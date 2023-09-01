Милі фото різних років: члени британської королівської родини в садках, школах та коледжах

Першого вересня ми вирішили пригадати, де й коли навчалися принци Вільям і Гаррі, їхні двоюрідні сестри Йоркські та інші члени британської королівської родини, і зібрали для вас невелику фотодобірку.

На цьому фото принц Чарльз і його перша дружина принцеса Діана прибули до дитячого садка в Ноттінг-Гіллі разом зі своїми синами Вільямом і Гаррі.

Принц Чарльз і принцеса Діана з синами Вільямом та Гаррі / Фото: Getty Images

Це Сара Йоркська тримає за руку свою молодшу доньку, принцесу Євгенію, дорогою до її першого дня у школі Upton House у Віндзорі. З ними старша сестра Євгенії – принцеса Беатріс.

Сара Йоркська з доньками Євгенією та Беатріс / Фото: Getty Images

Брати Принц Вільям і Гаррі у школі Ветербі в Лондоні. На фото вони одягнені в однакову шкільну форму. Так мило.

Принци Гаррі та Вільям у школі / Фото: Getty Images

А це маленький король Чарльз III. Він іде на прогулянку з іншими учнями у школі Hill House у Найтбріджі.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

На цьому фото зазнімковані леді Сара Армстронг-Джонс, донька принцеси Маргарет (друга справа) і принц Едвард, син королеви Єлизавети II (праворуч) разом з учителем та однокласником у дитячому садку під час знімань телевізійного документального фільму "Королівська сім'я" в Лондоні 1969 року.

Леді Сара Армстронг-Джонс і принц Едвард / Фото: Getty Images

Чоловік королеви Єлизавети II – принц Філіп – у дитинстві був бешкетником. На фото він зображений зі своїми однокласниками в американській школі Макджаннет у Сен-Клу, Париж, близько 1929 року. Принц – другий хлопчик ліворуч.

Принц Філіп (другий ліворуч) / Фото: Getty Images

А це вже дорослий принц Вільям заскочений за комп'ютером у школі-інтернаті Ітонського коледжу.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Його брат Гаррі також навчався там. На цьому фото він у свій перший день в Ітонському коледжі, 3 вересня 1998 року.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Раніше ми згадували шкільні та студентські роки членів британської королівської родини і те, де вони здобували освіту.

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