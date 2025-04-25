Молоді, затяті й гучні: 7 сучасних "королев крику"

Самара Вівінг

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Найпершою «королевою крику» вважається Фей Рей, яка щосили верещала у лапах Кінг-Конга, який дерся на Емпайр-Стейт-Білдінг в однойменному фільмі 1933 року. Саме після «Кінг-Конга» у Голлівуді почали використовувати термін «королева крику» в описі аналогічних ролей: красивої верескливої дівчини-жертви якогось чудовиська чи маніяка.

Канонічною «королевою крику» можна назвати Джанет Лі, чию героїню Маріон вбивають ножом у душі в фільмі «Психо» Альфреда Гічкока (1960). Та справжній розквіт жанру горорів, слешерів і трилерів почався у 1970-х — і тоді ж королеви крику насправді посіли своє чільне місце на троні, а головною серед них була зірка франшизи «Геловін» Джеймі Лі Кертіс (до речі — донька тієї самої Джанет Лі).

«Королеви крику» — особлива каста акторок, чия здатність переконливо передати страх, розпач і відчай стала їхньою візитівкою. Їхні крики пронизують тишу кінозалів, їхні емоції змушують глядачів затамувати подих, а їхня присутність на екрані гарантує справжній адреналіновий коктейль. Ми живемо в епоху розквіту нових талантів, які не лише успадкували славу легендарних «королев крику» минулого, а й привнесли в жанр свіжу енергію та сучасний погляд на жіночі образи в горорі.

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Наша добірка присвячена саме цим молодим, зухвалим та неймовірно талановитим акторкам, які своєю майстерністю підкорили серця шанувальників горорів і трилерів по всьому світу. Отже, ось вони — 7 сучасних «королев крику», які наразі визначають обличчя жанру.

Дженна Ортега

Похмурі готичні героїні — фірмова «фішка» зірки серіалу «Венздей». Але цікаво, що роль, яка зробила її суперзіркою, Дженна Ортега отримала, знімаючись в іншому проєкті, який якраз закріпив за нею титул «королеви крику». Йдеться про горор Х — першу частину однойменної горор-трилогії режисера Тая Веста, до якої також входять стрічки «Перл» і «МаХХХін». Прослуховування на роль Венздей відбувалося в Zoom, а оскільки проби були під час знімального дня, акторка вирішила не змивати грим, який їй нанесли для сцени її загибелі у фільмі. На її тілі був гліцериновий піт і бутафорська кров у волоссі, на обличчі — гігантський поріз, до того ж на той момент Дженна понад добу не спала. У такому вигляді і стані змученої «королеви крику» акторка й пробувалася на поки що головну роль у своїй кар’єрі. І просто підкорила режисера «Венздей» Тіма Бертона. Але, окрім Х, Ортега також знялася у таких гучних горорах, як «Няня: Королева убивць» (2020), «Крик» (2022) і «Крик 6» (2023).

Міа Гот

Якщо вже згадали про трилогію Х, то, звісно, згадаємо й про виконавицю головної ролі в усіх трьох стрічках. Мія Гот, акторка, в чиїй зовнішності примхливо поєднується невинність, спокусливість і небезпечність. Ще на початку своєї кар’єри зарекомендувала себе як ідеальна акторка горорів і трилерів. Спочатку в цьому жанрі вона зіграла пацієнтку у містичному трилері «Ліки від здоров’я» (2017), згодом знялася у містичному горорі Лукі Гуаданьїно «Суспірія» (2018). Ну а потім зрештою Міа стала справжньою музою для Тая Веста, який обрав її центральною героїнею своєї вже культової трилогії, де Гот розкрилася як справжня сучасна «королева крику» — дівчина, яка, звісно, може верещати як навіжена, але це зовсім не означає, що вона буде покірною здобиччю. Радше навпаки…

Аня Тейлор-Джой

Аня-Тейлор Джой — різнопланова акторка, яка вийшла на топрівень завдяки серіалу Netflix «Хід королеви», а згодом знялася у головній ролі в блокбастері «Фуріоза: Шалений Макс. Сага». Але першим її гучним проєктом став саме горор — містичний фільм «Відьма» (2015), повнометражний дебют Роберта Еґґерса, режисера, який згодом зняв «Носферату». У «Відьмі», події якої розгортаються 1630 року в Новій Англії, юна Аня грає дівчину на ім’я Томасін, яка її власна, дуже релігійна родина звинувачує у відьомстві, — і жорстоко за це карає. Та зрештою змучена Томасін вирішує перестати бути жертвою…

Майка Монро

Ця американська акторка — справжня фанатка горорів: зокрема, таких стрічок, як «Сяйво», «Геловін» та «Кошмар на вулиці В’язів». А сама ж вона отримала від критиків титул «королеви крику» після того, як знялася у ролі Джей у фільмі «Воно» (2014). Але не плутайте з однойменною екранізацією роману Стівена Кінга, яка вийшла за три роки потому. «Воно» 2014 року — це фільм жахів режисера Девіда Роберта Мітчела, який розповідає про старшокласницю Джей, яка отримує від свого хлопця прокляття, через яке її починає переслідувати страшна істота, невидима для інших людей. І єдиний спосіб вижити та позбавитися цієї істоти — це передати прокляття комусь іншому.

Софія Лілліс

Згадавши про «Воно» — тепер вже те саме «Воно» (2017), із Біллом Скашґордом у ролі жахливого клоуна Пеннівайза, — не можна не згадати про Софію Лілліс, яка зіграла у цій стрічці роль юної Беверлі Марш, єдиної дівчини у «Клубі невдах», що протистоїть злу. Коли фільм вийшов на екрани, Софії було лише 15 років, що робить її наймолодшою «королевою крику» у нашій добірці. А згодом Лілліс продовжила свою кар’єру в кіножахах не лише другою частиною «Воно» (2019), а й горором «Гретель і Гензель» за мотивами однойменної казки.

Вікторія Педретті

«Привиди будинку на пагорбі» (2018) та «Привиди маєтку Блай» (2020) — два супергітові серіали Netflix, які вважаються одними з найкращих проєктів у жанрі містичних жахів. І саме ці серіали, де Вікторія Педретті зіграла головні ролі, зробили її визнаною «королевою крику». А закріпив успіх ще більш гітовий серіал про маніяка-сталкера «Ти», де Вікторія втілила Лав Квін — коханку головного героя, яка заради того, щоб бути із ним, готова на жахливі речі…

Самара Вівінг

І сюжет про сталкера якраз підводить нас до Самари Вівінг — «королеви крику», яка прославилася ролями у горорах «Нянька», «Нянька: Королева вбивць», «Гра в хованки», а зараз стала зіркою нового комедійного горору «Фанатик».

Події фільму розгортаються у 1990-х у Лос-Анджелесі, де попзірка Софія (Вівнг) живе розпещеним, але відносно ізольованим життям у величезному особняку, під захистом свого друга та охоронця Белла (Ерік Дейн). Раніше Софію переслідував фанат-сталкер Пол Дюерсон, але потім він опинився в закритій психлікарні. Та ось однієї ночі Пол (його грає Рей Ніколсон, син актора Джека Ніколсона) за допомогою таких самих навіжених спільників втікає — й одразу відправляється до Софії, оскільки вірить, що вони з нею взаємно закохані. Його мета — взяти з Софією шлюб цієї ночі. Але його «наречена», своєю чергою, дуже прагне нарешті позбутися фанатика раз і назавжди…

Цікаво, що в основі сценарію «Фанатика» легко вгадується реальна історія співачки Мадонни, яку в 1990-х переслідував сталкер, який погрожував перерізати їй горло, якщо вона не вийде за нього заміж. Та й сама назва стрічки, яка в оригіналі звучить як Borderline, відсилає до однойменного гіта співачки 1983 року.

А побачити на великому екрані «королеву крику» Самару Вівінг в образі, що відсилає до Королеви попмузики, можна буде вже 1 травня, коли «Фанатик» вийде в український прокат.