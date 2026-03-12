Мінікартини на одязі: як люди 18 століття демонструвати свій статус і багатство ґудзиками

Ґудзик із зображенням штурму Бастилії, кінець 18 століття / © Getty Images

Реклама

Про унікальність ґудзиків розповів у своєму блозі мистетствознавець Vlad Kava (@art_kava). За словами експерта, подібні ґудзики — різкість, оскільки скло часто розбивалося, розпис псувався під час прання, та й просто вони губилися. Тому екземпляри, що добре збереглися, серед антикваріатів сьогодні досить високо цінуються.

Ґудзики мінікартини часто були прикрасою, а не просто застібкою. У 18 столітті одяг аристократії — це буквально вітрина статусу. Їх мали бачити здалеку. У період рококо люди постійно бували на прийомах, в салонах, на прогулянках, у театрах, тому одяг був способом соціальної комунікації. Тому вишукані ґудзики були способом привернути до себе увагу, продемонструвати свій статус.

Унікальні та рідкісні розписані вручну ґудзики, датуються кінцем 18 століття / © Getty Images

На них зображували модних дам, алегорії кохання, сюжети театру. Кожен ґудзик міг мати свій сюжет або був як мінісерія картинок, яка розповідала історію. Дивишся на гарний костюм і й ще читаєш історію.

Реклама

Такі гудзики носили аристократи, багаті люди, офіцери, просто модники, джентельмени та денді. Іноді вартість такого одного ґудзика могла бути більшою за вартість тканини з якої пошитий костюм. Деякі гудзики 18 століття були механічними, вони відкривалися і всередині були секретні пікантні мініатюри.

Ґудзик із зображенням штурму Бастилії, кінець 18 століття / © Getty Images

Після Французької революції все різко змінилося. Мода стала простішою, суворішою, буржуазнішою і ґудзики різко зменшились. Аристократична розкіш стала небезпечною, показувати багатство стало небезпечно, інакше тобі гарантували познайомитись із гільйотиною чи кулаками пролетаря.