вдвічі після того, як до Інтернету потрапили фотографії принцеси Єлизавети з пробіжки в лосинах цієї марки.

А на святкуванні свого 18-річчя Єлизавета була у білій сукні-блейзері, яка була на диво схожа на костюм, який носила Кейт під час їхнього з Вільямом туру Польщею 2017 року.

Принцеса Єлизавета у день свого 18-річчя з батьком королем Філіпом / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт з дочкою принцесою Шарлоттою у Польщі, 2017 рік / Фото: Getty Images

Також принцеса Єлизавета часто носить бежеві туфлі з багатьма своїми вбраннями, водночас її луки мають строгий і жіночний вигляд. Іноді вона полюбляє, як і її мати королева Матильда, носити яскраві відтінки суконь та капелюшки.

Принцеса Єлизавета з сестрою принцесою Елеонорою та мамою королевою Матильдою / Фото: Getty Images

Що стосується особистого життя принцеси Єлизавети, то про нього широкому загалу нічого не відомо. Найімовірніше, зараз дівчина повністю зосереджена на навчанні та своїх королівських обов'язках.

Бельгійська принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

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