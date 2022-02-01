Моделі, що вкоротили собі віку

Життя кожної з цих дівчат закінчилося трагічно, а гарні усмішки та вбрання були лише масками, які приховували їхні душевні переживання.

29 січня переможниця конкурсу краси "Міс США 2019" Чеслі Кріст вкоротила собі віку. Згідно з The New York Post, дівчина вистрибнула зі своєї нью-йоркської квартири.

Кріст залишила записку, в якій говорилося, що вона хоче залишити все своїй матері Апріл Сімпкінс, учасниці конкурсу краси "Місіс Північна Кароліна" 2002 року. Джерела повідомили, що в записці не вказано мотиву дій Кріст. Дівчині було лише 30 років.

Чеслі Кріст / Getty Images

Проте подібний випадок не єдиний та інші моделі, попри успішну кар'єру, красу та популярність, дуже часто страждали від депресій та наркотичної залежності, які в результаті ставали причиною їх самогубств. Ми вирішили згадати ще кількох дівчат, які самі вирішили піти з життя.

Вівека Бабаджі

Індійська модель і акторка маврикійського походження. Вівека була знайдена повішеною на стельовому вентиляторі у своїй квартирі 25 червня 2010 року у Мумбаї. У поліцейських звітах говорилося, що дівчина вкоротила собі віку через депресію, а за непідтвердженими даними повідомлялося, що вона впала в депресію після розставання зі своїм бойфрендом Гаутамом Злодія. Їй було 37 років.

Вівека Бабаджі / Getty Images

Люсі Гордон

Британська акторка та фотомодель повісилася у своїй паризькій квартирі, знайшов її бойфренд Жером Альмерс. Їй було 28 років. За висновком поліції, смерть була визначена як суїцид. Дівчина залишила дві передсмертні записки, в одній з яких були останні побажання щодо майна, а в іншій лист батькам.

Люсі Гордон / Getty Images

Руслана Коршунова

Юна казахстанська модель російського походження, що прославилася на весь світ завдяки миловидній зовнішності, численним показам найзнаменитіших дизайнерів, серед яких були Вера Вонг та Nina Ricci, вистрибнула з вікна дев'ятого поверху своєї нью-йоркської квартири. Згідно з Daily Mail, Руслана була учасницею культу "Роза світу", тренінги якої модель відвідувала протягом трьох місяців. Мати моделі стверджувала, що її дочку вбили. Дівчині було лише 20 років.

Руслана Коршунова / Getty Images

Марго Гемінгвей

Марго Гемінгвей – відома американська модель та онука легендарного письменника Ернеста Гемінгвея. Страждала від алкогольної та наркотичної залежностей, а також від депресій, як і її дід. Померла дівчина 1 липня 1996 року від передозування фенобарбіталу у віці 42 років. Пізніше її смерть була визнана самогубством, але це заперечила сім'я.

Марго Хемінгуей / Getty Images

Ліна Маруланда

22 квітня 2010 року колумбійська фотомодель та акторка Ліна Маруланда вкоротила собі віку, зістрибнувши з балкона своєї квартири на шостому поверсі у віці 29 років. Перед смертю Ліна була у розпалі шлюборозлучного процесу з Карлосом Оньяте, її другим чоловіком, з яким вона пробула одружена лише три місяці. Ймовірно, на тлі стресу у дівчини розвинулася сильна депресія, через яку вона приймала велику кількість антидепресантів.

Ліна Маруланда / Getty Images

Стелла Теннант

Британська модель та аристократка померла 22 грудня 2020 року у віці 50 років у Шотландії. За словами її сім'ї, модель вкоротила собі віку через проблеми з психічним здоров'ям. У знаменитості залишилося четверо дітей.

Стелла Теннант / Getty Images

Кім Да Уль

Південнокорейська супермодель та блогерка повісилася у своїй паризькій квартирі 19 листопада 2009 року у віці 20 років. Поліція встановила, що смерть дівчини була суїцидом, викликаним затяжною депресією і постійним безсонням.

Кім Да Уль / Getty Images

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