Меган Маркл і Волліс Сімпсон: що спільного у двох герцогинь, які забрали британських принців з королівської родини

Волліс Сімпсон і Меган Маркл / © Associated Press

Одна акторка, а інша — світська левиця

Меган Маркл була акторкою до знайомства з принцом Гаррі, вона знімалася на той момент в успішному серіалі «Форс-мажори» та жила в Канаді. А Волліс Сімпсон була світською левицею, котра любила бувати у світському суспільстві, де й познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком — королем Англії Едуардом VII.

Вони обидві були розлученими

Меган Маркл мала нетривалий шлюб із кінорежисером Тревором Енгельсоном. Їхній роман тривав десять років (вони зустрічалися від 2004 до 2011-го і були одружені від 2011-го до 2013-го). Дітей у пари не було, тому розлучення оформили швидко і поділу майна не відбувалося.

Треворо Енгельсон і Меган Маркл / © Getty Images

Волліс Сімпсон до зустрічі з королем виходила заміж двічі. Першим її чоловіком був морський льотчик Вінфільд Спенсер (вони були одружені від 1916 до 1927 року), який виявився алкоголіком, і вони розлучилися.

Потім Волліс познайомилася з розлученим бізнесменом Ернестом Сімпсоном. Вони одружилися 1928 року і перебралися до Лондона, де Волліс потоваришувала з Тельмою Ферніс, коханкою принца Уельського Едуарда.

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Getty Images

Вона й представила свою нову подругу майбутньому королю Англії, з яким у Сімпсон 1934 року зав’язався роман. Розлучення від другого чоловіка Волліс отримала аж 1936 року, коли Едуард VIII вже оголосив про своє рішення зректися престолу, щоб одружитися з нею. Їхнє весілля відбулося 1937-го у Франції.

Вони познайомилися з майбутніми чоловіками завдяки спільним знайомим

Дві розлучені жінки познайомилися зі своїм подружжям, принцом Гаррі і тодішнім королем Едуардом VIII, через спільних друзів, і наступні романи привели до сімейної напруженості.

Принц Уельський Едуард познайомився з Волліс на вечірці, влаштованій Тельмою Ферніс 1931 року. За даними The History Press, Сімпсон була там разом зі своїм тодішнім чоловіком Ернестом.

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Associated Press

А принц Гаррі та Меган Маркл зустрілися на побаченні наосліп завдяки їхній спільній подрузі Міші Нону. Після цього їхні стосунки ще кілька місяців вдалося тримати у суворому секреті.

Принц Гаррі і Меган Маркл / © Getty Images

Їхні чоловіки відмовилися від королівського обов’язку заради дружин

І король Едуард VIII, і принц Гаррі віддали перевагу своїм дружинам і коханню. Едуард був єдиним британським монархом, який добровільно відмовився від престолу. У грудні 1936 року він заявив на британському радіо, що не може бути королем без підтримки жінки, яку кохає. Едуард був дуже популярним, хоч і не коронованим королем, але після зречення провів все життя у вигнанні у Франції. Королем став його молодший брат Георг VI (батько королеви Єлизавети II), а Едуард отримав титул герцога Віндзорського. Волліс також стала герцогинею Віндзорської, але їй так і не був наданий королем титул Її королівської Високості, який був у її чоловіка, що дуже засмучувало екскороля.

Волліс Сімпсон і король Едуард VIII / © Getty Images

Принц Гаррі на відміну від свого родича отримав схвалення на союз із розлученою Меган Маркл і від англіканської церкви, і від бабусі — королеви Єлизавети II, це стало своєрідною модернізацією королівської сім’ї та її сучасних поглядів на життя. Меган прийняла англіканство за кілька тижнів до весілля, а за їхньою весільною церемонією спостерігав увесь світ.

Весілля Меган і Гаррі / © Associated Press

Молодший син принцеси Діани одружився, і публіка була рада підтримати його. Але минуло лише два роки, як принц і його дружина оголосили публіці, що вони складають із себе повноваження членів сім’ї, вказавши серед причин, що життя під таким тиском з боку преси в Британії для їхньої родини стало неможливим. У січні 2020 року Гаррі та Меган підтвердили, що відмовляються від обов’язків старших членів королівської родини та хочуть жити «фінансово незалежно». Далі був їхній переїзд, спочатку до Канади, а потім до США.

Розкол між братами

Ще один зв’язок, який проглядається, коли аналізуєш стосунки Волліс та Едуарда з Меган та Гаррі. Коли король зрікся престолу, його брат Георг (відомий у народі, як Альберт, герцог Йоркський) був злий, що на його плечі ліг тягар корони. Його стосунки із братом зіпсувалися, адже Едуард поставив під загрозу всю британську монархію своїм рішенням про зречення.

Король Георг VI і король Едуард VIII / © Associated Press

Рішення Гаррі одружитися з американською акторкою також викликало напружені стосунки між ним і його старшим братом Вільямом. Принц Уельський не підтримував рішення Гаррі так поспішно йти до вівтаря. Потім, як писав Гаррі у своїх мемуарах, брат не підтримував його дружину Меган і те, щоб палац захищав її як новоспеченого члена сім’ї від нападів преси.

Принци Вільям і Гаррі / © Associated Press

А після переїзду герцога і герцогині Сассекських до Каліфорнії і того найгучнішого інтерв’ю Опрі Вінфрі, де подружжя докладно розповіло про причини свого від’їзду з Британії, стосунки між Вільямом і Гаррі зовсім зійшли нанівець. Зараз колись близькі брати не спілкуються, але Гаррі намагається налагодити стосунки з королівською родиною та зі своїм батьком королем Чарльзом III.