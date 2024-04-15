Майже не змінилася від того часу: який вигляд мала Кетрін Зета-Джонс до весілля з Майклом Дугласом

Пропонуємо подивитися на фотографії акторки в молодості, коли вона лише розпочинала свою кар'єру.

Акторка Кетрін Зета-Джонс познайомилася з американським актором Майклом Дугласом, який на двадцять п'ять років старший за неї, на фестивалі американського кіно в Довілі у Франції в серпні 1998 року після того, як її представив актор Денні Де Віто. Вони заручилися 31 грудня 1999 року і побралися в готелі Plaza в Нью-Йорку 18 листопада 2000 після завершення розлучення Дугласа з першою дружиною Діандрою Люкер.

Відтоді пара нерозлучна, у шлюбі у них народилося двоє дітей – син Ділан та дочка Керіс. Однак мало хто пам'ятає акторку Кетрін Зетау-Джонс до цього шлюбу, оскільки вона була досить маловідома, хоча її кар'єра і починала набирати обертів.

Нижче ми зібрали кілька фотографій молодої зірки, які були зроблені на різних заходах у 1990-х роках.

Кетрін Зета-Джонс, 1991 рік / Фото: Getty Images

Кетрін Зета-Джонс відвідала вечірку з нагоди презентації книжки Джанні Версаче у його магазині, 1995 рік / Фото: Getty Images

Кетрін Зета-Джонс на зніманнях свого кліпу For All Time / Фото: Getty Images

Кетрін Зета-Джонс на прем'єрі фільму "Королівська милість", 1995 рік / Фото: Getty Images

Кетрін Зета-Джонс на церемонії вручення нагород Silver Clef Awards 4 червня 1992 року / Фото: Getty Images

Читайте також: