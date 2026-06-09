На них чекає велике майбутнє: де продовжать своє навчання європейські принцеси

Принцеса Леонор, принцеса Аріана та принцеса Інгрід Олександра / © Associated Press

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Принцеса Аріана Нідерландська

Принцеса Аріана / © Associated Press

Цього року під час святкування Дня короля у квітні принцеса Аріана — молодша донька короля Нідерландів Віллема-Олександра та королеви Максими — поділилася з публікою своїми планами на майбутнє навчання.

Дівчина закінчила міжнародний бакалаврат в Італії та повідомила, що тепер її прийняли на факультет аерокосмічної інженерії до Делфтського технічного університету (TU Delft).

«Я дуже щаслива. Це чудова нагода, і я дуже вдячна», — сказала вона голландському національному телебаченню.

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Делфтський технічний університет вважається одним із найкращих інженерних вишів у світі, а його програма з аерокосмічної інженерії надзвичайно конкурентоспроможна та потребує найвищого рівня математичної і наукової підготовки.

Принцеса Амалія Нідерландська

Принцеса Амалія / © Getty Images

Таке рішення Аріани знаменує собою поворотний момент в академічному шляху королівської сім’ї. У той час, як її старша сестра та спадкоємиця престолу принцеса Амалія обрала міждисциплінарну програму «Політика, психологія, право та економіка» (PPLE) в Амстердамському університеті, наймолодша з трьох доньок королівського подружжя пробує себе в суто технічній галузі, отримуючи, як вважається, одну з найскладніших у світі спеціальностей.

Принцеса Алексія Нідерландська

Принцеса Алексія / © Getty Images

Їхня середня сестра — принцеса Алексія — вивчає науку та інженерію для соціальних змін у престижному Університетському коледжі Лондона.

«Це було важке рішення, але я дуже задоволена ним. Це непросто, але саме це робить його цікавим. Важливо займатися тим, що тобі подобається», — сказала дівчина.

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Принцеса Астурійська Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Королівський палац Іспанії повідомив, що від вересня 2026 року спадкоємиця іспанського престолу розпочне навчання за спеціальністю «Політологія» в Університеті Карлоса III у кампусі Хетафе.

Обравши Університет Карлоса III для вивчення політології, принцеса Леонор йде академічним шляхом, тісно пов’язаним з її майбутніми обов’язками глави держави. Поєднання військової підготовки з цивільною освітою у державному університеті Мадрида визначає профіль спадкоємиці, яка прагне балансу між інституційними традиціями та зв’язком з академічними реаліями свого покоління.

Принцеса Норвегії Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра / © Instagram норвезької королівської родини

Норвезька принцеса Інгрід Олександра — донька кронпринца Гокона та кронпринцеси Метте-Маріт — продовжить у вересні навчання за спеціальністю «Міжнародні відносини та політична економіка» в Сіднейському університеті в Австралії. Торік вона вступила на трирічний курс навчання, який достроково завершила в червні цього року через проблеми зі здоров’ям її матері. Передбачається, що від вересня дівчина повернеться до навчального закладу.

Принцеса Єлизавета Бельгійська

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Бельгійська принцеса Єлизавета нещодавно завершила навчання у Гарвардській школі Кеннеді, де пройшла дворічну магістерську програму за спеціальністю «Державна політика». Раніше королівський палац заявляв, що спадкоємиця престолу продовжить здобування освіти в аспірантурі Гарвардського університету, але наразі зберігається цілковита таємниця щодо її подальших кроків. Усе вказує на те, що спадкоємиця престолу буде готова зробити перерву, перш ніж зайняти активнішу інституційну роль.

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Принцеса Єлизавета зі своїми батьками — королем Філіпом і королевою Матильдою / © Getty Images

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