Майже не змінилася: який зараз має вигляд зірка романтичного фільму "Це все вона" Рейчел Лі Кук

Цей фільм вийшов у прокат 26 років тому, а виконавиці головної ролі зараз 45 років.

1999 року на екрани вийшла мелодрама під назвою "Це все вона", яка завоювала серця багатьох шанувальників подібного жанру.

Фільм попри досить скромний бюджет у розмірі 10 мільйонів доларів зібрав у прокаті цілих 100 мільйонів і став одним із найуспішніших робіт у кар'єрі Фредді Принца-молодшого та Рейчел Лі Кук, які зіграли у ньому головні ролі.

Рейчел Лі Кук / giphy.com

На момент знімань фільму Рейчел було 19 років, а ось у прокат він вийшов, коли їй уже виповнилося 20 років. Для молодої акторки це була її перша велика роль у кіно, хоча в професію вона прийшла 1995 року і з'являлася в кількох інших картинах як другорядний персонаж, також вона знімалася в рекламі і працювала дитиною-моделлю.

Після фільму "Це все вона" Рейчел більше не мала таких проривних ролей, але в кіно та серіалах вона знімається і до цього дня, а також відвідує різні світські заходи і виходить на червоні доріжки.

Рейчел Лі Кук у 1999 році / Фото: Getty Images

Що стосується особистого життя, то Рейчел Лі Кук була одружена з актором Деніелом Гіллісом і в неї двоє дітей. Крім акторської діяльності вона займається продюсуванням та є власницею продюсерською компанією Ben's Sister Productions. Вона спродюсувала та знялася у фільмі "Кохання гарантовано", який дебютував на Netflix 3 вересня 2020 року.

Попри те, що від моменту виходу фільму "Це все вона" минуло вже 26 років, виконавиця головної ролі майже не змінилася. Нижче ви можете подивитися, який Рейчел має вигляд зараз.

Рейчел Лі Кук у 2024 році / Фото: Getty Images

Рейчел Лі Кук у 2024 році / Фото: Getty Images

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