Модельєрка, про яку всі забули: хто така Мадам Грес і чому її смерть приховувала рідна дочка

Вона створювала витончені сукні для найвідоміших жінок свого часу, але померла у злиднях. Смерть модельєрки приховували протягом 13 місяців.

Коли ми згадуємо про відомих французьких модельєрів, на думку насамперед приходять такі імена як Коко Шанель та Крістіан Діор, однак упродовж багатьох років ніхто не називає імені Мадам Грес. Серед її клієнток були принцеси, герцогині, перші леді та знамениті акторки, а речі, створені нею, зараз виставляються в багатьох музеях.

Фото: Getty Images

Попри такий послужний список, Мадам Грес залишилася забутою особистістю.

Хто така Мадам Грес

Вона народилася 1903 року в Парижі під ім'ям Жермен Емілі Кребс і вже в дитинстві захоплювалася мистецтвом: танцями та скульптурою. Спочатку Грес мріяла стати скульпторкою, але після численних заперечень з боку батьків вона переключила свої інтереси на мистецтво дизайну та пошиття одягу.

Мадам Грес / Фото: Getty Images

Вона влаштувалась на свою першу роботу, як помічниця закрійниці. Ймовірно, саме там отримала перші навички шиття і спостерігала за роботою професіоналів. Зрозумівши, чим тепер хоче займатися, пішла вчитися пошиттю одягу от кутюр до Модного дому Maison Premet.

Згодом Жермен починає продавати свої викрійки суконь і манто, через кілька років стає співвласницею модного будинку Alix Barton. За час роботи вона вивчала тканини, технології та естетику, поки не знайшла свій унікальний стиль – драпування.

Унікальний стиль

Грес дуже легко змінювала імена. Реальне вона не використовувала, а називала себе Алікс Бартон, Алікс, Алікс Грес, Мадемуазель Грес та Мадам Грес. Її візитівкою стало ідеально продумане, технічне та елегантне драпування. Сукні нагадували скульптури із тканини чи вбрання грецьких богинь, які вона створювала під впливом естетики греко-римської скульптури. Також у дизайнах помітні прості лінії та її любов підкреслювати жіноче тіло. Вона використовувала свої знання у сфері скульптури, але застосовувала їх до тканини. Грес стверджувала, що вона поводиться з "тканиною, як з каменем", через що її частіше називали художницею, ніж модельєркою.

"Я хотіла стати скульпторкою — для мене все одно працювати з тканиною чи каменем", — заявила дизайнерка.

Фото: Getty Images

На той час її улюбленими матеріалами були шовковий джерсі та тафта. Перше визнання принесли їй театральні костюми, які вона створила 1935 року. Вбрання були настільки розкішні, що Париж заговорив про нову модельєрку.

Вона створювала вбрання для найвідоміших жінок різних поколінь, оскільки її сукні носили: герцогиня Віндзорська, Палома Пікассо, Грейс Келлі, Марлен Дітріх та Грета Гарбо.

Мадам Грес та принцеса Монако / Фото: Getty Images

Створюючи свої прекрасні сукні, вона годинами складала тканину дрібними драпуваннями, продумувала дизайн до досконалості. Складки робилися вручну просто на моделях, але багато виробів вона робила на манекенах, приколюючи кожен міліметр тканини до неї шпильками. На створення деяких суконь витрачалося до 300 годин.

Фото: Getty Images

Роботу Мадам Грес продовжувала до поважного віку і навіть запустила лінію ароматів, але змушена була продати її, щоб продовжити працювати модельєркою. До речі, аромати під маркою Madame Grès продаються і зараз.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Особисте життя

Псевдонім Grès з'явився у житті Жермен Кребс як зворотний акронім від імені її другого чоловіка – художника Сергія Черевкова. У багатьох джерелах його називають російським художником, проте насправді він був українцем. Черевков був художником та скульптором, навчався у Школі образотворчих мистецтв у Києві (зараз це Національна академія образотворчого мистецтва та архітектури). Переїхавши до Парижа 1924 року, він влаштовується, виставляє свої роботи у салонах. З Жермен Кребс, яка на той час представлялася просто як Алікс, Сергій одружився наприкінці 1930-х років. У пари народилася дочка, яку назвали Анна.

Фото: Getty Images

Яким було їхнє спільне життя невідомо, адже Мадам Грес була дуже потайливою і нічого не афішувала. Однак відомо, що Сергій Черевков покинув дружину та оселився 1932 року на Таїті, де він залишався до кінця свого життя. Коли Сергій помер 1970 роуц на Таїті, Мадам Грес викупила всі картини з його маєтку, які залишилися, за суму, що набагато перевищує їхню реальну вартість, і віддала ці гроші його останній таїтянській коханці.

Загадкова смерть та скандал

На відміну від багатьох відомих особистостей, які працювали в галузі моди, Мадам Грес пішла з цього світу в повному забутті та бідності, а її смерть стала дуже резонансною. Все почалося із забуття її бізнесу.

1988 рік, Мадам Грес працює у своєму ательє / Фото: Getty Images

У 80-х роках модельєрка вже у поважному віці вирішує вийти на пенсію. Вона продає бренд Бернару Тапі, а потім його купує Жак Естерель. Бренд Madame Grès занепадає і його оголошують банкрутом. Салон у Парижі був закритий за несплату оренди, а меблі викинуті на вулицю, як сукні та викрійки. Потім наприкінці 1980-х років назву викупила японська компанія Yagi Tsusho лише за 2 мільйони доларів.

Життя Мадам Грес закінчувала у злиднях, оскільки через багаторічні юридичні позови пов'язані з ліцензуванням її фірмових парфумів Cabochard, вона втратила статки, які заробляла шість десятиліть. Життя доживала відлюдницею з дочкою. 1993 року її дочка Анна відправила її до будинку для людей похилого віку на південь Франції, а для преси створювала історії, що у матері все добре. 24 листопада 1993 року у віці 89 років Мадам Грес померла, не доживши шість днів до свого 90-річчя, а її дочка приховувала це від громадськості протягом 13 місяців та підробляла почерк матері у документах. Зробила вона це, за її словами, через любов.

Анна Грес розповіла, що її мати вирішила припинити їсти і просто дозволила собі померти.

"Любов була причиною секретності", — сказала вона. "У мами все ще є старша сестра, і я не хотіла, щоб вона дізналася про цю новину. І на той час у мене не було грошей, щоб заплатити за могилу, яка була б гідна її".

Читайте також: