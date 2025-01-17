Міа Тіндалл – маленька бунтарка: що відомо про молодшу дочку Зари Тіндалл

Міа Тіндалл стала первістком Зари та її чоловіка Майкла Тіндалла, а також однією з молодших онучок королівської принцеси Анни. Сьогодні їй виповнюється одинадцять років, і ми розповідаємо вам кілька цікавих фактів про дівчинку, яка не має королівських титулів.

Хто така Міа Тіндалл

Зара і Майк Тіндалли з дітьми / Фото: Getty Images

Міа народилася 17 січня 2014 року і посідає 22 місце в лінії успадкування британського престолу, що означає, що вона ніколи не стане королевою. Дівчинка стала первістком для її батьків, і за народженні їй не було надано королівського титулу через рішення, ухвалене її бабусею принцесою Анною (дочкою королеви Єлизавети II) кілька десятиліть тому.

Коли принцеса Анна народила своїх дітей 1977 року (сина Пітера) та 1981 року (дочку Зару), вони з її тодішнім чоловіком Марком Філліпсом (з яким вона згодом розлучилася 1992 року) вирішили, що їхні діти не матимуть королівських титулів Їхніх Королівських Високостей, тому ні Зара і Пітер не стали принцесою та принцом. Це правило поширилося і на дітей Зари і Пітера, однак онуки принцеси Анни однаково посідають певні місця в лінії успадкування престолу.

Міа, її батько Майк та соцмережі

Майкл Тіндалл із дочкою Мією / Фото: Getty Images

Як ми вже говорили, Міа стала первістком для її батьків. Коли вона народилася, її батько Майк Тіндалл написав у Твіттері:

"Дуже дякую за всі ваші добрі повідомлення. Безперечно, сьогодні найкращий день у моєму житті, я такий щасливий! Обидві дівчинки почуваються чудово!".

А коли через три роки у Зари Тіндалл стався перший викидень, вони з чоловіком висловили подяку Мії за те, що вона допомогла їм пережити цей важкий час.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

"Наш порятунок — це Міа, наша дочка, якій зараз 3 роки", — сказав Майк The Sunday Times у травні 2017 року. "Як би нам не було погано, вона вибіжить нам назустріч. Коли я грав, я її майже не бачив, тепер ми бачимо, як вона росте. Я можу водити її плавати, можу водити її в Ninja Tots. Ви ніколи не побачите її там, тому що вона зникає у хмарі диму".

Міа Тіндалл у житті королівської родини

Принцеса Шарлотта та Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

Коли дівчинка підросла, батьки почали частіше брати її із собою на різні королівські заходи. 2018 року вона була подружкою нареченої на весіллі принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка. А 2022 року сім'я взяла з собою дочку на різдвяну службу в Сандрінгемі. До речі, у 2023 і 2024 роках Міа Тіндалл також відвідувала різдвяну службу, а ще бувала на великодній службі та на урочистостях, присвячених 70-річному правлінню її прабабусі королеви Єлизавети II 2022 року.

Також у Мії прекрасні стосунки з її двоюрідними братами, вона дружить із принцесою Шарлоттою, а також близька з дітьми свого дядька — Пітера Філліпса — Саванною і Айлою.

Стиль маленької Мії

Говорячи про її публічні виходи, не можна не згадати про стиль маленької модниці. Зара обирає для своєї дочки прості повсякденні луки, у її гардеробі багато речей від бренду Zara, а ще дівчинку часто можна побачити у пальтах різних відтінків. Ми бачили кілька образів Мії в пальтах на різдвяній службі в Сандрінгемі, а влітку дівчинка любить сукні з принтами та короткі зручні шорти у поєднанні з футболками. Навіть цікаво, як із роками зміниться стиль дівчинки, спостерігатимемо за цим.

Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

Міа Тіндалл / Фото: Getty Images

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