Мінус 45 кг і нове життя без постійних думок про їжу: акторка Кріссі Метц про схуднення на GLP-1

Кріссі Метц / © Associated Press

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Кріссі Метц знову опинилася у центрі уваги — цього разу не через чергову кінороль, а завдяки дивовижній фізичній трансформації. На прем’єрі серіалу «Ноктюрн» акторка з’явилася у розкішній зеленій оксамитовій сукні та продемонструвала результати свого схуднення, про це пише видання Page Six.

Кріссі Метц / © Associated Press

Та за ефектним виходом на червону доріжку стоїть значно більша історія, адже 45-річна зірка не приховує, що її шлях до змін був тривалим, а рішення скористатися медикаментозною підтримкою прийшло після багатьох років невдалих спроб схуднути за допомогою дієт.

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У серпні 2026-го Кріссі відкрито підтвердила, що використовує препарати класу GLP-1. За її словами, спочатку вона ставилася до такого підходу скептично, однак згодом змінила думку. Також вона наголосила, що продовжує працювати у спортзалі та задоволена поступовими результатами.

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Більше жодної одержимості їжею

Кріссі Метц / © Associated Press

Одним із найнесподіваніших результатів використання GLP-1 для Метц стала зміна її ставлення до їжі. Акторка зізналася, що протягом багатьох років постійно думала про те, що їстиме наступного разу, навіть коли ще не закінчила поточне прийманняїжі.

Вона назвала це явище своєрідним «харчовим шумом», коли думки про їжу постійно повертаються та займають значну частину уваги. «Так приємно більше не бути щохвилини одержимою думками про те, що я їстиму, навіть коли ще продовжую їсти» — розповідала Метц.

Акторка також поділилася особистими роздумами про те, як раніше сприймала їжу. За її словами, вона довгий час буквально демонізувала продукти, оскільки звикла чути, що певні страви не можна їсти, а інші обов’язково потрібно обмежувати. Тепер Кріссі вона відчуває більше внутрішнього спокою та може зосереджуватися на інших речах, а не на постійних думках про харчування.

Кріссі Метц / © Associated Press

Шлях Кріссі Метц до змін не був миттєвим або простим. Силові тренування, переосмислення харчових звичок і медикаментозна підтримка стали частинами її особистої історії. Сьогодні акторка із задоволенням говорить не лише про втрату 45 кг, а й про те, що завдяки цьому отримала більше свободи у повсякденному житті, можливість активно працювати на сцені та менше нав’язливих думок про їжу.

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