Наробили ними багато галасу: зірки, які написали книжки 2023 року

Актори, королівські особи та інші публічні особистості вирішили повернути моду на мемуари і як змовившись стали випускати свої книжки. У своїх творах вони розповіли, що насправді ховається за гарною картинкою їхнього багатого життя.

Меган Фокс

Вона — одна з найкрасивіших жінок Голлівуду, але також одна з тих, хто зважився розповісти про своє горе. Книжка Меган — "Мили хлопчики отруйні" — збірка віршів у якій є вірші, які називаються "Згвалтування", "Похорон для закоханих" та "Вийти заміж за палія". Також у збірці є вірш, який розповідає про її вагітність, яка закінчується викиднем.

Меган Фокс / Фото: Getty Images

Джулія Фокс

Епатажна модель, що прославилася коротким романом з Каньє Вестом, оголює в мемуарах "На вітер" (Down the Drain) історію свого життя, розповідаючи про нестабільне дитинство, жорстокі стосунки з хлопцем, наркотики, лікування в психіатричній лікарні та смертельне передозування її подруги.

Джулія Фокс / Фото: Getty Images

Барбра Стрейзанд

Актриса та співачка – жива легенда. У книзі "Моє ім'я Барбра" (My Name Is Barbra) жінка розповіла про життя, славу і перші кроки — свої перші спроби стати актрисою, зрештою звернувшись до співу, щоб заробити на життя.

Барбра Стрейзанд / Фото: Associated Press

Принц Гаррі

Представник королівської родини у мемуарах "Запасний" (Spare) вирішив розкрити всі палацові таємниці та дитячі образи. Гаррі також розповів про службу в армії про те, як багато років не міг знайти справжнє кохання.

Принц Гаррі / Фото: Associated Press

Брітні Спірс

Поп-принцеса заговорила вперше після того, як її звільнили від батька. Вона розповіла у книзі "Жінка в мені" (The Woman in Me), як їй жилося в ув'язненні, проблемах у сім'ї, а також інших травмуючих епізодах життя, серед яких був і аборт.

Брітні Спірс / Фото: Associated Press

Памела Андерсон

У своїй книзі "З любов'ю, Памела: мемуари прози, поезії та правди" (Love, Pamela: A Memoir of Prose, Poetry, and Truth) вона розповіла про секс-скандал і те, як переживала його та своє життя після.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Періс Гілтон

Голлівудська блондинка також написала книжку "Перс: Мемуари" (Paris The Memoir). У своїй історії вона теж розповіла правду і те, як протягом усього життя змушена грати одну роль, в якій поєднуються Люсі (героїня популярного серіалу) та Мерилін Монро.

Періс Хілтон / Фото: Getty Images

Арнольд Шварцнеггер

У своїй книзі "Будьте корисними: сім інструментів для життя" (Be Useful: Seven Tools for Life) актор і колишній губернатор Каліфорнії назвав сім правил, яким слід дотримуватися, щоб реалізувати свою справжню мету в житті. Правила сформульовані Арнольдом Шварценеггером на основі його власного шляху безперервного переосмислення та визначних досягнень і доступні абсолютно кожному.

Арнольд Шварцнеггер / Фото: Getty Images

Читайте також: