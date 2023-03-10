Напередодні "Оскара": найкрасивіші сукні акторок із червоної доріжки

Церемонія "Оскар" — завжди найбільш обговорювана подія року. На червоній доріжці зірки протягом багатьох років демонструють вишукані вбрання від знаменитих дизайнерів.

Напередодні нової церемонії пропонуємо роздивитися найяскравіші, незвичайні і стильні образи сучасних кіноактрис, адже деякі з них вже стали культовими.

Дженніфер Лоуренс

2013 року акторка отримала свій перший "Оскар" за роль у фільмі "Мій хлопець — псих". На червоній доріжці зірка з'явилася в розкішній пишній сукні Dior, доповнили її образ прикраси Chopard і клатч Roger Vivier.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Ніколь Кідман

Хоч за акторську кар'єру у Кідман було багато червоних доріжок і "Оскарів", але ми б хотіли згадати образ, в якому вона з'явилася 1997 року. Золота сукня з вишивкою і розрізом була створена Джоном Гальяно, який тоді був креативним директором модного дому Christian Dior. Свій образ Ніколь доповнила низьким пучком, вінтажними прикрасами і сумочкою.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Анджеліна Джолі

2012 року Анджеліна Джолі зробила фурор на червоній доріжці, коли з'явилася в чорній оксамитовій сукні від Versace з дуже високим розрізом. Це вбрання увійшло до історії, як одне із найсексуальніших і вишуканих образів "Оскара".

Анджеліна Джолі / Фото: Associated Press

Джулія Робертс

2001 року акторка отримала "Оскар" за роль у фільмі "Ерін Брокович". Того вечора на червоній доріжці вона з'явилася в чорно-білій сукні від Valentino.

Прикрашала вбрання єдина біла смуга, яка проходила на передній частині сукні утворюючи Y-подібну форму на грудях і переходила в пару бретелей. Ззаду сукня плавно переходила у шлейф з чорного тюлю із ще декількома білими смужками.

Цікаво, що вбрання було вінтажним і підібраним для Джулії з архіву бренду. Сукня була вперше показана на подіумі 1992 року.

Джулія Робертс / Фото: Associated Press

Голлі Бері

2002 року Голлі Бері отримала свій перший "Оскар" і стала першою темношкірою акторкою відзначеною цією нагородою. Для такої події вона вибрала бордове вбрання від Elie Saab зі спідницею зі шлейфом і прозорим верхом, який прикрашали вишиті квіти.

Голлі Беррі / Фото: Associated Press

Меріл Стріп

2012 року для червоної доріжки Меріл Стріп обрала сукню золотого кольору із запахом від Lanvin. Вбрання чудово підкреслило фігуру знаменитості і точно не було подібне на звичайні розшиті стразами сукні.

Меріл Стріп / Фото: Associated Press

Маріон Котіяр

2008 року французька акторка Маріон Котіяр вийшла на червону доріжку в сукні-русалці створеній Жаном-Полем Готьє. Нібито акторка просила модельєра створити для неї що-небудь просте, але йому хотілося показати її такою, яка вона є насправді.

Маріон Котіяр / Фото: Associated Press

Емма Стоун

2017 року акторка отримала "Оскар" за роль у фільмі "Ла-Ла Ленд". Прийшла на захід вона тоді в золотій сукні з торочкою і блискучою вишивкою від Givenchy.

Емма Стоун / Фото: Associated Press

Гіларі Свенк

2005 року на червоній доріжці Гіларі звела всіх із розуму своєю темно-синьою сукнею із відкритою спиною від Guy Laroche. Вбрання мало невеликий шлейф і кілька декоративних деталей у вигляді драпування.

Гіларі Свенк / Фото: Associated Press

Гіларі Свенк / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоганссон

2020 року акторка захопила сріблястим вбранням зі шлейфом і прозорим корсетом від Oscar de la Renta. Доповнили цей образ діамантові прикраси від бренду Forevermark і Anita Ko.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Читайте також: Одрі Гепберн, Грейс Келлі і Софі Лорен: найкрасивіші сукні акторок старого Голлівуду на "Оскарі"