Моделі, що вкоротили собі віку

Життя кожної з цих дівчат закінчилося трагічно, а гарні усмішки та вбрання були лише масками, які приховували їхні душевні переживання.
29 січня переможниця конкурсу краси "Міс США 2019" Чеслі Кріст вкоротила собі віку. Згідно з The New York Post, дівчина вистрибнула зі своєї нью-йоркської квартири.
Кріст залишила записку, в якій говорилося, що вона хоче залишити все своїй матері Апріл Сімпкінс, учасниці конкурсу краси "Місіс Північна Кароліна" 2002 року. Джерела повідомили, що в записці не вказано мотиву дій Кріст. Дівчині було лише 30 років.
Проте подібний випадок не єдиний та інші моделі, попри успішну кар'єру, красу та популярність, дуже часто страждали від депресій та наркотичної залежності, які в результаті ставали причиною їх самогубств. Ми вирішили згадати ще кількох дівчат, які самі вирішили піти з життя.
Вівека Бабаджі
Індійська модель і акторка маврикійського походження. Вівека була знайдена повішеною на стельовому вентиляторі у своїй квартирі 25 червня 2010 року у Мумбаї. У поліцейських звітах говорилося, що дівчина вкоротила собі віку через депресію, а за непідтвердженими даними повідомлялося, що вона впала в депресію після розставання зі своїм бойфрендом Гаутамом Злодія. Їй було 37 років.
Люсі Гордон
Британська акторка та фотомодель повісилася у своїй паризькій квартирі, знайшов її бойфренд Жером Альмерс. Їй було 28 років. За висновком поліції, смерть була визначена як суїцид. Дівчина залишила дві передсмертні записки, в одній з яких були останні побажання щодо майна, а в іншій лист батькам.
Руслана Коршунова
Юна казахстанська модель російського походження, що прославилася на весь світ завдяки миловидній зовнішності, численним показам найзнаменитіших дизайнерів, серед яких були Вера Вонг та Nina Ricci, вистрибнула з вікна дев'ятого поверху своєї нью-йоркської квартири. Згідно з Daily Mail, Руслана була учасницею культу "Роза світу", тренінги якої модель відвідувала протягом трьох місяців. Мати моделі стверджувала, що її дочку вбили. Дівчині було лише 20 років.
Марго Гемінгвей
Марго Гемінгвей – відома американська модель та онука легендарного письменника Ернеста Гемінгвея. Страждала від алкогольної та наркотичної залежностей, а також від депресій, як і її дід. Померла дівчина 1 липня 1996 року від передозування фенобарбіталу у віці 42 років. Пізніше її смерть була визнана самогубством, але це заперечила сім'я.
Ліна Маруланда
22 квітня 2010 року колумбійська фотомодель та акторка Ліна Маруланда вкоротила собі віку, зістрибнувши з балкона своєї квартири на шостому поверсі у віці 29 років. Перед смертю Ліна була у розпалі шлюборозлучного процесу з Карлосом Оньяте, її другим чоловіком, з яким вона пробула одружена лише три місяці. Ймовірно, на тлі стресу у дівчини розвинулася сильна депресія, через яку вона приймала велику кількість антидепресантів.
Стелла Теннант
Британська модель та аристократка померла 22 грудня 2020 року у віці 50 років у Шотландії. За словами її сім'ї, модель вкоротила собі віку через проблеми з психічним здоров'ям. У знаменитості залишилося четверо дітей.
Кім Да Уль
Південнокорейська супермодель та блогерка повісилася у своїй паризькій квартирі 19 листопада 2009 року у віці 20 років. Поліція встановила, що смерть дівчини була суїцидом, викликаним затяжною депресією і постійним безсонням.
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