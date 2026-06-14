Мелані Сі розповіла про тренування, яке допомагає їй залишатися сильною та енергійною після 50 років

Мелані Сі / © Associated Press

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У 90-х Мелані С стала символом активного способу життя задовго до того, як фітнес перетворився на глобальний тренд. Її сценічний псевдонім Sporty Spice був не просто вдалим маркетинговим ходом, ще у дитинстві майбутня зірка займалася спортом і професійно навчалася танців, про це розповіло видання Womenʼs Health.

Цікаво, що до справжнього тренажерного залу Мелані вперше потрапила завдяки своїй колезі по Spice Girls — Джері Галлівелл. Саме вона познайомила співачку з силовими тренуваннями, які згодом стали важливою частиною її життя.

Сьогодні, у 52 роки, Мелані Сі не лише регулярно тренується, а й бере участь у тріатлонах, і доводить, що вік — не перешкода для активності та сили.

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Силові тренування — її фаворити

Попри численні фітнес-напрями, які з’являються щороку, Мелані залишається вірною базовим силовим вправам.

Співачка прагне тренуватися п’ять разів на тиждень і виділяти ще один день на активне відновлення. Втім, навіть під час гастролей чи перельотів вона намагається знайти хоча б пів години для занять.

За словами артистки, саме робота з вагою допомагає їй почуватися енергійною, підтримувати м’язовий тонус і залишатися витривалою у повсякденному житті.

З чого починається тренування Мелані Сі

Кожне заняття співачка розпочинає з розминки, натхненної йогою.

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До комплексу входять нахили вперед із положення навстоячки для розтягнення задньої поверхні стегон і шиї, пози «собаки обличчям вниз», розтягнення квадрицепсів та згиначів стегна, а також одна з найпопулярніших мобілізаційних вправ у фітнесі, так зване «найкраще розтягнення у світі» з поворотом корпусу.

Завершує розминку серія сідничних містків із фітнес-стрічкою, які допомагають активувати м’язи перед основною частиною тренування.

Комплекс для сили всього тіла

Після розминки Мелані переходить до базових багатосуглобових вправ.

Одним із її улюблених рухів є поєднання присідання з жимом гантелей над головою — вправа, відома як «трастер». Вона одночасно навантажує ноги, сідниці, плечі та серцево-судинну систему.

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Далі співачка виконує тягу гантелі у нахилі, з утриманням позиції «пташка-собака», яка додатково зміцнює м’язи кора та покращує баланс.

Особливу увагу Мелані приділяє пресу. Для цього вона виконує жим гантелі однією рукою та утримує таз у положенні містка на лаві. Такий формат дозволяє одночасно працювати над стабільністю корпусу та силою верхньої частини тіла.

Вправа, без якої не обходиться жодне тренування

Завершують комплекс підтягування. Для багатьох ця вправа залишається однією з найскладніших, тому Мелані радить використовувати еластичні стрічки для підтримки чи починати зі звичайного вису на перекладині.

Навіть такий варіант допомагає зміцнити хват, активізувати м’язи спини та зняти напруження з хребта.

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Для Мелані Сі тренування давно перестали бути способом змінити зовнішність чи підготуватися до сцени. Сьогодні спорт для неї — це насамперед турбота про здоров’я, мобільність і якість життя. Регулярні силові навантаження допомагають підтримувати м’язову масу, щільність кісток, баланс і рухливість суглобів, а це особливо важливо після 50 років.

Історія Мелані Сі вкотре нагадує, що хороша фізична форма не є результатом короткочасних марафонів або виснажливих дієт. Вона формується завдяки послідовності, регулярному руху та вправам, які приносять задоволення.

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