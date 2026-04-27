Наречена носила сукню, яку не обирала: яким було весілля албанського короля і його 22-річної коханої

Весілля короля і королеви Албанії / © Associated Press

27 квітня 1938 року відбулося весілля 44-річного короля Зога I та 22-річної угорської аристократки Джеральдіни Аппоньї де Надь-Аппонь. Святковий захід проводився як цивільна церемонія в Королівському палаці Тирани, оскільки наречені сповідували різні релігії — король був мусульманином, а новоспечена королева — римо-католичкою.

На нареченій був білий подвійний ансамбль від House of Worth, який складався з однотонної сукні та ще однієї з вишивкою великими квітами й довгими рукавами, яку вона одягла наверх. Вишивка була перлами та діамантами, і це вбрання для Джеральдіни обрав її майбутній чоловік, який не радився з нею, про що свідчить архівний опис весілля пари.

Також образ доповнювала велика об’ємна фата з легкого тюлю, яка кріпилася до розкішної нової тіари у квітковому дизайні, яку спеціально до весілля замовили у австрійських ювелірів. На шиї у нареченої було кольє з хрестиком.

Церемонія тривала лише три хвилини, під час якої король надів Джеральдіні на безіменний палець правої руки величезну синю діамантову каблучку в чотирнадцять карат — до пари з блакитно-білою обручкою, яку він подарував їй під час заручин. Також пара поставила свої підписи в документах і пішла вітати натовп на балконі.

Правління Зога I було перерване італійським вторгненняям до Албанії у квітні 1939 року, і родина змушена була залишити країну та вирушити у вигнання. Від квітня 1939-го Джеральдіна та Зог тікали, постійно змінювали країни, а у шлюбі у них народився син Лека.

