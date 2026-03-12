- Дата публікації
Мінікартини на одязі: як люди 18 століття демонструвати свій статус і багатство ґудзиками
Ґудзики — це частина гардеробу, яка часто лишається непоміченою, але у 18 столітті їм надавалось особливо багато значення. Ґудзики були справжніми мініатюрними витворами мистецтва — картами під склом, які прикрашали одяг.
Про унікальність ґудзиків розповів у своєму блозі мистетствознавець Vlad Kava (@art_kava). За словами експерта, подібні ґудзики — різкість, оскільки скло часто розбивалося, розпис псувався під час прання, та й просто вони губилися. Тому екземпляри, що добре збереглися, серед антикваріатів сьогодні досить високо цінуються.
Ґудзики мінікартини часто були прикрасою, а не просто застібкою. У 18 столітті одяг аристократії — це буквально вітрина статусу. Їх мали бачити здалеку. У період рококо люди постійно бували на прийомах, в салонах, на прогулянках, у театрах, тому одяг був способом соціальної комунікації. Тому вишукані ґудзики були способом привернути до себе увагу, продемонструвати свій статус.
На них зображували модних дам, алегорії кохання, сюжети театру. Кожен ґудзик міг мати свій сюжет або був як мінісерія картинок, яка розповідала історію. Дивишся на гарний костюм і й ще читаєш історію.
Такі гудзики носили аристократи, багаті люди, офіцери, просто модники, джентельмени та денді. Іноді вартість такого одного ґудзика могла бути більшою за вартість тканини з якої пошитий костюм. Деякі гудзики 18 століття були механічними, вони відкривалися і всередині були секретні пікантні мініатюри.
Після Французької революції все різко змінилося. Мода стала простішою, суворішою, буржуазнішою і ґудзики різко зменшились. Аристократична розкіш стала небезпечною, показувати багатство стало небезпечно, інакше тобі гарантували познайомитись із гільйотиною чи кулаками пролетаря.