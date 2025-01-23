Монакська бунтарка: як склалося особисте життя принцеси Кароліни

23 січня 1957 року народилася принцеса Монако Кароліна – старша дочка князя Монако Реньє III та голлівудської акторки Грейс Келлі. Вона тричі була заміжня і народила чотирьох дітей від двох різних чоловіків. Що ще відомо про сестру князя Монако Альбера ІІ.

Дитинство та юні роки

Сьогодні принцеса Кароліна святкує 68-річчя. Коли вона народилася, її батько князь Реньє III сказав, що маленька принцеса просто копія її матері Грейс Келлі, яка в молоді роки була справжньою красунею.

Принцеса Монако Кароліна з мамою Грейс Келлі, 1958 рік / Фото: Associated Press

Її дитинство минуло переважно у Філадельфії, в будинку її бабусі та дідуся – батьків Грейс Келлі. Дівчинка належить до будинку Грімальді і була спадкоємицею від моменту свого народження до 14 березня 1958 року, коли народився її брат принц Альбер.

Має молодшу сестру – принцесу Стефанію. Саме вона потрапила в автокатастрофу 1982 року разом із матір'ю Грейс, в якій княгиня отримала несумісні з життям травми і наступного дня померла у лікарні.

Принцеса Монако Кароліна з братом Альбером, 1960 рік / Фото: Associated Press

Принцеса Кароліна любить кінний спорт та лижі, навчалася танців, грає на фортепіано та флейті. Принцеса отримала ступінь бакалавра з французької з відзнакою. Навчалася в Університеті Сорбонни, де отримала диплом з філософії та додаткові фахи з психології та біології.

Принцеса Монако Кароліна з мамою Грейк Келлі, 1970 рік / Фото: Associated Press

Протест проти батьків

У 21 рік Кароліна повстала проти матері та батька і наполягла на тому, щоб навчатися в Парижі, а не в університеті в Америці, як вони хотіли. У французькій столиці Кароліна познайомилася з Філіпом Жюно, "простолюдином", який працював страховим брокером і був на 17 років старший за неї. Принцеса твердо вирішила вийти заміж за Філіпа, який, як повідомлялося, був відомий як плейбой, що, звісно, не подобалося її батькам, пише Daily Mail.

"Я не потерплю шлюбу з розрахунку. Чоловік, якого я кохаю, повинен бути темноволосим і красивим", — заявила одного разу публічно Кароліна.

Довгі вісім місяців тривали розбіжності щодо цього між принцесою і князем з княгинею. А після того, як принцеса заявила, що вийде заміж за Філіпа без згоди батьків, якщо вони не погодяться, весілля таки відбулося.

Перше заміжжя

У 21 рік принцеса Кароліна одружилася з 38-річним чоловіком, цивільна церемонія відбулася в тронному залі XVI століття 28 червня 1978 року. Наступного дня відбулася релігійна церемонія у палацовій каплиці відповідно до римсько-католицьких звичаїв.

Принцеса Монако Кароліна та її перший чоловік Філіп Жюно, 1978 рік / Фото: Associated Press

На весіллі наречена була у довгій сукні від Dior, і розплакалася, коли обмінювалася клятвами з Філіпом під традиційним вівтарем біля каплиці на очах 300 гостей.

Однак кохання цієї пари та їхній союз не тривали довго, вже через два роки, 1980 року, пара розлучилася. За два роки трагічно загинула мати принцеси – княгиня Грейс Келлі. Це сталося 14 вересня 1982 року.

Принцеса Монако Кароліна та Філіп Жюно, 1978 рік / Фото: Associated Press

Другий шлюб та народження дітей

Принцеса Монако Кароліна і Стефано Казірагі, 1983 рік / Фото: Associated Press

29 грудня 1983 року Кароліна вийшла заміж вдруге, її обранцем став італійський підприємець Стефано Казірагі, з яким вона познайомилася в нічному клубі в Монте-Карло. Через шість місяців після весілля, 8 червня 1984 року, вона народила свого первістка Андреа Казірагі. У шлюбі у них народилося ще двоє дітей: Шарлотта Казірагі та П'єр Казіраги.

Принцеса Монако Кароліна та Стефано Казіраги з синами Андреа та П'єром, 1987 рік / Фото: Associated Press

У 33 роки принцеса Кароліна стала вдовою. Її чоловік, пристрасний любитель перегонів на моторних човнах, загинув, коли його катер перекинувся під час чергових змагань.

Діти Кароліни: Шарлотта, П'єр та Андреа Казірагі, 2006 рік / Фото: Associated Press

Третій шлюб через п'ять років

Через п'ять років вона знайшла своє третє кохання в особі старого друга сім'ї, принца Ернста-Августа Ганноверського. Однак він все ще був одружений, коли почали циркулювати чутки про їхній роман, і врешті-решт він покинув дружину (кажуть подругу Кароліни), з якою прожив 16 років, щоб переїхати до Кароліни.

Принцеса Монако Кароліна та принц Ернст-Август Ганноверський, 2004 рік / Фото: Associated Press

Вони одружилися 23 січня 1999 року, коли принцесі виповнилося 42 роки, а через пів року Кароліна народила четверту дитину – принцесу Олександру Ганноверську.

Її третій чоловік Ернест був запальним і багато пив, і зрештою шлюб опинився під загрозою, що, як повідомляється, призвело до того, що Кароліна покинула їхній маєток і повернулася з Австрії до Монако 2009 року. Невідомо, чи оформила пара розлучення офіційно.

Принцеса Монако Кароліна / Фото: Associated Press

Зараз Кароліна живе в Монако, часто бере участь у різних публічних сімейних заходах княжої родини та виховує сімох онуків.

Принцеса Монако Кароліна / Фото: Associated Press

Читайте також: