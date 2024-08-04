Меган до Гаррі: невідомі факти про герцогиню Сассекську

Сьогодні герцогиня Сасекська Меган святкує свій 43-й день народження. Всі знають, що в минулому вона була акторкою, потім одружилася з британським принцем і народила йому двох дітей. Сім'я переїхала з Великої Британії до США, де принц почувається у безпеці, посварилася з королівською родиною і живе своїм життям далеко від королівських правил та обов'язків. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, якою Меган була до зустрічі з Гаррі, чим займалася і як жила.

1.Вона прославилася завдяки роботі у серіалі "Форс-мажори". Маркл грала Рейчел Зейн (до речі, її справжнє ім'я у реальному житті Рейчел Меган Маркл). А ще у своїй книжці "Запасний" принц Гаррі розповів, що його брат принц Вільям та невістка принцеса Кейт на той час були шанувальниками серіалу.

Меган Маркл із колегами з "Форс-мажорів" / Фото: Associated Press

2. Меган росла в Лос-Анджелесі за лаштунками різних знімань, оскільки її батько Томас Маркл був світлорежисером і часто брав дочку із собою на роботу. Якось Меган розповіла в інтерв'ю Esquire: "Щодня після школи протягом 10 років я була на знімальному майданчику і це було справді кумедним місцем для дорослішання маленької дівчинки", — цитує її uk.style.yahoo.com.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

3. Майбутня герцогиня з юних років цікавилася акторською майстерністю та вивчала її у своїй альма-матер, Північно-Західному університеті в Іллінойсі. Але оскільки Меган також хотіла продовжити кар'єру у політиці, вона вирішила отримати подвійну спеціалізацію у галузі театру та міжнародних відносин.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

4. Перед тим, як стати акторкою, Меган Маркл пройшла курси каліграфії та підробляла тим, що підписувала весільні запрошення і навіть співпрацювала з Модним домом Dolce & Gabbana надаючи їм свої послуги у цій галузі.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

5. Оскільки її мама Доріа Редлан була інструкторкою з йоги, Меган з дитинства брала приклад з мами та займалася. Її перша йога сталася з нею у віці 7 років. Від того часу Маркл нерозлучна з килимком.

6. Меган любить тварин і займається благодійністю. Вона робила багато пожертв притулкам і фондам, що допомагають тваринам і сама взяла кількох собак звідти.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

7. До зустрічі з принцом Гаррі Меган була одружена. Її чоловіком був продюсер Тревор Енгельсон, який продюсував безліч голлівудських фільмів, таких як "Пам'ятай мене" з Робертом Паттінсоном у головній ролі. Вони розлучилися 2013 року (за три роки до зустрічі з Гаррі). Свою обручку Меган відправила йому поштою.

Тревор Енгельсон та Меган Маркл / Фото: Getty Images

8. До того як стати знаменитою, Меган проходила стажування в посольстві США і потім кілька місяців пропрацювала в посольстві США в Буенос-Айресі. Вже тоді вона думала про те, щоби зробити політичну кар'єру. Цих амбіцій, схоже, Меган не залишила й досі.

9. Юна Меган Маркл знімалася в кліпі Торі Еймос 1999 на пісню "1000 Oceans".

Меган Маркл на Вімблдоні 2016 року / Фото: Getty Images

10. Крім роботи позаштатним каліграфом та різних інших випадкових заробітків, Меган також мала досить унікальний підробіток, який полягав у навчанні мистецтву палітурки книжок. Словом, Меган завжди мала багато різнобічних інтересів і продовжує розвиватися далі.

27 листопада 2017 року було оголошено про офіційні заручини принца Гаррі та Меган Маркл. Того ж місяця майбутня дружина принца офіційно завершила кар'єру акторки.

Меган Маркл і принц Гаррі в день оголошення про свої заручини 2017 року / Фото: Associated Press

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