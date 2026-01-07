Монархи та їхні вихованці: милі фото домашніх королівських улюбленців

Княгиня Шарлін, королева Камілла, Жасмін Грімальді

Король та королева Швеції

Королева Сильвія і король Карл Густав і їхнє щеня Бонні

Король Карл Густав та королева Сільвія зовсім нещодавно вітали у своєму будинку нового вихованця. На Різдво пара опублікувала в Instagram фото та відео свого нового собаки, якого звуть Бонні. Більше жодних подробиць королівське подружжя про свого нового вихованця поки що не розповідає.

Данський принц Йоагім та принцеса Марі

Принц Йоагім із Серізою / © kongehuset.dk

У їхній сім'ї живе приголомшливий маленький білий пес на прізвисько Серіза, дуже схожий на породу бішон фрізе. Цього Різдва сім'я влаштувала цілу фотосесію, в якій брав участь і їхній домашній улюбленець. Також ми бачили собаку на інших фотографіях, наприклад, на портретному знімку на честь 12-річчя дочки Марі та Йоагіма – принцеси Афіни.

Принцеса Афіна з ним же

Принцеса Мадлен

Шведська принцеса Мадлен неодноразово показувала фотографії свого гарненького собаки Тедді — метиса пуделя та лабрадора. Сім'я взяла вихованця з притулку кілька років тому. Відтоді Тедді часто можна побачити на фотографіях з дітьми Мадлен.

Син принцеси Мадлен Ніколас із собакою Тедді

Граф Чарльз Спенсер

Брат покійної принцеси Діани Уельської публікував у соцмережах фото свого нового цуценя, породу якого він не уточнив, а просто написав під фото: «Нове цуценя». Чарльз відомий своєю любов'ю до собак. Він виховує двох - минулого лютого Чарльз завів собі собачку Фрею, а пізніше до неї приєднався і цей малюк.

Новий пес графа Чарльза Спенсера

Королева Камілла

У сім'ї Камілли з'явився новий вихованець на прізвисько Моллі. Її королева взяла з притулку для собак Баттерсі, покровителькою якого вона є. Нагадаємо, у Камілли також є джек-рассел-тер'єр на прізвисько Блюбелл.

Королева Камілла і щеня Моллі

Король Чарльз

Король Великої Британії обрав мисливського собаку породи лаготто-романьоло на прізвисько Снафф. Ця стародавня порода собак виведена на півночі Італії у XVI столітті. Завдяки гарному нюху використовується для пошуку трюфелів.

Собака, породи, як у короля Чарльза III

Княгиня Шарлін

Княгиня Монако Шарлін, як і королева Камілла, підтримує організації, які допомагають тваринам. Вона також має собаку, яку публіка побачила зовсім недавно, коли Шарлін з'явилася з нею на одному із заходів. Княгиня є господаркою крихітного біло-коричневого чихуахуа Гарлі.

Княгиня Шарлін і чихуахуа / © Instagram княжої родини Монако

Жасмін Грімальді

Позашлюбна дочка князя Монако Альбера II показувала в Instagram свою малечу Френкі. Їй 4 роки. У блогу Жасмін розповідала, що назвала її Френкі Блю на честь пісні Френка Сінатри "O'l Blue Eyes". Жасмін публікувала знімки та показувала, яким вона була цуценям, і якою красунею виросла.

Жасмін Гримальді та її собака Френкі Блю

