Наркотики і чотири невдалих шлюби: історія життя Лайзи Міннеллі

Знаменита акторка і співачка і секс-символ Лайза Міннеллі за свою багаторічну кар'єру знялася майже в 20 фільмах, випустила 11 студійних альбомів і отримала "Оскар", "Еммі", дві премії "Греммі" і три "Тоні". Вона заробила мільйони доларів, стала "королевою" Нью-Йорка і зіркою кабаре.

Ми вирішили відкрити завісу зіркового життя акторки і розповісти її сумну історію.

Народилася Лайза Мей Міннеллі під вдалою зіркою в дуже багатій і знаменитій родині. Її мати - голлівудська суперзірка Джуді Гарленд, а батько Вінсент Міннеллі - режисер класичних кіномюзиклів. У дитинстві у Міннеллі було все, що вона тільки могла побажати, але і те, чого зовсім не хотіла.

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Бувши дочкою батьків-зірок, з раннього віку почала з'являтися в кіно і на сцені. Перша роль Лайзи була в трирічному віці, тоді вона зіграла у фінальній сцені мюзиклу 1949 року "Старе добре літо" зі своєю матір'ю. У п'ять років вона почала вчитися танцювати, в сім виступала в театрі, в 13 вже брала участь в різних телешоу, а в 17 років співала разом із матір'ю на сцені.

Однак життя дівчинки казкою не було. Її мати Джуді Гарленд була залежною від наркотиків і алкоголю, а коли Лайзі виповнилося шість років, батьки розлучилися, і залежність матері погіршилася. Вони часто переїжджали, але попри алкоголізм і пристрасті до різних препаратів Джуді знову вийшла заміж за продюсера Сідні Лафта і народила ще двох дітей, матір'ю для яких стала Лайза.

Дівчинка змушена була доглядати не лише за братом і сестрою, а й матір'ю з її постійними запоями і нестабільним психічним здоров'ям. Але взаємини у них були хороші, Лайза щиро любила матір і досі згадує її з ніжністю.

Лайза Міннеллі і Джуді Гарленд / Фото: Getty Images

Коли вона переїхала до Нью-Йорка, в її житті почався новий виток. У 19 Лайза отримала першу "Тоні" за свій дебют на Бродвеї - головну роль в мюзиклі "Флора - червона загроза", в 23 її номінували на "Оскар", а в 1964-му вийшов і її перший альбом "Liza! Liza!". Але окрім вдалої кар'єри, за Лайзою також закріпилося звання розлучниці і серцеїдки, адже вона "прославилася" в пресі своїми зв'язками з багатьма чоловіками. Також їй приписували і повторення долі матері, адже у Лайзи також була пристрасть до алкоголю і наркотиків.

1969 року через передозування померла мати Лайзи. Дівчина важко переживала це період, навіть попри те, що багато працювала і 1972 року отримала "Оскар" за роль Саллі Боулз у фільмі "Кабаре". Фільм став хітом в прокаті, а Міннеллі зробив зіркою світового масштабу.

Лайза Міннеллі / Фото: Associated Press

1977 року вийшов фільм "Нью-Йорк, Нью-Йорк" Мартіна Скорсезе, в якому також зіграла акторка і заспівала свою знамениту однойменну пісню, яку потім переспівав і прославив Френк Сінатра.

Хоча в кар'єрі у Лайзи все було добре, але в особистому житті - ні. Заміж вона виходила чотири рази, і всі її шлюби закінчилися розлученнями, скандалами і судами. Розриви вона також переживала важко, глушачи свій біль наркотиками. Кілька разів Міннеллі лягала на лікування в реабілітаційні центри.

Вживання нею наркотиків було відзначено Енді Ворголом, який в записі до щоденника 1978 року згадав, як Міннеллі прийшла до будинку модельєра Роя Галстона і благала господаря дати їй наркотики, які є. Поряд з Ворголом і Б'янкою Джаггер, Міннеллі часто з'являлася в нічних клубах Нью-Йорка.

Лайза Міннеллі / Фото: Getty Images

1984 року акторці навіть довелося екстрено перервати участь у бродвейському мюзиклі "Ковзанка", щоб вчергове вирушити на лікування. Але, на щастя, вона зуміла зупинитися, і ось вже багато років пропагує здоровий спосіб життя і відмову від наркотиків. Також протягом усього свого життя Міннеллі працювала в різних благодійних організаціях. Дітей у Лайзи немає.

Лайза Міннеллі / Фото: Associated Press

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