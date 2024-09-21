Майже як у Єлизавети II: чим особлива заручальна каблучка герцогині Единбурзької Софі

Вирішивши зробити пропозицію Софі Ріс-Джонс, принц Едвард обрав класичну каблучку з діамантів, яка чимось нагадує каблучку його матері королеви Єлизавети II, подаровану їй принцом Філіппом 1947 року на заручини.

Оголошення про заручини

Заручини Софі Ріс-Джонс та принца Едварда були оголошені Букінгемським палацом 6 січня 1999 року, а увага публіки, звісно ж, була прикута до пальця майбутньої нареченої, на якому сяяла гарна каблучка з діамантом.

Заручальна каблучка Софі / Фото: Getty Images

Принц Едвард звернувся до британського королівського ювелірного будинку Garrard, щоб там виготовили для його коханої Софі прикрасу, яку він мав подарувати їй у день заручин. Каблучка прикрашена двокаратним центральним овальним діамантом, оточеним двома меншими діамантами у формі серця. Під час фотосесії, яка була організована на честь їхніх заручин, принц Едвард, перебуваючи в чудовому настрої, жартував, звертаючись до Софі:

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

"Ти наділа темні окуляри? Якщо на них потрапить сонце, ти будеш засліплена".

Софі та Едвард у день заручин, 1999 рік / Фото: Getty Images

Сьогодні вартість заручальної каблучки герцогині Единбурзької оцінюється майже у 150 тисяч доларів. Вона завжди носить її на пальці разом з обручкою з валлійського золота (такі носять усі королівські наречені).

Чому принц так довго тягнув із пропозицією

Софі та Едвард познайомилися 1987 року. Вважається, що їх представила одне одному спільна подруга. Є припущення, що їхній роман почався 1993-го і тривав сім років, перш ніж принц Едвард наважився й освідчився коханій. В інтерв'ю, яке пара дала в день заручин, Едвард сказав:

"Ніхто інший не може зрозуміти, чому мені знадобилося так багато часу, щоб освідчитися, проте я не думаю, що це було би правильно раніше, і я не думаю, що Софі сказала б "так" раніше. Сподіваюся, що судячи з того, що вона сказала "так", я, мабуть, розрахував час", – процитувало тоді його слова видання Hello!.

Принц заскочив свою майбутню дружину зненацька

Принц Едвард розповів, що йому вдалося заскочити Софі зненацька, адже вона й гадки не мала, що це станеться. А герцогиня сказала, що була трохи приголомшена на мить, але не розгубилася і сказала "так". Відомо, що Едвард запропонував Софі одружитися 1998 року під час їхньої поїздки на Багами.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

Ах, це королівське весілля

Майже через шість місяців після оголошення про заручини Едвард і Софі поєднали себе шлюбом у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Наречена одягла чудову сукню з шовкової органзи, прикрашену кристалами й перлами, яку розробила Саманта Кесвік. Принц Едвард обрав класичний костюм зі штанями в тонку смужку, чорним фраком, пісочною жилеткою, білою сорочкою та краваткою з анімалістичним принтом.

Весілля Софі та принца Едварда / Фото: Getty Images

Це було скромне за королівськими мірками весілля. І хоча на нього не були запрошені політичні особи та королівські персони інших європейських держав, телевізійну трансляцію церемонії подивилися понад 200 мільйонів глядачів. А через 20 років у цьому ж соборі одружилися принц Гаррі та Меган Маркл, але це вже зовсім інша історія.

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