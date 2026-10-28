Мінімалізм і тиха розкіш: як акторка Аманда Сейфрід зробила історичну квартиру у Нью-Йорку затишним домом

Аманда Сейфрід youtube.com_@Archdigest / © YouTube

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Мінімалізм часто асоціюється з ідеально порожніми поверхнями, нейтральною палітрою та кімнатами, у яких усе має своє місце. Це, безперечно, красиво, проте іноді за цією бездоганністю ховається відчуття, ніби живеш не вдома, а у дизайнерському шоурумі.

Одначе є хороша новина, стриманий інтер’єр зовсім не означає відмову від індивідуальності. Не обов’язково заповнювати кожну полицю сувенірами, фарбувати стіни у яскраві кольори чи полювати за ефектними меблями, щоб оселя мала власний характер.

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Достатньо поглянути на нью-йоркську квартиру акторки Аманди Сейфрід. У 2023 році зірка показала свій дім виданню Architectural Digest та розповіла, як поєднати спокійну естетику, функціональність і маленькі дизайнерські несподіванки. Саме вони перетворюють лаконічний простір на місце, у якому хочеться залишатися.

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Білі стіни та дерево

Перше, що привертає увагу в інтер’єрі Аманди — його стриманість. Світлі стіни, підлога з дуба, спокійні відтінки та відсутність надмірного декору створюють відчуття простору та візуальної легкості.

Проте секрет не лише у мінімальній кількості речей. Важливу роль відіграють фактури та матеріали. Дерево додає природного тепла, а світла палітра допомагає кімнатам мати просторіший вигляд, наповнений повітрям.

Це чудова відправна точка для тих, хто мріє про спокійний інтер’єр, але не хоче, щоб він здавався безликим. Нейтральні кольори працюють як полотно, на їхньому тлі виразний вигляд мають предмети, важливі саме для вас.

Поєднуйте молочний, кремовий та теплий білий із натуральним деревом, льоном, вовною чи керамікою. Навіть невелика кількість різних фактур допоможе зробити простір багатшим на відчуття, без зайвих кольорів і візуального шуму.

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Квіти на кухні

Один із найвиразніших акцентів у квартирі акторки — великий букет квітів на кухонному острівці. На тлі лаконічного оточення він одразу привертає увагу, але не порушує загальної гармонії.

У цьому й полягає привабливість такого декору, він змінює настрій кімнати без ремонту, нових меблів чи дорогих дизайнерських рішень. Квіти додають простору природності, кольору та відчуття життя. А ще їх можна змінювати залежно від сезону чи настрою.

Не менш важливо, що це не постійний елемент інтер’єру. На відміну від акцентної стіни чи великої картини, букет легко замінити, переставити чи прибрати, якщо хочеться ще більше простору.

Скульптурне освітлення

У спальні Аманди панує стриманість, але саме тут з’являється деталь, яку легко не помітити з першого погляду — незвичайний світильник із декоративним елементом у формі руки, яка тримає джерело світла. Це не просто функціональний предмет, а маленький артоб’єкт. Він додає інтер’єру індивідуальності, проте не потребує ані яскравого кольору, ані складної композиції.

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Такий підхід добре працює у мінімалістичних спальнях, де кожна річ помітна. Замість кількох декоративних предметів можна обрати один світильник із цікавою формою, щоб він став головним акцентом приліжкової зони.

До того ж освітлення безпосередньо впливає на атмосферу. Тепле, м’яке світло допомагає створити відчуття спокою, тоді як виразна форма світильника додає простору дизайнерського характеру.

Книжкова шафа

Ще одна деталь, яка додає квартирі характеру, — велика відкрита книжкова шафа у зоні їдальні. Книжки створюють кольорову композицію, проте водночас залишаються функціональною частиною дому.

На відміну від випадкових дрібничок, які накопичуються на полицях, книжкова колекція може розповісти про інтереси власників, їхні смаки та звички. Вона робить інтер’єр особистим, без потреби у буквальному декоруванні кожного куточка.

Щоб відкрита шафа мала охайний вигляд, не обов’язково розставляти книжки за кольорами веселки. Можна чергувати вертикальні та горизонтальні стопки, залишати невеликі проміжки та не заповнювати кожну полицю до краю.

Тиха розкіш

Інтер’єр Аманди Сейфрід добре ілюструє принцип тихої розкоші. Йдеться про естетику, у якій немає потреби демонструвати статус через блиск, логотипи чи надмірно ефектні речі.

Натомість увага зосереджується на матеріалах, пропорціях, деталях і загальному відчутті гармонії. Простір може бути майже монохромним, але водночас мати продуманий та вишуканий вигляд.

І тут є важливий нюанс, адже для такого ефекту не обов’язково купувати дорогі дизайнерські меблі. Часто достатньо прибрати зайве, подбати про якісне освітлення, обрати кілька улюблених предметів і не поспішати заповнювати порожні місця.

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