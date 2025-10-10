Насильство у королівській родині: хто мучив батька Єлизавети II у дитинстві і чому

Принц Едвард і принц Джордж / © Getty Images

Принц Едвард і принц Джордж були двома старшими синами короля Георга V та його дружини Марії Текської. У родині хлопчиків називали Девід і Берті. За традиціями заможних сімей того часу, виховання принців було цілком покладене на плечі цілої команди нянь і медсестер. Принци насправді бачили своїх батьків лише двічі на день і така дистанція створила умови для зловживань своїм положенням персонала за зачиненими дверима дитячої кімнати.

Берті — другий син, якой в результаті став королем країни — постраждав найбільше. Пізніше він розповідав, що коли головна няня мала передати його матері чи батькові, вона нишком щипала його, щоб він заплакав, і тоді батьки одразу повертали його назад — тому знущання продовжувалися. Також було відомо, що няня позбавляла хлопчиків їжі, через що вони часто плакали, і всі думали, що це важкі діти, хоча насправді вони, ймовірно, просто були голодні.

Принц Едвард і принц Джордж, 1902 рік / © Getty Images

Маленького Берті занедбалидо того стану, що він почав хворіти. Існує припущення, що саме це насильство призвело до появи в нього заїкання, яке пізніше стало відомим у фільмі «Король говорить!». Насильство над принцами тривало три роки й залишалося непоміченим батьками, адже вони майже не бачили своїх дітей.

Про погане поводження стало відомо лише тоді, коли до дитячої кімнати принців прийшла на роботу нова помічниця — Шарлотта Білл, більше відому як Лала. Вона була приголомшена побаченим і негайно розповіла матері, Марії Текській, після чого головну няню звільнили.

На зміну їй призначили Лалу — це сталося якраз перед народженням принцеси Мері. Відтоді діти мали значно щасливіше дитинство. Вони дуже любили Лалу, і пізніше вона доглядала молодшого сина королівської пари, принца Джона, який страждав на епілепсію.