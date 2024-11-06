Меланія Трамп: десять несподіваних фактів, які відрізняють її від інших перших леді США

Меланія Трамп – дружина 45-го і, ймовірно, вже 47-го президента США – Дональда Трампа. Ми зібрали для вас цікаві факти про нову першу леді Америки.

Численні західні видання пишуть, що Меланія не схожа на жодну іншу першу леді США. Чому це так, читайте далі.

Меланія набагато скритніша, ніж її попередниці, і проводить більшу частину часу далеко від загальної уваги, але в той же час вона часто потрапляла в різні скандальні історії.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

1. Вона друга перша леді США в історії Америки, що народилася поза США — у Словенії. Єдиною першою леді іноземного походження була Луїза Кетрін Джонсон — дружина Джона Квінсі Адамса, шостого президента США, яка народилася в Англії.

2. Крім рідної словенської, також вільно володіє ще п'ятьма мовами: англійською, німецькою, французькою, італійською та сербохорватською. За даними scmp.com Меланія Трамп — справжній поліглот.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

3. Хоча в маленькому містечку Севниця, де вона виросла, у багатьох людей не вистачало грошей, люди, які знали Меланію Кнавс (її дівоче прізвище), кажуть, що вона завжди була дуже ошатною і ніколи не носила одяг з магазину. Сьогодні Меланія Трамп приділяє своєму стилю багато часу, а її образи завжди бездоганні.

4. Дональд Трамп раніше був одружений з Іваною Трампом до 1992 року і з Марле Мейплз до 1999 року. Меланія стала його третьою дружиною та єдиною першою леді з усіх трьох дружин Трампа.

Дональд та Меланія Трамп / Фото: Associated Press

5. Меланія також єдина перша леді США, чиєю рідною мовою не була англійська.

Меланія Трамп / Фото: Associated Press

6. Вона навчалася у Люблянському університеті за спеціальністю "Архітектура та дизайн", але після першого курсу кинула навчання та переїхала жити до Мілана. У 16 років Меланія Кнавс розпочала свою модельну кар'єру. Вона брала участь у показах у Мілані та Парижі та була дуже успішною моделлю. Її фотосесії були опубліковані у журналах Sports Illustrated, Vanity Fair, Vogue, Harper's Bazaar та GQ. Вона також є єдиною першою леді, котра позувала оголеною для журналів, включаючи знімання для британського GQ 2000 року.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

7. Меланія також є однією з найвищих перших леді Америки (її зріст 180 см). Вона ділить звання найвищої першої леді з Мішель Обамою та Елеонорою Рузвельт.

8. Меланія Трамп – друга перша леді, яка є практикуючою католичкою – першою була Жаклін Кеннеді.

9. На відміну від інших перших леді, Меланія Трамп відклала свій переїзд до Білого дому до п'яти місяців під час першого президентства свого чоловіка. Це було пов'язано з тим, що їхній син Беррон мав закінчити п'ятий клас у школі в Нью-Йорку. Як буде цього разу, коли Дональд Трамп вже схоже став президентом США вдруге, покаже час.

Дональд та Меланія Трамп / Фото: Associated Press

10. Навколо Меланії Трамп ходило багато чуток і теорій змови, мовляв, вона зовсім не живе в Білому домі. А за словами деяких помічників із Білого дому, Трампи проводять дуже мало часу разом або взагалі не проводять його, сплять у різних спальнях та живуть за різними графіками. Подружжя, зрозуміло, це не коментувало.

Меланія та Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Читайте також:

Ніжні образи Меланії Трамп (9 фото)