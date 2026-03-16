Мейбл Андерсон: хто така улюблена няня короля Чарльза, яка нещодавно відсвяткувала сторіччя

Мейбл Андерсон і принц Чарльз / © Getty Images

Жодна інша жінка не вплинула на те, щоб допомогти сором’язливому хлопчику почуватися комфортно в реальному світі так само, як у тому привілейованому світі, в якому він народився. Вона була його нянькою відтоді, як він пам’ятає себе — і навіть раніше. Поки його мати королева Єлизавета II була зайнята державними справами, саме няня Мейбл стала його першою подругою за іграми, побачила його перші кроки і допомогла йому сформулювати слова перші думки, висловлюючи свої почуття.

Хто така Мейбл Андерсон і як вона опинилася у палаці

Мейбл Андерсон та маленький принц Чарльз / © Getty Images

Мейбл було 22 роки, вона була лише на два місяці старша за принцесу Єлизавету, коли її найняли на роботу невдовзі після народження її первістка принца Чарльза 1948 року. Після загибелі батька під час німецького бомбардування Ліверпуля в роки Другої світової війни її мати повернулася до свого шотландського коріння, оселившись в Елгіні. Закінчивши школу і пройшовши дворічний курс домоводства, де вона навчилася шити та готувати, Мейбл влаштувалась прислугою. Вона розмістила оголошення у розділі «Потрібні співробітники» на сайті вакансії медсестри. Коли її викликали до Лондона на співбесіду, її спокійна, скромна манера поведінки справила враження. І її одразу прийняли на роботу.

Що входило до обов’язків няні Чарльза

Мейбл Андерсон та маленький принц Чарльз / © Associated Press

У дитячій кімнаті палацу встановився суворий порядок дня. Принца Чарльза будили рівно о 7-й ранку, вмивали, одягали і годували сніданком. О дев’ятій ранку його відводили на другий поверх на пів години до матері. Принцеса Єлизавета намагалася знову побачити його під час чаювання, спостерігаючи, як його купають і кладуть спати. Хоч би як вона хотіла бути звичайною матір’ю, її присутність у дитячій кімнаті створювала атмосферу формальності. Не знаючи, що робити, вона сідала на позолочений стілець, який приносив їй лакей. Як пише Daily Mail, залишок дня за Чарльзом доглядали няньки, які возили його до Сент-Джеймського парку або відвідували його прабабусю, королеву Марію.

Мейбл Андерсон та принц Чарльз / © Getty Images

1952 року принцеса Єлизавета стала королевою Великої Британії, на той час у неї вже було двоє дітей — принц Чарльз та принцеса Анна. Вона була надто зайнята своїми новими обов’язками та роллю королеви, до того ж, мала природну емоційну стриманість, так її виховували в дитинстві, тому Чарльзу сильно пощастило мати молоду няню, яка говорила з майбутнім монархом про все на світі. Саме з нянями принц сформував свої почуття, саме з нянею у нього трапилася найглибша прихильність. Кажуть, зв’язок був такий міцний, що Чарльз сприймав Мейбл, як свою названу матір, він радісно біг до неї після школи і дуже сумував, коли поїхав на навчання до Гордонстоуна.

Вплив Мейбл на становлення Чарльза

Ставши дорослим, принц ніжно цілував Мейбл на ніч щоразу, коли приїжджав до неї, і завжди із задоволенням снідав із нею у її покоях на третьому поверсі палацу. Будучи однією з перших прихильників інновацій в галузі харчування, няня вплинула на його інтерес до їжі, ввівши цільнозерновий хліб на королівський обідній стіл.

Дорослий принц Чарльз, принцеса Анна та маленький принц Ендрю / © Getty Images

Незвичайні взаємини між Мейбл і Чарльзом не змінилися після її виходу на пенсію. Він особисто обрав для неї апартаменти у королівському маєтку у Віндзорі, які він відремонтував власним коштом. Кожного Різдва принц посилав їй автомобіль з шофером, щоб відвезти її до Сандрінгема на урочистості, а також запросив в круїз Егейським морем, коли вперше публічно вирушив у круїз зі своєю новою коханою Каміллою Паркер-Боулз, взявши її нібито для того, щоб наглядати за його синами Вільямом і Гаррі. А одного разу Чарльз із гіркотою сказав його першій дружині принцесі Діані, що няня була єдиною жінкою, яка його по-справжньому розуміла.

Крім Чарльза, Мейбл Андерсон виховувала його молодших братів — принців Ендрю та Едварда. Саме вона називала Ендрю «маленьким пустуном» за те, що він хуліганив, водночас яким би неслухняним він не був, вона його обожнювала. Ну а з принцом Едвардом і не було проблем.

Мейбл Андерсон та принц Едвард / © Getty Images

Кого ще виховувала Мейбл

1977 року Мейбл Андерсон залишила Букінгемський палац і вирушила до Гаткомб-парку працювати з первістком принцеси Анни (дочки королеви Єлизавети II), яка в листопаді того року народила свого первістка сина Пітера Філліпса. Проте, вважається, що няня ніколи не любила неформальної атмосфери в Гаткомбі і пішла у відставку за два місяці до народження дочки принцеси Анни — Зари Філліпс. Також вона була нянькою принцеси Беатріс — дочки принца Ендрю та Сари Фергюсон.

Принцеса Діана була проти няні Мейбл

Природно, маючи такий глибокий зв’язок із Чарльзом його нянька була присутня на весіллі Чарльза та леді Діани Спенсер. Однак новоспечена принцеса Уельська категорично відмовилася виконати прохання Чарльза повернути няню, щоб вона доглядала малюка Вільяма, коли він з’явився на світ у червні 1982 року. Принцеса Діана чудово розуміла, який вплив Мейбл мала на її чоловіка, і побоювалася, що її власний вплив на виховання принца Вільяма буде підірвано призначенням міс Андерсон на цю посаду. Після розлучення Чарльза і Діани няня Мейбл все ж таки з’являлася в житті принців Вільяма і Гаррі.

Чим зараз займається Мейбл Андерсон

Королева Єлизавета II, принц Ендрю та Мейбел Андерсон / © Getty Images

У лютому 2026 року Мейблу виповнилося 100 років. Вона вже давно на пенсії, але Чарльз, котрий нині вже король, не забув привітати улюблену няню, потішивши її особистою присутністю. Монарх особисто приїхав до Віндзора, щоб привітати її та передати королівську телеграму, як це прийнято для мешканців Великої Британії з нагоди досягнення ними 100-річного ювілею.